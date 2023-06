Como baixar e jogar a demo grátis de Pikmin 4 no Nintendo Switch

Na gameplay, é preciso resolver quebra-cabeças, lutar contra outros bichos e também gerenciar de forma adequada o grupo sob seu controle, evitando que os bichinhos morram e fazendo com que funcionem da maneira correta. O título já está disponível para comprar na pré-venda, em versão digital, por R$ 299 na eShop. Veja, a seguir, como baixar a demo e jogar algumas horas do game de graça.

