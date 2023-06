Brasil x Senegal ao vivo: onde assistir ao amistoso da seleção online

Brasil e Senegal se enfrentam, às 16h (horário de Brasília) desta terça-feira (20), em uma partida amistosa em preparação para as Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O jogo acontece no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal, e será transmitido ao vivo e online no Globoplay, por meio do sinal aberto da TV Globo. Para assistir ao confronto, os torcedores devem acessar o serviço de streaming em sua versão web ou pelo aplicativo para Android e iPhone (iOS), informando os dados de uma Conta Globo, que é gratuita. Não cadastrados devem se inscrever rapidamente, inserindo um e-mail e senha ou usando as informações de contas Facebook, Google ou Apple.