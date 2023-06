Cancelar pedidos no iFood , app disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), é uma tarefa simples. Isso porque a plataforma de delivery de comida disponibiliza aos seus usuários uma Política de Cancelamento de Pedidos, que torna todo o processo mais conveniente, acessível e rápido. Assim, a desistência pode ser feita por diversos motivos, como um compromisso inesperado ou uma mudança de preferência. No entanto, para fazer isso, é preciso estar ciente de algumas condições.

Embora geralmente você precise negociar direto com o restaurante, o aplicativo atua como intermediário ao oferecer um chat. Além disso, em certos casos, o iFood disponibiliza um serviço de atendimento ao cliente para resolver o cancelamento e outros problemas, como o reembolso. Por isso, veja, a seguir, como cancelar pedido no iFood.

Como cancelar pedido no iFood: veja o que fazer para desistir de compra no delivery de comida; tutorial mostra como cancelar pedido atrasado, depois que saiu para entrega e mais

Tem como cancelar pedido no iFood?

Cancelar pedido no iFood é possível, mas não em todo caso. Isso porque o cancelamento pode variar conforme a política do restaurante parceiro, de forma que o ideal é desistir da entrega o mais rápido possível. Além disso, lembre-se que você vai precisar entrar em contato com o estabelecimento e negociar a desistência, então, explique o porquê e seja educado. Nesse sentido, o cancelamento de pedidos no iFood pode acontecer nas seguintes situações:

Antes da confirmação do restaurante: concluído em até cinco minutos;

concluído em até cinco minutos; Se a refeição não começou a ser preparada: concluído em até cinco minutos;

concluído em até cinco minutos; Se o pedido ainda estiver sendo preparado: é preciso entrar em contato com o estabelecimento para saber em que etapa o pedido está e se ainda é possível descartá-lo. Assim, o restaurante pode escolher aceitar ou recusar o cancelamento ;

é preciso entrar em contato com o estabelecimento para saber em que etapa o pedido está e se ainda é possível descartá-lo. Assim, ; Se demorar para entregar, acima do tempo estimado pelo app: Se a entrega do pedido demorar mais que o previsto, veja o status da entrega no app para possíveis atualizações sobre atrasos e tente entrar em contato com o restaurante. Se a espera continuar por muito tempo e não receber informações do estabelecimento, entre em contato com o atendimento ao cliente do iFood e forneça o número do pedido, o restaurante e o tempo de espera. Assim, eles poderão verificar a situação e resolver o problema;

Se a entrega do pedido demorar mais que o previsto, veja o status da entrega no app para possíveis atualizações sobre atrasos e tente entrar em contato com o restaurante. Se a espera continuar por muito tempo e não receber informações do estabelecimento, entre em contato com o atendimento ao cliente do iFood e forneça o número do pedido, o restaurante e o tempo de espera. Assim, eles poderão verificar a situação e resolver o problema; Se o pedido vier errado ou com itens faltando: nesse caso, você pode optar por fazer um novo pedido no restaurante, negociar ou desistir e notificar o estabelecimento através do app. Vale lembrar que o prazo para cancelar após receber a entrega é de até 48 horas.

Caso o cancelamento do pedido seja recusado pelo restaurante, você pode entrar em contato com o atendimento do iFood para fazer uma avaliação e reforçar a desistência. Nessa situação, será necessário dar detalhes do ocorrido ao atendente do aplicativo e, se solicitado, enviar fotos do pedido.

Se o cancelamento for aceito, o reembolso dependerá da forma de pagamento escolhida no app e também do prazo estabelecido pelo seu tipo de cartão de crédito ou débito. Por isso, veja mais detalhes de como pedir reembolso no iFood.

Quando o cliente pode cancelar o pedido no iFood? Entenda como funciona a política de cancelamento da plataforma de delivery de comida

Além disso, há circunstâncias em que o próprio restaurante ou aplicativo podem cancelar o seu pedido. Isso acontece, por exemplo, quando há algum problema de conexão ou se o estabelecimento não pode enviar o item solicitado pelo cliente. Também é possível ocorrerem contratempos com os entregadores, o que pode causar interferências e atrasos. Por isso, esteja atento ao app na hora de realizar e cancelar pedidos.

