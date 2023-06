Como ativar e desativar o 'Ok, Google' no Android? Saiba mais do comando

Ativar ou desativar o "Ok, Google ", comando que aciona a Google Assistente no celular Android , é um procedimento que pode ser feito em apenas alguns passos. A assistente virtual do Google auxilia o usuário a pesquisar assuntos diversos e controlar o smartphone por comando de voz. Com o comando "Ok, Google , previsão do tempo", a inteligência artificial confere as condições climáticas do dia, por exemplo. O aplicativo ainda é capaz de ações como descobrir a música do ambiente, ligar a lanterna e informar a data.

O procedimento para habilitar o comando "Ok, Google" é simples e consiste em configurar a assistente virtual, seguindo as instruções da tela para o dispositivo reconhecer sua voz. Como usar o 'Ok, Google' para configurar o meu aparelho? Veja, a seguir, como ativar a Google Assistente no celular Android e iPhone (iOS).

Como funciona o Google Assistente

O Google Assistente é um auxiliar virtual da Google que, através de um sistema de inteligência artificial baseado em nuvem, ajuda pessoas a realizar várias tarefas por meio de comandos de voz. Entre elas, responder a perguntas como "que horas são?" ou "quanto tá o jogo do Flamengo?", fornecer informações, executar ações em dispositivos conectados (como controlar luzes inteligentes ou ajustar temperaturas), reproduzir música, definir lembretes e alarmes, enviar mensagens, fazer chamadas, fornecer direções e muito mais.

O Assistente está disponível em dispositivos como smartphones, tablets, smart speakers, smart displays e até mesmo em alguns carros. Assim, ele pode ser muito útil para realizar diversas ações do dia a dia e te ajudar a poupar tempo. Vale lembrar que ele está constantemente recebendo atualizações para melhorar suas capacidades e funcionalidades, como para evitar tentativas de assédio sexual, oferecer dicas de sustentabilidade e até a te confortar quando estiver triste.

Para que serve o 'Ok, Google'

A hot word "Ok, Google" é um comando utilizado para que a assistente virtual seja iniciada e você possa fazer um pedido a ela. Assim, é como se o dispositivo começasse a te escutar com mais atenção para não interpretar nenhuma informação de maneira errada. Inclusive, além dessa, existem outras frases possíveis de utilizar para que o Google Assistente seja acionado, como "Ei, Google!" -- que se assemelha ao "Hey, Siri!" da assistente virtual integrada no sistema operacional iOS, da Apple.

Para ativar o "Ok, Google", além de falar a frase quando o telefone estiver na tela de início ou no app Google, você pode pressionar e segurar o botão "Home" por alguns segundos. Ainda, também dá para usar a barra de pesquisas do Google e tocar no símbolo do microfone. Vale lembrar, no entanto, que a função só pode ser utilizada se o comando estiver ativo no seu celular. Veja abaixo como fazer isso:

Como ativar o 'Ok, Google' no celular Android

Passo 1. Abra o aplicativo Google Assistente e, na parte de baixo da tela, toque em "Ativar". Depois, fale a seguinte frase: "Configurações do Google Assistente":

Passo 2. Feito isso, toque em "Configurações". Em seguida, vá em "Ok Google e Voice Match";

Passo 3. Agora, toque no botão indicado para ensinar a Google Assistente a reconhecer a sua voz e, ao mesmo tempo, permitir que a sua voz acione a assistente virtual. Depois, selecione "Próxima";

Passo 4. Toque no círculo em branco e, depois, vá em "Aceito" para continuar;

Passo 5. Em seguida, o app pedirá para você falar "Ok, Google" para configurar o reconhecimento de voz. É preciso repetir a frase três vezes. Feito isso, toque em "Concluir" para finalizar o procedimento.

Pronto. Agora que você já sabe como ativar o "Ok, Google", aproveite para acionar a Google Assistente por comandos de voz.

Como ativar o 'Ok, Google' em celulares sem Google Assistente

Passo 1. Abra o aplicativo do Google (G colorido) no seu celular iPhone (iOS), Xiaomi ou outro. Depois, aperte na sua foto de perfil para abrir um menu e toque em "Configurações;

Passo 2. Pressione na opção "Voz" e, na sequência, ative o botão "Hotword Ok, Google";

Passo 3. Agora, diga "Ok, Google". Pronto! A assistente virtual estará pronta para atender qualquer dúvida sua. Vale lembrar que, caso o seu smartphone já conte com um serviço de assistência virtual, como a Siri do iOS, não haverá conflito entre eles, pois o do Google só funciona com o app aberto.

