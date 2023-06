É possível abrir uma conta no banco Santander pela Internet, sem a necessidade de ir a uma agência. O procedimento é realizado mediante o envio de dados pessoais, uma selfie e o número de CPF. Os planos disponíveis custam a partir de R$ 27 por mês, com até três mensalidades grátis, e o valor poderá ser convertido em bônus para celulares das operadoras Vivo , Claro e Oi . A conta inclui um cartão de débito, mas também é possível contratar cartões de crédito, como o Santander SX.

Confira no tutorial a seguir, como abrir uma conta no Santander pela Internet. O procedimento foi realizado por meio do site do banco, no computador, mas as dicas também podem ser seguidas no celular, via navegador.

Como abrir conta no Santander? Veja passo a passo para se cadastrar no banco, além de conferir benefícios e tipos de conta disponíveis

Quais são as vantagens da conta Santander?

Reputação positiva da empresa: O banco Santander é um dos mais confiáveis do país, e a confiabilidade dele pode ser destacada como um das principais vantagens. Além disso, é um banco que conta com agências físicas e oferece suporte 24 h, diferentemente de bancos digitais; Conta Confia: A conta Confia é uma conta-corrente gratuita, disponível para clientes com movimentação mensal superior a R$ 1 mil. Ou seja, se receber esse valor mínimo na conta e fizer pagamentos por ela, é possível ficar livre de todas as tarifas de manutenção. Inclusive, é muito utilizada como conta salário; Cartão de crédito: O Santander também oferece várias opções de cartão de crédito, inclusive versões sem anuidade. No entanto, a liberação ou não desse produto dependerá da análise feita pela empresa; Abertura de conta para negativados: O Santander permite que pessoas negativadas abram conta. Embora não haja informações explícitas sobre impedimentos, indivíduos com restrições no CPF podem enfrentar desafios ao obter um limite de crédito mais elevado e acesso a um cartão de crédito. Serviços financeiros como empréstimos, linhas de crédito e financiamentos são avaliados individualmente; Clube de benefícios e programa de milhas: Os clientes Santander desfrutam de benefícios como o Clube de Descontos, cashback e a possibilidade de acumular pontos no programa Esfera, dependendo do cartão escolhido.

O que precisa para abrir conta no Santander? Basta informar CPF, número de celular e dados pessoais como endereço e renda bruta

Quais os tipos de conta do Santander?

Conta Corrente Santander: É a conta-corrente Santander gratuita e tradicional, que dá direito a cartão de crédito, cartão de débito, depósitos, saques, empréstimos e financiamentos;

É a conta-corrente Santander gratuita e tradicional, que dá direito a cartão de crédito, cartão de débito, depósitos, saques, empréstimos e financiamentos; Santander Universidades: É a conta universitária Santander. Ela tem todos os benefícios de uma conta-corrente normal, além de oferecer 10 dias sem juros por mês no limite especial. Também dá para ter um cartão de crédito sem anuidade se fizer compras mínimas mensais de R$ 50. Além disso, têm acesso a vantagens como concorrer a bolsas de estudo, obter a carteirinha mundial do estudante grátis e acessar oportunidades de estágio e emprego;

É a conta universitária Santander. Ela tem todos os benefícios de uma conta-corrente normal, além de oferecer 10 dias sem juros por mês no limite especial. Também dá para ter um cartão de crédito sem anuidade se fizer compras mínimas mensais de R$ 50. Além disso, têm acesso a vantagens como concorrer a bolsas de estudo, obter a carteirinha mundial do estudante grátis e acessar oportunidades de estágio e emprego; Santander Van Gogh: Nessa conta, o cliente pode receber até 100% de desconto na tarifa mensal do pacote de serviços, dependendo do valor investido. Além disso, a conta oferece 10 dias sem juros por mês no limite disponível;

Nessa conta, o cliente pode receber até 100% de desconto na tarifa mensal do pacote de serviços, dependendo do valor investido. Além disso, a conta oferece 10 dias sem juros por mês no limite disponível; Santander Select: Essa modalidade de conta oferece soluções financeiras personalizadas e assessoria especializada para clientes com um alto volume de movimentação e necessidade de diversificação de investimentos. O atendimento é feito em agências exclusivas chamadas de agências Select, que podem ser encontradas no site do Santander;

Essa modalidade de conta oferece soluções financeiras personalizadas e assessoria especializada para clientes com um alto volume de movimentação e necessidade de diversificação de investimentos. O atendimento é feito em agências exclusivas chamadas de agências Select, que podem ser encontradas no site do Santander; Conta Poupança: É a tradicional conta poupança, para quem quer guardar dinheiro.

Como abrir conta Santander pelo PC

Passo 1. Acesse o site de abertura de contas do Santander ("abrasuaconta.santander.com.br"), digite o seu CPF no campo indicado e toque em "Abrir a sua conta";

Como abrir conta no Santander online: acesse o site de abertura de conta do banco e digite seu CPF

Passo 2. Preencha o seu número de celular junto do DDD e, depois, aperte em "Continuar". Em seguida, você receberá um SMS com um código de segurança para validar no site. Caso não receba, é possível solicitar o reenvio. Então, insira-o no site, no campo indicado;

Abrir conta no Santander, o que precisa? Comece inserindo o seu número de celular para receber um código de validação

Passo 3. Agora, informe o seu e-mail e o confirme no segundo campo. Feito isso, ao final da página, toque novamente em "Continuar";

Como abrir conta corrente no Santander? Procedimento não é possível pelo celular, somente PC, via navegador

Passo 4. Na sequência, preencha os dados solicitados pelo banco. São eles: data de nascimento, renda bruta e profissão. Se marcar como "Estudante" e selecionar "Sim" para cursando alguma faculdade, uma nova caixa surgirá para você informar qual é a instituição de ensino e o curso. Depois, toque em "Continuar";

