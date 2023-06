Como aumentar o FPS do Roblox no PC e celular Android e iPhone (iOS)

Aumentar o FPS no Roblox é essencial para os jogos rodarem bem, tanto no celular Android e iPhone ( iOS ) quanto no PC. Isso porque a taxa de quadros por segundos (FPS) é a responsável por indicar o desempenho dos mais de 15 milhões de jogos grátis da plataforma. Assim, quanto maior ela for, menor será a chance dos games apresentarem travamentos ou quedas de desempenho.

Apesar de os títulos Roblox terem gráficos simples e não precisarem de um computador ou smartphone potentes para rodar, em alguns deles, o FPS pode cair por causa da qualidade das texturas ou pela quantidade de elementos presentes no mapa. Por isso, veja, a seguir, como aumentar o FPS do Roblox ao diminuir a qualidade gráfica, retirar arquivos de textura e seguir outras dicas.

1 de 14 Como aumentar o FPS do Roblox? Saiba como melhorar o desempenho dos jogos da plataforma em seu computador e celular Android e iPhone (iOs) — Foto: Divulgação/Roblox Corporation Como aumentar o FPS do Roblox? Saiba como melhorar o desempenho dos jogos da plataforma em seu computador e celular Android e iPhone (iOs) — Foto: Divulgação/Roblox Corporation

O que é FPS no Roblox?

Frames per Second (FPS), ou, em português, taxa de quadros por segundo, se refere à velocidade com que um jogo gera imagens no seu PC ou celular Android e iPhone (iOS) enquanto joga. O processamento gráfico desempenha um papel fundamental na renderização do mundo em 3D, e essa tarefa é realizada pela GPU do seu computador ou smartphone.

Os jogos mais complexos, que tem mais detalhes e recursos, costumam demandar mais da GPU para garantir um bom desempenho durante a jogatina. É por conta disso que ocorre uma variação no FPS do Roblox, já que tudo vai depender da capacidade da GPU. As mais poderosas poderão executar o jogo com mais facilidade, enquanto as mais fracas terão dificuldade.

2 de 14 Roblox permite que usuários criem experiências e visitem as criações de outros jogadores; veja como aumentar o FPS do Roblox no notebook e celular — Foto: Reprodução/Roblox Roblox permite que usuários criem experiências e visitem as criações de outros jogadores; veja como aumentar o FPS do Roblox no notebook e celular — Foto: Reprodução/Roblox

Assim, se o seu PC ou celular não for tão potente, a taxa de FPS ficará baixa e causará uma resposta lenta. O problema é que, dessa forma, o jogo fica menos liso e pode enfrentar travamentos, o que coloca o jogador em desvantagem em modos competitivos, por exemplo. Por isso, é importante encontrar um equilíbrio entre qualidade gráfica e desempenho. Vale lembrar que o melhor FPS do Roblox é de 60, e o mínimo é 30.

Por que é importante aumentar FPS no Roblox?

É importante aumentar o FPS no Roblox para ter uma experiência de jogo mais suave, com movimentos mais fluidos e uma resposta mais rápida aos comandos. Um FPS mais alto proporciona gráficos mais suaves, além de evitar atrasos e travamentos que possam atrapalhar a jogabilidade. Isso permite que você aproveite o jogo de forma mais imersiva e competitiva, garantindo uma experiência divertida e despreocupada.

Como aumentar FPS no Roblox no celular e PC

Ajustar as configurações de vídeo

Passo 1. Para mexer na Qualidade Gráfica, abra o Roblox (https://www.roblox.com/games) e acesse um dos jogos da plataforma. O tutorial foi realizado no game "Jailbreak!";

3 de 14 Acesse o Roblox e escolha um dos jogos para começar processo de aumentar FPS — Foto: Reprodução/Arte Nicollas Ribeiro Acesse o Roblox e escolha um dos jogos para começar processo de aumentar FPS — Foto: Reprodução/Arte Nicollas Ribeiro

4 de 14 Toque no botão verde para iniciar o game Roblox; plataforma conta com mais de 15 milhões de jogos grátis — Foto: Reprodução/Arte Nicollas Ribeiro Toque no botão verde para iniciar o game Roblox; plataforma conta com mais de 15 milhões de jogos grátis — Foto: Reprodução/Arte Nicollas Ribeiro

Passo 3. Ao iniciar o jogo, pressione a tecla "Esc" em seu teclado para acessar as configurações. Em seguida, no menu superior, pressione em "Config.";

5 de 14 Pressione "Esc" no teclado para acessar as configurações e ter como aumentar o FPS no Roblox — Foto: Reprodução/Arte Nicollas Ribeiro Pressione "Esc" no teclado para acessar as configurações e ter como aumentar o FPS no Roblox — Foto: Reprodução/Arte Nicollas Ribeiro

Passo 4. Na tela seguinte, vá até a opção "Modo de Gráfico" e altere para "Manual". Na sequência, coloque a "Qualidade do gráfico" no mínimo;

6 de 14 Como melhorar o FPS no Roblox? Altere as configurações gráficas para melhorar o desempenho — Foto: Reprodução/Arte Nicollas Ribeiro Como melhorar o FPS no Roblox? Altere as configurações gráficas para melhorar o desempenho — Foto: Reprodução/Arte Nicollas Ribeiro

Passo 5. Pressione "Esc" novamente para voltar ao jogo. Agora, para garantir que as configurações sejam alteradas, reinicie a partida. Pronto! Você já vai conseguir aumentar o seu FPS no Roblox.