Como desativar 'Ok, Google' no celular Android

Passo 1. Abra o app do Google e toque sobre a sua foto de perfil. Quando um menu com várias opções for aberto, aperte em "Configurações";

Passo 2. Agora, abra as configurações do Google Assistente. Em seguida, na aba "Assistente", deslize a tela até o fim e toque em "Telefone";

Passo 3. Por fim, basta desativar a opção "Google Assistente".

Como desativar 'Ok, Google' em celular sem Google Assistente

Passo 1. Abra o aplicativo do Google (G colorido) no seu celular iPhone (iOS), Xiaomi ou outro. Depois, aperte na sua foto de perfil para abrir um menu e toque em "Configurações;

Passo 2. Pressione na opção "Voz" e, na sequência, desative o botão "Hotword Ok, Google". Pronto! A busca por Google Assistente estará desativada. Para voltar a acioná-la, basta ligar o botão novamente.

Como excluir as gravações de áudio do "Ok Google"

Uma vez que você faz pesquisas com o "Ok Google", as gravações de áudio criadas com a sua voz ficam salvas na sua conta. Caso queira encontrar e excluir essas gravações, veja o passo a passo abaixo:

Passo 1. No PC, entre em um navegador, como o Google Chrome, e acesse a página "Minha atividade no Google" ("https://myactivity.google.com/myactivity");

Passo 2. Após fazer login na sua conta, toque no menu representado por três barras "☰" e vá até a opção "Outras atividades". Já na página, role até encontrar "Registro no Voice e Face Match" e aperte em "Ver dados";

Passo 3. Na página, pressione o botão "Verificar";

Passo 4. Agora, vá até a opção "Excluir todos os registros" e, quando uma caixa de confirmação aparecer, toque novamente em "Excluir". Pronto! Suas gravações do Google Assistente serão deletadas.

Dúvidas frequentes sobre o 'Ok, Google'

Como usar Ok, Google para desbloquear o celular? Para permitir que o celular seja desbloqueado com o "Ok Google", você deve ativar a opção "Desbloquear com o Voice Match". Nesse caso, você precisará definir seu modelo de voz ao repetir o comando algumas vezes para o celular Android;

Para permitir que o celular seja desbloqueado com o "Ok Google", você deve ativar a opção "Desbloquear com o Voice Match". Nesse caso, você precisará definir seu modelo de voz ao repetir o comando algumas vezes para o celular Android; Não consigo usar o 'Ok, Google ', o que faço? Se estiver com problemas para usar o Google Assistente, confira se o aplicativo está atualizado. Se ainda assim não funcionar, experimente limpar o cache ou reinicie o celular;

Se estiver com problemas para usar o Google Assistente, confira se o aplicativo está atualizado. Se ainda assim não funcionar, experimente limpar o cache ou reinicie o celular; O que perguntar no 'Ok, Google '? Algumas das perguntas que você pode fazer são: "Ok, Google que horas são; "Ok, Google que música é essa"; "Ok, Google que dia é hoje"; "Ok, Google que hora é"; "Ok, Google qual é a música"; "Ok, Google qual é o meu nome"; "Ok, Google quantos anos você tem"; "Ok, Google onde você está", "Ok, Google quem joga hoje" e "Ok, Google qual a previsão do tempo para amanhã";

Algumas das perguntas que você pode fazer são: "Ok, Google que horas são; "Ok, Google que música é essa"; "Ok, Google que dia é hoje"; "Ok, Google que hora é"; "Ok, Google qual é a música"; "Ok, Google qual é o meu nome"; "Ok, Google quantos anos você tem"; "Ok, Google onde você está", "Ok, Google quem joga hoje" e "Ok, Google qual a previsão do tempo para amanhã"; O que o OK Google pode fazer? É possível utilizar o comando de voz "Ok Google" para executar ações em outros aplicativos no seu celular. No entanto, essa funcionalidade está disponível apenas em alguns apps e nem todas as frases serão reconhecidas;

É possível utilizar o comando de voz "Ok Google" para executar ações em outros aplicativos no seu celular. No entanto, essa funcionalidade está disponível apenas em alguns apps e nem todas as frases serão reconhecidas; De quem é a voz do assistente do Google? Existem várias opções de voz no Google Assistente. Porém, a voz padrão em inglês é da atriz Issa Rae.

Com informações de Google (1, 2)

