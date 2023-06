Como acionar o suporte técnico da JBL? Veja opções e passo a passo

Acionar o suporte técnico da JBL no Brasil é um procedimento simples. A marca, uma das mais populares de caixas de som e fones de ouvido do país, apresenta uma vasta opção de canais para atender às eventuais demandas dos consumidores. A fabricante conta com uma rede de assistências técnicas autorizadas com cerca de 200 lojas registradas em diversos estados. Quem preferir também pode optar pelo atendimento direto com a marca. Para isto, a JBL oferece suporte via chat online, e-mail ou telefone, com ligação gratuita.