Retirar arquivos de textura

Passo 1. Em seu computador, vá até o ícone do Roblox Player (geralmente ele fica na área de trabalho após a instalação). Em seguida, toque com o botão direito do mouse e selecione "Abrir local do arquivo";

7 de 14 Abra o local de arquivo do Roblox Player e saiba como ver o FPS — Foto: Reprodução/Arte Nicollas Ribeiro Abra o local de arquivo do Roblox Player e saiba como ver o FPS — Foto: Reprodução/Arte Nicollas Ribeiro

Passo 2. Em seguida, acesse as pastas: PlatformContent > PC > Textures;

8 de 14 Acesse as pastas para retirar as texturas e melhorar o FPS do Roblox — Foto: Reprodução/Arte Nicollas Ribeiro Acesse as pastas para retirar as texturas e melhorar o FPS do Roblox — Foto: Reprodução/Arte Nicollas Ribeiro

Passo 3. Na pasta "Textures", selecione os arquivos destacados na imagem abaixo e apague-os;

9 de 14 Delete os arquivos destacados para ter como aumentar FPS do Roblox — Foto: Reprodução/Arte Nicollas Ribeiro Delete os arquivos destacados para ter como aumentar FPS do Roblox — Foto: Reprodução/Arte Nicollas Ribeiro

Passo 4. Pronto! Acesse novamente o jogo e veja a melhora no desempenho e o aumento de FPS do Roblox.

Feche aplicativos e programas em execução

Quando o Roblox está aberto no seu PC ou celular Android e iPhone (iOS), e outros softwares estão rodando em segundo plano, há uma significativa redução no desempenho. Isso ocorre porque o dispositivo precisa gerenciar todos os programas ativos ao mesmo tempo, o que inevitavelmente compromete a taxa de quadros por segundo (FPS) do jogo.

Por isso, procure manter o mínimo de tarefas secundárias rodando quando estiver no Roblox. Vale lembrar que os programas que mais costumam consumir os dispositivos em segundo plano são navegadores, como Google Chrome, Safari e Mozilla Firefox, e apps, como Facebook e WhatsApp.

Deixe o notebook carregando

Caso esteja jogando Roblox em um notebook, uma dica útil para melhorar o FPS é manter o dispositivo conectado ao carregador. Isso evita que o desempenho do aparelho seja reduzido para preservar a carga da bateria, e pode fazer com que o game rode tranquilamente, com uma taxa de quadros alta.

10 de 14 Como aumentar o FPS do Roblox no PC? Mantenha o dispositivo conectado no carregador para manter o bom desempenho — Foto: Divulgação/Anker Como aumentar o FPS do Roblox no PC? Mantenha o dispositivo conectado no carregador para manter o bom desempenho — Foto: Divulgação/Anker

Porém, essa abordagem não é recomendada para celulares Android e iPhone (iOS). Ao carregar o smartphone durante o jogo, pode ocorrer uma sobrecarga, levando a um aumento da temperatura que pode causar problemas. Em alguns casos extremos, pode até mesmo iniciar incêndios.

Desligue a Economia de Energia

Para reduzir o consumo de energia e preservar a bateria dos dispositivos, é possível ativar o modo de "Economia de bateria". No entanto, é importante ter em mente que essa configuração prioriza a eficiência em vez do desempenho, resultando em uma diminuição do FPS. Por isso, é necessário saber como desabilitar a função para poder aproveitar o Roblox.

Para fazer isso no PC, basta acessar o Painel de Controle e ir até "Hardware e sons". Em seguida, selecione "Opções de energia" e abra o menu chamado "Mostrar planos adicionais". Por fim, marque a caixinha "Alto desempenho".

11 de 14 Acesse o Painel de Controle para mudar o desempenho do PC e aumentar a taxa de quadros por segundo (FPS) do Roblox — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Acesse o Painel de Controle para mudar o desempenho do PC e aumentar a taxa de quadros por segundo (FPS) do Roblox — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Já em celulares Android, abra as configurações e toque em "Cuidados com a bateria e o dispositivo". Em seguida, aperte na opção “Bateria” e toque no botão ao lado de “Economia de energia” para desativá-lo. Em iPhones, vá até "Ajustes". Depois, procure por "Bateria" e, em seguida, desative a opção "Modo Pouca Energia".

