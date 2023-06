Athletico-PR x Corinthians: como assistir ao jogo do Brasileirão na CazéTV

Athletico-PR e Corinthians jogarão neste sábado (24) a partir das 16h, no horário oficial de Brasília, na Arena da Baixada, em Curitiba. A partida é válida pela 12° rodada do Brasileirão Série A de futebol. A partida será transmitida pelo canal "CazéTV" no YouTube para membros ou no canal "Casimito" na Twitch para inscritos. Vale destacar que para ser "Membro" no canal do YouTube você precisa pagar R$ 1,99 por mês, enquanto a inscrição na Twitch custa R$ 7,90 mensais. Em ambos os casos é possível cancelar a qualquer momento.