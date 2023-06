Como cancelar compra na Shopee

📝 Como funciona taxação na Shopee? Descubra no Fórum do TechTudo.

O cancelamento de pedidos da Shopee só pode ser feito em duas situações. A primeira, é se a compra for cancelada antes do envio do produto, de forma que ele não apareça na aba "Em preparação/Preparando". A segunda é se a compra não for entregue no prazo máximo estipulado pelo serviço. Então, ao final do período, a Shopee mostrará uma nova data de entrega, ou lhe dará a opção de cancelar o pedido.