Atualize os drivers da sua placa de vídeo

É importante manter os drivers da placa de vídeo do seu PC atualizados. Isso melhora o desempenho, corrige problemas de compatibilidade e oferece suporte a recursos mais recentes do sistema. Para fazer isso, basta visitar o site do fabricante da placa de vídeo ou do seu computador e baixar as atualizações. Assim, você vai garantir um funcionamento melhor dos recursos gráficos do seu PC, o que vai aumentar o FPS no Roblox.

12 de 14 Atualizar os drivers do PC é uma tarefa que permite ter como tirar o limitador de FPS do Roblox — Foto: Reprodução/Nalu Dias Atualizar os drivers do PC é uma tarefa que permite ter como tirar o limitador de FPS do Roblox — Foto: Reprodução/Nalu Dias

No entanto, antes de fazer isso, certifique-se de fazer backup dos arquivos importantes e criar um ponto de restauração. Isso vai ser muito útil caso ocorra algum problema durante o processo de atualização.

Reduza a resolução da tela

Uma opção para melhorar o desempenho do seu PC ou celular é reduzir a resolução da tela. Isso diminui a quantidade de pixels exibidos e alivia a carga sobre o processamento gráfico, o que garante um melhor desempenho. Para fazer essa mudança, acesse as configurações de exibição do seu sistema operacional e veja as opções de ajuste de resolução conforme o monitor ou a tela.

Vale lembrar, no entanto, que essa é uma solução temporária, que só funciona para melhorar o desempenho enquanto estiver no jogo. Então, ao sair do game, lembre de retornar à resolução normal para poder usar o dispositivo da melhor forma.

13 de 14 Mude a resolução da tela do PC ou celular para ter como melhorar o FPS no Roblox — Foto: Natália Dantas Mude a resolução da tela do PC ou celular para ter como melhorar o FPS no Roblox — Foto: Natália Dantas

Ative o modo de jogo do seu dispositivo

Alguns PCs e celulares contam com "modos de jogo", que otimizam o desempenho dos aparelhos justamente para entrar em algum game. Esse modo prioriza os recursos do sistema para fornecer uma experiência de mais suave, desabilitando notificações e processos em segundo plano que possam interferir no desempenho. Por isso, caso o seu dispositivo ofereça a opção, ative-a para aumentar o FPS do Roblox e outros títulos.

Melhore o resfriamento do seu PC ou celular

Como mencionado acima, rodar jogos é uma tarefa que exige muito dos dispositivos, causando o aumento de temperatura. Por isso, certifique-se de que as saídas de ar e ventoinhas estejam limpas, além de funcionando corretamente. Também pode ser uma boa ideia abrir programas de monitoramento de temperatura enquanto estiver no Roblox para fazer esse acompanhamento.

Assim, você vai ter a certeza de que o seu PC ou celular não estão sobrecarregados. Então, o desempenho não será afetado e a taxa de quadros por segundo (FPS) não irá cair absurdamente na hora da play.

Limpe o cache do jogo

Para obter um desempenho ideal, é recomendado limpar regularmente o cache do jogo. O cache é uma área em que são armazenados dados temporários. No entanto, ao longo do tempo, ele pode encher e causar lentidão no celular Android e iPhone (iOS). Ao limpar o cache, você libera espaço e melhora a velocidade de carregamento do jogo, além de fazer o FPS aumentar

Para limpar o cache do Roblox no PC, aperte Win+R, digite "%temp%" e toque em OK. Depois, pressione em Ctrl+A para selecionar todo o cache e, em seguida, toque na tecla Delete. Já nos celulares, confira o tutorial de como limpar caches e apagar dados do app Roblox no iPhone e no Android.

14 de 14 Limpar cache no celular Android e iPhone (iOS): ação remove dados armazenados e pode destravar o FPS do Roblox — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Limpar cache no celular Android e iPhone (iOS): ação remove dados armazenados e pode destravar o FPS do Roblox — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Atualize o sistema operacional

Assim como os drivers, é importante atualizar o sistema operacional do dispositivo para garantir que esteja usando a versão mais recente, que geralmente inclui melhorias de desempenho e correções de bugs. Os updates do software ajudar a otimizar o desempenho do jogo e fornecer uma experiência mais estável e fluida, com aumento de FPS. Por isso, veja como atualizar o iPhone (iOS) para uma versão mais recente. Já se tiver Android, confira como fazer update do software do robô.

Reinicie o dispositivo

Ao reiniciar o PC ou celular Android e iPhone (iOS), a memória RAM é limpa e os aplicativos em segundo plano são fechados, liberando recursos valiosos para o jogo, aumentando o desempenho e, consequentemente, o FPS. No entanto, este só é um processo indicado caso você saiba que o seu dispositivo tem uma boa GPU, já que as mais fracas vão causar problemas nos jogos independente de você desligar e ligar o aparelho.

