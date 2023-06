Baiano no CBLOL? Como assistir às duas lives juntas pelo MultiTwitch

Gustavo "Baiano" Gomes é um streamer de League of Legends que vem adquirindo cada vez mais notoriedade com suas transmissões. Durante suas lives, o criador de conteúdo comenta torneios como CBLOL , CBLOL Academy e LCS, a liga norte-americana do MOBA, além de realizar outras atividades relacionados ao game. Junto com os membros do "Ilha das Lendas", Baiano alcançou a liderança na categoria do LOL na plataforma da Amazon , com mais de 4 milhões de horas assistidas.

Isso se deu graças às transmissões do Mid-Season Invitational (MSI) 2023 e do CBOLÃO, torneio organizado pelo streamer e que arrecadou mais de R$ 200 mil para a AMPARA, ONG de proteção aos animais. Apesar de todo o seu sucesso, Baiano ainda não conseguiu com a Riot Games os direitos para transmitir os jogos do CBLOL com imagens. Entretanto, graças ao recurso do site MultiTwitch, o espectador pode assistir as duas lives ao mesmo tempo, sem a necessidade de trocar de abas no seu navegador. A seguir, confira o passo a passo de como usar o MultiTwitch.

1 de 5 Veja como assistir ao Baiano e ao CBLOL ao mesmo tempo na mesma aba do navegador — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL Veja como assistir ao Baiano e ao CBLOL ao mesmo tempo na mesma aba do navegador — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

👉 O que significa wintrade no League of Legends? Veja no Fórum do TechTudo

Como assistir as duas lives juntas pelo Multitwitch

Passo 1. Você pode acessar o portal oficial da plataforma (multitwitch.tv), ou simplesmente digitar o nome do site em seu navegador e seguir os passos seguintes;

2 de 5 Página inicial do MultiTwitch — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Página inicial do MultiTwitch — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 2. Após escrever "multitwitch.tv", você precisa digitar os nomes dos canais que deseja assistir, separando tudo por uma barra. Dessa forma: multitwitch.tv/Baiano/CBLOL. Vale destacar que a ordem dos canais não importa;

3 de 5 Digitando no navegador para assistir duas lives no MultiTwitch — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Digitando no navegador para assistir duas lives no MultiTwitch — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 3. No navegador, aperte "Enter" para ir à página. O MultiTwitch irá se encarregar de fazer o layout com os dois canais e encaixar perfeitamente na tela de seu computador. Além disso, o chat de ambas as transmissões aparecerá logo à direta. Você poderá alternar entre o chat do Baiano e o Chat do CBLOL.

4 de 5 Página do MultTwitch com as transmissões do streamer Baiano e do CBLOL — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Página do MultTwitch com as transmissões do streamer Baiano e do CBLOL — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Se for sua vontade deixar a transmissão limpa, sem qualquer chat, basta clicar em "Toggle Chat", localizado no canto inferior direito. Mais uma vez, o MultiTwitch irá mudar a interface e posicionar as telas de transmissão de forma mais satisfatória.

5 de 5 MultiTwitch com dois canais e sem o chat. Note o "Toggle Chat" localizado no canto inferior direito — Foto: Reprodução/Victor de Abreu MultiTwitch com dois canais e sem o chat. Note o "Toggle Chat" localizado no canto inferior direito — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Com informações de Streamlabs e Multitwitch

🎥 Twitch: 5 jogos que fazem sucesso na plataforma