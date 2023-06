Brasil x Canadá ao vivo: onde assistir à Liga das Nações feminina de vôlei

Brasil e Canadá se enfrentam nesta quinta-feira (29) pela Liga das Nações de Vôlei Feminino. A partida está marcada para começar às 7h (no horário de Brasília) e será realizada no Indoor Stadium Haumark, na Tailândia, com transmissão ao vivo do SporTV 2. Pelo computador e pelo celular, é possível assistir ao jogo pelo Globoplay, que retransmite o canal esportivo em tempo real para assinantes do plano Globoplay + Canais Ao Vivo. Confira, a seguir, como assistir ao confronto entre Brasil e Canadá no vôlei ao vivo e online pela Internet.