Como cancelar pedido em andamento ou depois de aceito no iFood

Passo 1. Abra o aplicativo do iFood e vá até a aba “Pedidos”. Lá, selecione o estabelecimento do pedido que deseja cancelar. Pode ser um pedido já confirmado pelo restaurante ou em andamento -- o importante é que ele esteja na etapa de preparo;

Como fazer o cancelamento de um pedido no iFood que está em andamento? Acesse a aba "Pedidos" para começar

Passo 2. Em seguida, vá em “Ajuda”, no canto superior direito. Depois, role a tela para cima até a parte “Como podemos te ajudar?” e selecione “Quero cancelar meu pedido”;

Na aba de "pedidos", selecione a opção de "ajuda"; veja como cancelar um pedido no iFood depois de aceito

Passo 3. Para concluir o cancelamento, escolha o motivo e, caso queira, digite uma mensagem explicando o que aconteceu. Logo depois, pressione em “Confirmar” e aguarde o restaurante aceitar o cancelamento. O estabelecimento tem até cinco minutos para responder sobre o cancelamento, de forma que a resposta aparecerá na tela do app.

Como cancelar pedido aceito pelo iFood? Nesse tipo de desistência, é opcional escrever uma mensagem sobre o motivo

Como cancelar pedido não entregue do iFood

O iFood conta com um código de segurança no ato da entrega que gera uma proteção a mais para que seu pedido seja entregue sem problemas. Esse código aparece na tela de acompanhamento do pedido e você deve dizer ao entregador no momento da entrega. Se mesmo assim precisar de ajuda, é possível acessar o chat de atendimento do iFood. Confira o passo a passo a seguir:

Passo 1. Vá na aba “Perfil”, na parte inferior da tela, e busque por “Ajuda” no final das opções;

Como cancelar pedido no iFood que não chegou: acesse a opção de "Ajuda" para falar com o atendimento do iFood

Passo 2. Em seguida, vá até o seu último pedido e toque em “Pedido não foi entregue”. Em seguida, escreva uma mensagem dando detalhes do que aconteceu. Dessa forma, o atendimento do iFood poderá avaliar o caso e investigar o ocorrido.

iFood: pedido não entregue e cobrado? Digite uma mensagem descrevendo a situação para o app investigar sobre o pedido que não chegou

Como cancelar pedido iFood que saiu para entrega

Passo 1. Não é possível cancelar um pedido do iFood que já saiu para entrega, mas você ainda pode entrar em contato com o app para enviar uma mensagem sobre a sua situação. Basta acessar os seus pedidos, tocar em “Acompanhar” e, depois, em “Ajuda”;

Como cancelar pedido no iFood depois que saiu para entrega? Entre em "Pedidos" para acessar o Painel de Ajuda

Passo 2. Procure por “Não encontrei meu problema” e aperte em “Outros assuntos”. Depois, toque em “Meu problema não está aqui”. Agora, descreva o motivo do seu contato e o que aconteceu com o seu pedido para que o suporte analise a situação.

Entre em contato com o suporte do app para assuntos mais delicados, tal como cancelar pedido no iFood já pago

Como cancelar pedido no iFood atrasado ou finalizado

Passo 1. Já para cancelar um pedido em atraso ou que foi finalizado no iFood, basta acessar a aba de “Pedidos”, selecionar o que deseja cancelar e pressionar em “Ajuda”. Logo após, na parte de “Problemas com o pedido”, selecione o motivo para a desistência;

Saiba como cancelar pedido atrasado no iFood; app disponibiliza alguns motivos de cancelamento

Passo 2. Inclua as informações solicitadas e toque em “Continuar”. Por fim, descreva o acontecido, insira as fotos de embalagens, imagens do pedido e confirme para enviar a sua reclamação ao iFood. Vale lembrar que o prazo para solicitar o cancelamento de um pedido entregue é de até 48 horas após a entrega.

No caso de cancelar pedido iFood atrasado, é obrigatória a descrição do que aconteceu com o seu pedido

Como ver se o pedido foi cancelado

Para ver se deu para cancelar pedido iFood, abra o app e toque na aba “Pedidos”. Em seguida, localize o restaurante que quer confirmar o cancelamento e toque em “Detalhes”. Em seguida, observe as informações sobre o procedimento. Pronto! Agora você já pode ver se o seu pedido iFood foi cancelado com sucesso. Se não, veja como entrar em contato com o iFood pelo chat de atendimento para tirar dúvidas e resolver problemas.

