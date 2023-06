Como cancelar a assinatura do Disney Plus

Cancelar o Disney+ é um procedimento que pode ser feito em poucos passos e de maneira descomplicada. A plataforma de streaming de vídeo, famosa por produções do universo Marvel , Pixar e Star Wars, tem aplicativo disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), além de versão para PC e televisões Smart. Para fazer o cancelamento da assinatura do serviço, que custa R$ 33,90 por mês, o processo é similar em todos os softwares.

Antes de cancelar, no entanto, o usuário deve explicar ao programa o motivo pelo qual deseja revogar seu plano. Vale lembrar que, para fazer isso, é necessário não ter débitos em aberto. Veja, a seguir, como cancelar sua assinatura no Disney+ em dispositivos móveis, computadores e televisão.

Como funciona o cancelamento do Disney+

Segundo o serviço de streaming, após a assinatura de qualquer plano, usuários tem o direito de fazer o cancelamento até 14 dias após aceitar os termos de uso. Ao seguir essa diretriz, será possível garantir reembolso total do valor pago.

No caso específico de assinaturas semestrais ou anuais, se o cancelamento for solicitado dentro dos primeiros 30 dias após o início da cobrança, o cliente também terá direito a um reembolso integral do valor. Porém, mesmo ao receber de volta a taxa de assinatura, outros encargos vinculados ao serviço continuaram sendo de responsabilidade do cliente.

De qualquer forma, vale lembrar que, após cancelar uma modalidade de assinatura do Disney+, o usuário continua a ter acesso ao catálogo completo da plataforma até o fim do ciclo de faturamento. Assim, mesmo depois de terminar sua inscrição, é possível continuar a assistir produções como Moon Knight, Andor, Encanto, Doutor Estranho, Homem-Formiga e mais.

Como cancelar Disney Plus pelo celular Android e iPhone (iOS)

Passo 1. Abra o Disney+ no celular e toque sobre o ícone do seu perfil, no menu inferior, para acessar as configurações do seu perfil. Na próxima tela, selecione a opção "Conta";

Passo 2. Na sequência, toque sobre "Disney+", abaixo de "Assinatura", para continuar. Você será redirecionado para uma página no navegador e, para prosseguir, deverá fazer o login novamente;

Passo 3. Na próxima tela, toque em "Disney+ (Mensal)". Na página seguinte, deslize a tela para baixo e selecione "Cancelar assinatura";

Passo 4. Selecione o motivo do cancelamento e toque em "Continuar para cancelar". Na tela seguinte, selecione "Não, quero cancelar o Disney+" para concluir o procedimento.

Como cancelar Disney Plus pelo computador

Passo 1. Acesse o Disney+ e faça login na sua conta. Agora, toque sobre "Meu Perfil", no canto superior direito da página, e vá em "Conta";

Passo 2. Na página de configurações, pressione em "Disney+ (mensal)" ou "Disney+ (anual)", dependendo do tipo de assinatura contratada;

Passo 3. Role a página até o fim e aperte em "Cancelar assinatura";

Passo 4. Por fim, caso queira, especifique o motivo do cancelamento e toque em "Continuar para cancelar". É possível aproveitar os recursos do Disney+ até o final do ciclo de cobrança.

Como cancelar Disney Plus pela Google Play e App Store

Entre na loja oficial de aplicativos do seu celular -- se for Android, é Google Play Store; se for iPhone (iOS), é App Store. Depois, toque no perfil, representado pela sua foto, e vá até a opção "Pagamentos e Assinaturas". Por fim, escolha o app Disney+ e pressione sobre "Cancelar Assinatura".

Como cancelar Disney Plus na TV

A assinatura do Disney+ só pode ser cancelada através do computador ou do celular, uma vez que deve ser feita pelo navegador. No entanto, é possível conferir o Contrato de Assinatura no aplicativo para televisões, que explica detalhes do plano adquirido pelo usuário. Caso só queira cancelar a Disney+, experimente os tutoriais exibidos acima. Já para ler o contrato e entender os pormenores do seu plano, siga os passos a seguir:

Passo 1. No menu de aplicativos da televisão, pressione sobre o Disney+ e faça login;

Passo 2. Já na plataforma, escolha o perfil desejado, aperte o botão "<" no controle e, em seguida, toque em "Configurações";

Passo 3. Lá, toque em "Avisos Legais" e selecione a opção "Contrato de assinatura".

Como cancelar Disney Plus por sites parceiros

No Brasil, o serviço de streaming Disney+ Plus pode ser assinado através de outras plataformas, como Globoplay, Mercado Livre, Bradesco, Vivo, Sky e Claro. Se esse for o seu caso, o cancelamento da inscrição deve ser feito através do site parceiro. Veja abaixo uma tabela com os links referentes ao cancelamento do Disney Plus de cada um deles:

Cancelamento Disney+ via parceiros Parceiro Site do cancelamento Mercado Livre https://www.mercadolivre.com.br/assinaturas/disneyplus/admin Bradesco banco.bradesco/disneyplus Vivo vivo.com.br/para-voce/ajuda/mais-ajuda/fale-com-a-vivo/telefones-de-atendimento Sky sky.com.br/minha-sky/login Claro claro.com.br/atendimento Globoplay globo.com/ajuda Next next.me/ DirecTV Go directvgo.com/iniciar-sessao?redirectTo=/selfcare/

Como cancelar o combo Star+ Plus e Disney+

O Combo+, disponível por R$ 55,90/mês, inclui produções tanto da Disney+ quanto do Star+ e, por isso, oferece conteúdos dos canais Disney, Pixar, Marvel, National Geographic, Fox, ABC, Freeform, Hulu Plus, ESPN e mais. Ao assiná-lo, o usuário usa uma mesma credencial para os dois serviços, deixando-os vinculados. Dessa forma, caso opte por cancelar o combo, a inscrição em ambas as plataformas será finalizada.

Caso deseje manter um dos dois serviços de streaming, é necessário aguardar o fim do prazo de vigência atual para, depois, reativar a assinatura de um deles individualmente. Cabe ressaltar que o mesmo vale para o plano que inclui Disney+, Star+ e Lionsgate+, que custa R$ 59,90/mês. Veja, a seguir, como cancelar o Combo+:

Passo 1. Abra o aplicativo do Star+ a partir de um dispositivo móvel ou navegador web. Então, acesse o seu perfil e vá até a opção "Conta". Em seguida, na aba "Assinatura", selecione a do Combo+;

Passo 2. Toque em "Cancelar assinatura" e aguarde até o procedimento ser completado. Caso queira voltar atrás, basta tocar em "Alterar" e refazer a inscrição no serviço de streaming.

Como excluir a conta do Disney+

Mesmo após cancelar a assinatura Disney+, sua conta continua ativa no serviço de streaming. Caso queira excluí-la de vez, acesse o site da plataforma ("https://www.disneyplus.com/pt-br/home"), faça login e pouse o mouse sobre a sua foto de perfil. No menu que for exibido, toque em "Conta" e, em seguida, role até a aba de "Configurações". Então, procure pela opção "Excluir conta" e aperte nela.

Uma nova tela será exibida com diversas explicações acerca da exclusão. Após ler tudo, vá até o fim da página e toque em "Continuar" para remover a conta de uma vez por todas.

