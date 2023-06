Como apagar vídeo do TikTok

Excluir vídeo do TikTok , aplicativo para celulares Android e iPhone ( iOS ), é um procedimento que pode servir para limpar seu perfil na rede social. A opção, no entanto, encontra-se um pouco escondida e pode causar confusão em quem não está habituado à plataforma. Antes de remover o conteúdo de forma permanente, é possível salvar o vídeo na galeria de fotos do celular para não perder o clipe.

Confira, a seguir, o passo a passo de como baixar e apagar vídeos no TikTok. Na matéria, é mostrado o processo via aplicativo para dispositivos móveis, baixado através da Google Play Store ou App Store, e versão Web para PC.

Como apagar um vídeo do TikTok pelo app

Passo 1. Abra o TikTok e acesse a aba "Eu". Em seguida, toque sobre o vídeo que você quer apagar. Agora, pressione o botão "...", no canto inferior direito da tela;

Passo 2. Caso queira baixar o vídeo para a galeria do seu celular, toque em "Salvar vídeo" e, se necessário, autorize o acesso às suas fotos;

Passo 3. Para apagar o vídeo, use a opção "Excluir" e, por fim, toque sobre o botão indicado para confirmar.

Pronto! Aproveite as dicas para apagar vídeos do seu perfil no TikTok.

Como excluir um vídeo no TikTok TikTok pelo PC

Passo 1. Entre no site do TikTok ("https://www.tiktok.com/") e faça login com a sua conta da plataforma;

Passo 2. Pouse o mouse sobre a sua foto, localizada no canto superior direito, e, depois, toque em "Visualizar perfil". Ao fazer isso, você será redirecionado para a página com todos os seus vídeos publicados;

Passo 3. No seu perfil, toque sobre o vídeo que deseja excluir do TikTok;

Passo 4. Toque nos três pontos "..." e, no menu que abrir, pressione sobre "Excluir";

Passo 5. Confirme que deseja apagar o vídeo ao tocar em "Excluir" e pronto! O vídeo será deletado do seu perfil do TikTok.

Como deixar vídeos privados no TikTok

Se não quer excluir o vídeo, mas também não deseja que ele apareça para outras pessoas, você pode optar por deixá-lo oculto no TikTok. Isso é possível através da opção "Configurações de privacidade", localizada no menu interno dos conteúdos. Abaixo, veja o passo a passo para saber como ocultar vídeo no TikTok.

Passo 1. No seu perfil do TikTok, selecione o vídeo que deseja privar. Então, toque sobre ele e aperte nos três pontinhos "...", localizado no canto inferior direito;

Passo 2. Na barra que for exibida, procure por "Configurações de Privacidade", representada por um símbolo de cadeado. Então, toque sobre ela;

Passo 3. Em "Quem pode assistir a este vídeo", marque a opção "Somente eu" para privar o vídeo no TikTok. Em seguida, aperte no "X" para salvar a configuração. Pronto! Seu vídeo não vai mais ser mostrado para todos no perfil.

Dúvidas frequentes sobre apagar vídeo no TikTok

Posso excluir vários vídeos ao mesmo tempo? Não. Só é possível excluir um vídeo de cada vez no TikTok, ou deletar a conta e criar uma nova para começar tudo do zero.

Não. Só é possível excluir um vídeo de cada vez no TikTok, ou deletar a conta e criar uma nova para começar tudo do zero. Posso baixar o vídeo no celular antes de excluir? Sim. Inclusive, você pode baixar os vídeos do TikTok com e sem marca d'água. Veja o tutorial para saber como ou assista ao vídeo linkado no final da página.

Sim. Inclusive, você pode baixar os vídeos do TikTok com e sem marca d'água. Veja o tutorial para saber como ou assista ao vídeo linkado no final da página. Consigo recuperar um vídeo já excluído? Não existe função nativa para isso no aplicativo. No entanto, caso você tenha a função de salvar o vídeo no celular automaticamente quando publicá-lo, o conteúdo ficará guardado no seu dispositivo. De qualquer forma, o ideal é salvar o clipe primeiro antes de excluí-lo para sempre do seu perfil.

Não existe função nativa para isso no aplicativo. No entanto, caso você tenha a função de salvar o vídeo no celular automaticamente quando publicá-lo, o conteúdo ficará guardado no seu dispositivo. De qualquer forma, o ideal é salvar o clipe primeiro antes de excluí-lo para sempre do seu perfil. Como apagar video republicado no TikTok ? Confira este tutorial para descobrir como.

Confira este tutorial para descobrir como. Não consigo excluir vídeo do TikTok, o que faço? Primeiro, verifique se a sua conexão de internet está estável, pois um erro nesse sentido pode ser causado por problemas no Wi-Fi. Se estiver tudo certo e mesmo assim o vídeo não excluir, experimente apenas mudar as configurações de privacidade. Outra solução é reiniciar o aplicativo e repetir o procedimento.

