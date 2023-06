'ChatGPT' do Spotify? Bot indica playlist a partir de humor; veja como

Filtr Music é um chatbot gratuito para WhatsApp disponível em celulares Android e iPhone ( iOS ). Lançada pela Sony Music Brasil, a ferramenta gera playlists personalizadas, filtrando os conteúdos de acordo com preferências musicais e o humor dos usuários. Ao interagir com o bot, é necessário responder a diferentes perguntas, selecionando os gêneros que mais combinam com você, sua "vibe" e até mesmo a plataforma de streaming de música que você mais utiliza, como Spotify , Deezer ou YouTube . Como resultado do diálogo, serão geradas playlists de músicas que contemplam o seu humor do momento. A seguir, veja como usar o recurso.

Vale mencionar que o bot usa a autorização do usuário para reter informações e, posteriormente, recomendar outros tipos de conteúdos, como lançamentos, vídeos, participações de artistas em programas de TV e shows. A experiência, portanto, vai além das playlists.

2 de 9 Filtr Music no WhatsApp — Foto: Mariana Tralback/TechTudo Filtr Music no WhatsApp — Foto: Mariana Tralback/TechTudo

Como receber playlist personalizada com base no seu humor usando o WhatsApp

Passo 1. Abra o chat do Filtr Music no WhatsApp (https://filtrbr.lnk.to/FiltrMusic) e envie uma mensagem para iniciar a interação. Toque em "Sim" para autorizar o armazenamento dos seus dados pessoais, e, em seguida, digite seu nome completo e e-mail, de acordo com as solicitações do bot;

3 de 9 Para começar a usar o Filtr Music, é necessário fornecer informações como nome e e-mail — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Para começar a usar o Filtr Music, é necessário fornecer informações como nome e e-mail — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 2. Informe sua data de nascimento e escolha a opção que você deseja no momento: "Gênero", "Artistas" ou "Playlists". De acordo com as respostas do bot, toque sobre os menus de opções, como "Selecione o gênero", para definir suas preferências;

4 de 9 Experiência com o chatbot Filtr Music pode variar de acordo com as escolhas de cada usuário — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Experiência com o chatbot Filtr Music pode variar de acordo com as escolhas de cada usuário — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 3. Em "Artistas", escolha uma das opções da lista e toque em "Enviar";

5 de 9 Chatbot Filtr Music conta com diferentes menus de opções para que usuários cheguem aos melhores resultados de playlists — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Chatbot Filtr Music conta com diferentes menus de opções para que usuários cheguem aos melhores resultados de playlists — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 4. Selecione o tipo de conteúdo que você deseja consumir: "Playlist", "Show", ou "Redes Sociais". Em seguida, toque na plataforma de sua preferência. A indicação do bot será feita a partir dela;

6 de 9 Seleção de plataforma de streaming favorita no Filtr Music — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Seleção de plataforma de streaming favorita no Filtr Music — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 5. Você receberá o link do conteúdo. Para prosseguir com a interação, toque sobre o emoji de coração. Selecione a opção "Play" e abra o "Menu de Vibes" para definir o seu humor;

7 de 9 Após gerar a primeira playlist, será possível ter acesso ao "Menu de Vibes" do Filtr Music — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Após gerar a primeira playlist, será possível ter acesso ao "Menu de Vibes" do Filtr Music — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 6. Escolha um dos humores e, em seguida, defina o gênero que deseja escutar;

8 de 9 Escolhendo uma "vibe" para receber playlist personalizada do Filtr Music — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Escolhendo uma "vibe" para receber playlist personalizada do Filtr Music — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 7. Após definir um gênero, escolha um tipo de playlist no menu de opções, além de selecionar uma plataforma. Pronto! O bot indicará conteúdos para você ouvir de acordo com o seu "mood" do momento.

9 de 9 Recebendo o link de uma playlist personalizada a partir de humor pelo chatbot Filtr Music — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Recebendo o link de uma playlist personalizada a partir de humor pelo chatbot Filtr Music — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