Como cancelar pedido do iFood: confirme se o seu cancelamento foi efetuado no próprio app de delivery de comida

Tipos de assistência do iFood em caso de cancelamento

O iFood ainda oferece suporte em diversos incidentes relacionados ao cancelamento, como problemas com o pedido, questões sobre pagamento e até situações mais sérias, como um acidente ou casos de má conduta. Para isso, o cliente deve entrar em contato com o suporte pelo app utilizando o passo a passo a seguir:

Passo 1. Abra o iFood, selecione o pedido que deseja fazer a intercorrência e toque em "Ajuda". No menu a seguir, aparecerá uma lista com algumas opções para selecionar. Então, basta optar pelo que melhor se enquadra no seu episódio;

iFood cancelar pedido: leia atentamente todas as opções de problemas

Passo 2. Após, forneça as informações essenciais para que o caso seja devidamente apurado e aguarde o retorno do atendimento do iFood sobre o seu evento.

Cancelar pedido iFood: fale com o suporte do aplicativo sobre qualquer ocorrência, caso necessário

Dúvidas frequentes sobre cancelar pedido iFood

Pedido cancelado iFood, quem paga? Em caso de cancelamento de pedido, é o estabelecimento parceiro do iFood que estorna o valor integral pago pelo cliente. Ele também arca com eventuais custos de produção;

Em caso de cancelamento de pedido, é o estabelecimento parceiro do iFood que estorna o valor integral pago pelo cliente. Ele também arca com eventuais custos de produção; Pedido atrasado iFood, posso cancelar? Sim! Mas antes, lembre de entrar em contato com o estabelecimento para saber o motivo do atraso ou se houve alguma atualização no prazo de entrega;

Sim! Mas antes, lembre de entrar em contato com o estabelecimento para saber o motivo do atraso ou se houve alguma atualização no prazo de entrega; Não consigo cancelar pedido iFood? Verifique se o seu pedido atende as condições de cancelamento. Se sim e não conseguir da mesma forma, entre em contato com o atendimento do iFood para obter suporte;

Verifique se o seu pedido atende as condições de cancelamento. Se sim e não conseguir da mesma forma, entre em contato com o atendimento do iFood para obter suporte; Se eu cancelar um pedido no iFood recebo o dinheiro de volta? Se cancelar o pedido no iFood tem reembolso? Como funciona cancelar pedido iFood reembolso? Sim. Veja como funciona e como pedir reembolso de pedido no iFood;

Sim. Veja como funciona e como pedir reembolso de pedido no iFood; Como cancelar pedido iFood pago no Pix? Basta fazer o processo de cancelamento normal e aguardar o estorno do valor, que, nesse caso, costuma acontecer no mesmo dia. No entanto, fique atento a possíveis golpes aplicados por estabelecimentos falsos cadastrados no iFood, pois eles costumam usar o método de pagamento para dificultar a devolução do valor para o cliente;

Basta fazer o processo de cancelamento normal e aguardar o estorno do valor, que, nesse caso, costuma acontecer no mesmo dia. No entanto, fique atento a possíveis golpes aplicados por estabelecimentos falsos cadastrados no iFood, pois eles costumam usar o método de pagamento para dificultar a devolução do valor para o cliente; Quanto tempo demora para iFood cancelar pedido? Depende da situação do cancelamento. De qualquer forma, o estorno em Cartão de crédito vem em até duas faturas; em cartão de crédito pré-pago, em até 30 dias; no cartão de débito, em até 30 dias; Pix, no mesmo dia; Vale-refeição ou alimentação, em até 48 horas; Saldo iFood, no mesmo dia; iFood Benefícios, no mesmo dia; Pagamento via app Nubank, em até 3 dias”;

Depende da situação do cancelamento. De qualquer forma, o estorno em Cartão de crédito vem em até duas faturas; em cartão de crédito pré-pago, em até 30 dias; no cartão de débito, em até 30 dias; Pix, no mesmo dia; Vale-refeição ou alimentação, em até 48 horas; Saldo iFood, no mesmo dia; iFood Benefícios, no mesmo dia; Pagamento via app Nubank, em até 3 dias”; Quanto tempo demora para o iFood responder? Após abrir uma solicitação de ajuda, o prazo para o atendimento do app responder é de até 48h úteis;

Após abrir uma solicitação de ajuda, o prazo para o atendimento do app responder é de até 48h úteis; Como cancelar pedido programado iFood? Para cancelar um pedido agendado no Gestor, toque na opção “Rejeitar este pedido”. Lembre-se de informar o cliente o motivo do cancelamento.