Abra sua conta Santander: preencha dados para traçar o seu perfil financeiro no banco, como renda bruta e profissão

Passo 5. Agora, digite o seu CEP corretamente. Ao fazer isso, vários novos campos serão abertos, com "Endereço", "Número da residência", "Cidade" e "Estado". Após preencher as informações e confirmá-las, toque em "Continuar";

Informe o CEP para que seu endereço seja localizado e a sua conta poder ser aberta no Santander

Passo 6. Agora, você será informado qual cartão e limite estão disponíveis para você, conforme o seu perfil financeiro. Então, aceite a oferta ao tocar em "Contratar", ou prossiga sem fazer nenhuma escolha. Também serão apresentadas opções de pacote para personalizar a sua conta. Se não quiser nenhum deles, vá à opção com o título "Gratuito";

Como ter conta corrente Santander gratuita? É só não contratar nenhum serviço do banco e optar pelo pacote grátis oferecido

Passo 7. Na próxima etapa, você deverá enviar uma selfie. Então, toque em "Tirar foto" para usar a webcam do seu PC. Lembre de tirar a foto em um lugar com uma boa iluminação e sem utilizar óculos escuros e/ou bonés e chapéus;

Tire uma selfie pelo site do Santander para poder fazer a abertura da conta no banco

Passo 10. Após a aprovação da sua foto, o site pedirá que você crie uma senha para a sua conta. Então, digite 6 números que não sejam sequenciados e toque em "Continuar";

Crie uma senha para abrir conta no banco Santander; passe deve conter 6 números não-sequenciados

Passo 11. Se quiser, você já pode cadastrar a sua chave PIX no aplicativo do Banco. Inclusive, dá pra fazer a portabilidade da chave de outro banco para o Santander, caso queira. Após fazer a sua decisão, role a página até o final e toque em "Continuar";

Cadastre ou faça a portabilidade da sua chave Pix para o Santander ao abrir sua conta no banco

Passo 12. Pronto! A sua conta no banco Santander foi aberta. Agora, você aproveitar para personalizá-la da forma como quiser. Entre nela para ajustar limites e créditos, cadastras chaves pix, transferir seu dinheiro e mais. Você também pode optar por abrir conta PJ e verificar seus benefícios, como o programa de milhas do banco.

Aproveite para conferir mais benefícios do Santander, como conta PJ para pessoas jurídicas e conta digital grátis

Aproveite as dicas para abrir uma conta no Santander pela Internet.

Como abrir conta Santander pelo app para celular Android e iPhone (iOS)

O Santander não permite abrir conta pelos aplicativos de celular Android e iPhone (iOS), somente pelo site. Por isso, para fazer a abertura de conta pelo smartphone, você vai precisar seguir o passo a passo feito pelo navegador, que foi apresentado acima.

Mas, uma vez que estiver cadastrado no banco, poderá usar dois apps: o Santander, que permite fazer o gerenciamento da conta, e o Santander Way, que deixa consultar compras; acessar e baixar a 2ª via de fatura; habilitar e desabilitar cartões; emitir cartão online para compras na internet; desbloquear cartão e adicionar senha; pagar fatura cartão de crédito, bloquear o cartão e solicitar a 2ª via em caso de perda ou roubo, e muito mais.

Vale lembrar que ambos podem ser baixados através das lojas oficiais de aplicativo, como a Google Play Store, para celulares com sistema operacional Android, e App Store, para iOS.

Não tem como abrir conta no Santander pelo celular, mas você pode usar o app após cadastro para gerenciar seu dinheiro e gastos no cartão de crédito e débito

Dúvidas frequentes sobre abrir conta no Santander

Quais são os documentos necessários para abrir a conta Santander? Os únicos documentos solicitados pelo banco são CPF e, em alguns casos, RG. Além disso, você só precisar tirar uma selfie na hora de abrir a conta;

Os únicos documentos solicitados pelo banco são CPF e, em alguns casos, RG. Além disso, você só precisar tirar uma selfie na hora de abrir a conta; Como solicitar o cartão de crédito e ajustar limite? Isso só é possível após a abertura da conta no banco. Depois, será necessário aguardar a análise de crédito feita pelo banco e ver se você pode solicitar o cartão. Se sim, basta acessar o app Santander Way para fazer o ajuste do limite;

Isso só é possível após a abertura da conta no banco. Depois, será necessário aguardar a análise de crédito feita pelo banco e ver se você pode solicitar o cartão. Se sim, basta acessar o app Santander Way para fazer o ajuste do limite; Qual o valor para abrir conta no Santander? Você não precisa fazer um depósito para ativar sua conta digital no Santander. No entanto, para obter isenção na taxa de manutenção da Santander Confia, é necessário receber pelo menos R$ 1.000 e pagar pelo menos uma conta;

Você não precisa fazer um depósito para ativar sua conta digital no Santander. No entanto, para obter isenção na taxa de manutenção da Santander Confia, é necessário receber pelo menos R$ 1.000 e pagar pelo menos uma conta; Quem tem nome sujo pode abrir conta corrente no Santander? Pessoas com nome negativado podem abrir uma conta Santander Confia, mas podem ter dificuldade para obter o cartão de crédito e acessar serviços como linhas de crédito e financiamentos;

Pessoas com nome negativado podem abrir uma conta Santander Confia, mas podem ter dificuldade para obter o cartão de crédito e acessar serviços como linhas de crédito e financiamentos; Quanto tempo leva para abrir uma conta-corrente no Santander? Você pode enviar o pedido de abertura de conta em alguns minutos, mas pode levar até 72 horas para que a conta seja autorizada e liberada.

Com informações de Santander

