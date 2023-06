'ChefGPT' gera receitas com ingredientes que você tem em casa; teste

ChefGPT é um site que utiliza inteligência artificial (IA) para gerar receitas com os ingredientes que você tem em casa . A plataforma analisa os alimentos e temperos disponíveis e cria sugestões de pratos — as quais ainda levam em conta a sua aptidão na cozinha e o tempo que você tem para cozinhar. As opções vão de entradas a pratos principais, sobremesas e até bebidas. O serviço pode ser utilizado gratuitamente para acessar até cinco receitas por mês e para salvar cinco itens nas listas de receitas e compras. Nesses casos, não é necessário cadastrar cartões de crédito.

Já o plano Pro, "Master Chef", custa US$ 2,99 mensais (R$14,47 em conversão direta) ou US$ 29,99 ao ano (R$ 145,14). A modalidade paga permite o uso ilimitado do gerador de receitas e das listas, além de adaptar refeições para quem tem restrições alimentares e indicar as melhores combinações de pratos e vinhos. Confira, a seguir, como utilizar o ChefGPT para encontrar receitas personalizadas.

ChefGPT gera receitas com ingredientes escolhidos pelo usuário

ChefGPT: como usar o site para gerar receitas personalizadas

Passo 1. Acesse o site do ChefGPT (www.chefgpt.xyz/pt) e clique no botão "Comece gratuitamente";

Página inicial do site ChefGPT

Passo 2. Informe seu e-mail e senha desejada ou conecte-se utilizando sua conta Google;

Tela para cadastro no site ChefGPT

Passo 3. No formulário inicial, selecione os ingredientes disponíveis para a receita. É possível abrir a lista completa ou digitar a comida desejada. Na sequência, clique nos itens que quiser adicionar. Caso precise excluir alguma opção, basta clicar no "x" que aparece ao lado do nome dos alimentos;

Lista de ingredientes para criação de receitas no ChefGPT

Passo 4. Sinalize quais utensílios de cozinha poderão ser utilizados no preparo da receita e informe o tempo disponível para cozinhar;

Formulário com itens de cozinha disponíveis e tempo para preparação das receitas

Passo 5. Indique suas habilidades na cozinha, escolhendo entre os níveis iniciante, intermediário ou expert;

Campo para indicação do nível de habilidades e do tipo de receita desejado

Passo 6. Na sequência, selecione entre as opções "Modo Gourmet" (receita a partir de uma seleção dos ingredientes disponíveis) ou "Modo Tudo Misturado" (sugestão de prato com, necessariamente, todos os alimentos indicados). Por fim, basta clicar no botão "Gere sua Receita".

Campos para definir o tipo de receita desejado

Passo 7. Confira a receita criada a partir das informações cadastradas. Agora é só preparar sua refeição e degustar!

Exemplo de receita gerada gratuitamente pelo ChefGPT

