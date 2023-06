Call of Duty: Modern Warfare 2: como jogar multiplayer grátis em junho

Call of Duty: Modern Warfare 2 está realizando um final de semana multiplayer grátis desde esta quinta-feira (22), às 14h, indo até segunda-feira (26), também às 14h. A ação tem como objetivo comemorar a chegada da quarta temporada do game este mês e permite a jogadores aproveitarem os modos online do FPS da Activision em todas as plataformas sem pagar a mais por isso.

Dessa forma, é possível conhecer os mapas e modos do jogo, além de conseguir um desconto de 30% a 45% para comprar depois dos testes. Vale lembrar que o título está disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One, além de PC (via Battle.net e Steam). Veja como jogar de graça no último final de semana de junho a seguir.

1 de 8 Call of Duty: Modern Warfare 2 tem final de semana gratuito em todas as plataformas; veja como jogar — Foto: Reprodução/Call of Duty Call of Duty: Modern Warfare 2 tem final de semana gratuito em todas as plataformas; veja como jogar — Foto: Reprodução/Call of Duty

👉 Call of Duty Warzone possui Crossplay entre PS4 e Xbox One? Saiba no Fórum do TechTudo

Na quarta temporada usuários terão acesso a novos mapas. É o caso do clássico Showdown, do primeiro Call of Duty 4: Modern Warfare, com sua praça aberta, corredores com arcos e verticalidade que permite ataques do alto, e Kunstenaar District, em Vondel, que é repleto de arte de rua e corredores apertados, além de um canal que permite aproximação aquática silenciosa. Ao todo, serão 10 opções tradicionais multiplayer para competir e 3 mapas do tipo Battle.

Como baixar e jogar Call of Duty: Modern Warfare 2 no PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4)

Passo 1. Acesse a PlayStation Store através deste link (https://store.playstation.com/pt-br/) e procure por "Call of Duty: Modern Warfare 2 Acesso Gratuito";

2 de 8 Na PlayStation Store procure por Call of Duty Modern Warfare 2 Acesso Gratuito para acessar o final de semana grátis — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Na PlayStation Store procure por Call of Duty Modern Warfare 2 Acesso Gratuito para acessar o final de semana grátis — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 2. Entre os resultados selecione o Acesso Gratuito de Call of Duty: Modern Warfare 2;

3 de 8 Selecione o Call of Duty Modern Warfare 2: Acesso Gratuito ao Multijogador entre os resultados da busca — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Selecione o Call of Duty Modern Warfare 2: Acesso Gratuito ao Multijogador entre os resultados da busca — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 3. Na página de Call of Duty: Modern Warfare 2 na PlayStation Store clique em "Adicionar à biblioteca" para poder baixar o jogo em seu PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4);

4 de 8 Na página de Call of Duty: Modern Warfare 2 na PlayStation Store clique em "Adicionar à biblioteca" para poder baixar o game — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Na página de Call of Duty: Modern Warfare 2 na PlayStation Store clique em "Adicionar à biblioteca" para poder baixar o game — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Como baixar e jogar Call of Duty: Modern Warfare 2 no Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One

Passo 1. Acesse a Microsoft Store através deste link (https://marketplace.xbox.com/pt-BR/), procure por "Call of Duty Modern Warfare II Acesso Grátis" (com algarismos romanos) e selecione o jogo entre os resultados;

5 de 8 Na Microsoft Store procure por Call of Duty Modern Warfare II Acesso Grátis com algarismos romanos e selecione o game entre os resultados — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Na Microsoft Store procure por Call of Duty Modern Warfare II Acesso Grátis com algarismos romanos e selecione o game entre os resultados — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 2. Na página de Call of Duty: Modern Warfare 2 na Microsoft Store clique em "Obter" para poder baixar o jogo em seu Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One.

6 de 8 Na página de Call of Duty: Modern Warfare 2 na Microsoft Store clique em "Obter" para poder baixar o jogo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Na página de Call of Duty: Modern Warfare 2 na Microsoft Store clique em "Obter" para poder baixar o jogo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Como baixar e jogar Call of Duty: Modern Warfare 2 no PC pela Battle.net

Passo 1. Acesse a página oficial do acesso gratuito de Call of Duty: Modern Warfare 2 através deste link (https://www.callofduty.com/br/pt/modernwarfare2/free-access), role a página para baixo e do lado direito selecione "Battle.net" na seção "Escolha a sua plataforma";

7 de 8 Acesse a página do final de semana gratuito de Call of Duty: Modern Warfare 2 e selecione a Battle.net como sua plataforma desejada — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Acesse a página do final de semana gratuito de Call of Duty: Modern Warfare 2 e selecione a Battle.net como sua plataforma desejada — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 2. Na página de Call of Duty: Modern Warfare 2 na Battle.net clique em "Jogue grátis" para baixar o jogo em seu PC.

8 de 8 Na página de Call of Duty: Modern Warfare 2 na Battle.net clique em "Jogue grátis" para baixar o game — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Na página de Call of Duty: Modern Warfare 2 na Battle.net clique em "Jogue grátis" para baixar o game — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Vale lembrar que, até o fechamento desta matéria, a opção de multiplayer gratuito não apareceu como disponível no Steam, apesar de ter sido anunciada pela própria plataforma.