Pixbet é um site de apostas esportivas que permite sacar e depositar facilmente via Pix . Na plataforma, é possível palpitar em diversas modalidades, como futebol, basquete, tênis, rugby e MMA. Além disso, jogos eletrônicos como Counter-Strike (CS) e a Liga de Futebol Virtual, com partidas simuladas por inteligência artificial, também são opções para os apostadores. Os valores inseridos no saldo podem variar de R$ 1 a R$ 100 mil. O diferencial negativo em relação a outras casas de apostas é que o serviço não conta com bônus de boas-vindas para os clientes.

Apesar de jogos de azar serem proibidos no Brasil (Decreto de Lei nº 9.215, 30 de abril de 1946), fazer apostas não é ilegal. Isso porque a empresa tem sua licença estabelecida em Curaçao, um pequeno país do Caribe. Ou seja, ao utilizar o site, os usuários fazem uma transação internacional, como se estivessem girando uma roleta em um cassino no exterior. A seguir, confira o passo a passo para começar a apostar na Pixbet.

1 de 11 Logo da Pixbet, casa de apostas online — Foto: Divulgação/Pixbet Logo da Pixbet, casa de apostas online — Foto: Divulgação/Pixbet

📝 Site de apostas esportivas: onde apostar em jogos de futebol? Opine no Fórum do TechTudo

Como apostar na Pixbet

Passo 1. Acesse o site da Pixbet (https://pixbet.com/prejogo/) e, em seguida, clique em “Registro”, no topo da tela;

2 de 11 Crie uma conta no Pixbet registrando-se no site — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Crie uma conta no Pixbet registrando-se no site — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Passo 2. Para iniciar o cadastro, informe o seu número de CPF e pressione “Continuar”;

3 de 11 Digite o seu CPF no campo indicado — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Digite o seu CPF no campo indicado — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Passo 3. O sistema da Pixbet vai localizar seu nome completo e data de nascimento. Confira as informações e, se estiverem corretas, clique em “Continuar”;

4 de 11 Confirme ou edite seus dados — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Confirme ou edite seus dados — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Passo 4. Crie um nome de usuário e uma senha segura e informe seu e-mail e telefone. Depois, leia os Termos e Condições da Pixbet Brasil com atenção. Se concordar com tudo e for maior de idade, marque as caixinhas. Por fim, pressione “Registro” para finalizar o cadastro;

5 de 11 Crie um nome de usuário e senha e informe e-mail e telefone — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Crie um nome de usuário e senha e informe e-mail e telefone — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Passo 5. Retorne à tela inicial e, em seguida, passe o cursor do mouse em "A minha conta". Na sequência, pressione a opção “Depósito”;

6 de 11 Após cadastrar-se, acesse a home do site e clique em "Depósito"; — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Após cadastrar-se, acesse a home do site e clique em "Depósito"; — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Passo 6. Preencha o valor que deseja creditar à sua conta e clique em "Depósito";

7 de 11 Preencha o valor que deseja depositar — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Preencha o valor que deseja depositar — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Passo 7. Na sequência, aparecerá a confirmação da transação e duas opções para pagamento em Pix: código ou QR Code. Ao efetuar o pagamento, os créditos serão adicionados ao seu perfil;

8 de 11 Copie o código ou utilize o QR Code para efetuar o pagamento — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Copie o código ou utilize o QR Code para efetuar o pagamento — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Passo 8. De volta à home, escolha o esporte no qual quer apostar;

9 de 11 Selecione o esporte no qual deseja apostar — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Selecione o esporte no qual deseja apostar — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Passo 9. Caso escolha apostar em um jogo de futebol, selecione o país onde a disputa desejada acontece e indique o campeonato no qual quer dar seu palpite. As opções se encontram do lado esquerdo da tela;

10 de 11 Selecione o campeonato no qual quer apostar — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Selecione o campeonato no qual quer apostar — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Passo 10. Na seção do jogo, crie sua estratégia clicando nas opções de aposta disponíveis. Na sequência, aparecerá uma tela com as odds totais e um campo para indicar o valor do palpite. Para concluir, basta pressionar o botão “Coloque a Aposta”.

11 de 11 Faça sua aposta, defina o valor e confirme — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Faça sua aposta, defina o valor e confirme — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Pronto. Agora você já sabe como apostar no Pixbet.

Veja também: Como descobrir a senha do Wi-Fi pelo celular