Capcom 40 anos: como jogar os clássicos de graça pelo CapcomTown

A Capcom lançou um site interativo que celebra seu aniversário de 40 anos chamado CapcomTown, no qual é possível ver artes dos principais jogos da empresa e jogar alguns títulos clássicos. O site permite acessar games como Street Fighter 2, Final Fight e Mega Man X , do Super Nintendo . Os games podem ser jogados também no Android e iPhone ( iOS ), mas podem ficar um pouco lentos de acordo com seu modelo de smartphone. Confira um passo a passo para acessar os jogos do CapcomTown.

Segundo a Capcom, o site CapcomTown será atualizado regularmente com mais novidades e conteúdos. No momento a página já inclui várias seções que cobrem a história da empresa como artes de jogos, ícones para Twitter e informações sobre os maiores executivos da companhia. Alguns dos personagens da empresa também aparecem no mapa e podem ser clicados para realizarem ações características. Na área de museu, usuários poderão ver documentos de design, vídeos e músicas de várias séries da Capcom como Street Fighter, Resident Evil e Monster Hunter.

A seção de jogos retrô por enquanto conta com 5 títulos: Street Fighter 2, Final Fight, Mega Man X, Mega Man e Mega Man 2. Eles estão disponíveis tanto em suas versões americanas no Super Nintendo (SNES) e Nintendo 8 Bits (NES), quanto nas versões japonesas para Super Famicom e Famicom. Os games podem ser jogados com teclado ou joystick no PC e na tela de toque nos smartphones, além de ser possível jogá-los em modo tela cheia.

Como jogar clássicos de graça no CapcomTown

Passo 1. Acesse o site oficial pelo link (https://captown.capcom.com/en/) e, no mapa da página, clique no fliperama localizado na parte superior direita. Nele, surgirão os dizeres "Retro Games";

Passo 2. Na seção que se abrirá, role a página para baixo onde está a seção "Playable Games". Escolha um dos títulos para jogar e clique nele;

Passo 3. Em alguns casos é preciso clicar em um botão escrito "Gameplay" para que o jogo comece, mas em outros o jogo irá abrir imediatamente;

Passo 4. Se precisar configurar os controles, clique no joystick do canto direito da tela para alternar entre teclado ou joystick no PC. Você pode clicar na interrogação para ver uma descrição dos controles.

Com informações de Video Game Chonicles, CapcomTown

