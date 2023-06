Boletim de ocorrência online SP: como denunciar crimes em São Paulo

Tutorial ensina a abrir boletim de ocorrência online no site da Policia Civil do Estado de São Paulo; confira — Foto: Ana Julia Vaz/TechTudo

1 de 11 Tutorial ensina a abrir boletim de ocorrência online no site da Policia Civil do Estado de São Paulo; confira — Foto: Ana Julia Vaz/TechTudo

📝 Como proteger minha conta de email de invasões? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Passo 1. Acesse o site Delegacia Eletrônica da Polícia Civil do Estado de São Paulo ("https://www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br/ssp-de-cidadao/pages/comunicar-ocorrencia", sem aspas) e clique no ícone que mais se assemelhe ao crime que você deseja denunciar;

Passo 4. Em seguida, preencha o formulário com hora, data e local da ocorrência. Em seguida, clique em "Avançar";

Passo 5. Na próxima página, prossiga com o preenchimento de informações pessoais, como "Nome Complexo", "Sexo", "Naturalidade" e outras. Todos os itens com um asterisco são obrigatórios;

Área de preenchimento do contato e botão "Avançar" em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

8 de 11 Área de preenchimento do contato e botão "Avançar" em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 8. Logo depois, preencha o CEP da rua onde você mora. Vale lembrar que esse campo também é válido para pessoas que moram em outros estados, mas tiveram uma ocorrência em São Paulo. Depois, complete as informações sobre o seu endereço;

Passo 9. Finalmente, o preenchimento de informações pessoais terminou. Agora, é preciso dar detalhes sobre o documento ou objeto perdido. Para cada tipo de item subtraído, você vai precisar informar dados diferentes. Selecione a opção que mais se encaixe com o seu caso e clique em "Avançar";

Passo 10. Por fim, confirme as informações e, no final da página, clique na caixa de "Declaro, sob penas da lei, que as informações acima são verdadeiras". Para finalizar, basta clicar em "Avançar".