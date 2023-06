Colocar link na bio do TikTok é possível no popular aplicativo para celulares Android e iPhone ( iOS ). O recurso é ideal para divulgar sites e redes sociais diferentes do Instagram e do YouTube na plataforma, já que elas possuem campos próprios . Assim, ele pode ser interessante para colocar links do WhatsApp e do LinkTree , por exemplo. Vale ressaltar, porém, que a funcionalidade só está disponível para usuários com mais de 1000 seguidores , quer a conta seja pessoal ou comercial.

No tutorial a seguir, confira como colocar link na bio do TikTok, caso o recurso esteja disponível para você. O procedimento foi realizado na versão do app para Android, mas as dicas também valem para celulares iPhone (iOS).

1 de 8 Como por link na bio do TikTok? Ferramenta da rede social pode ser útil para divulgar portfólios, cardápios, chats e até outras redes sociais; veja passo a passo para saber usar — Foto: Helito Beggiora/TechTudo Como por link na bio do TikTok? Ferramenta da rede social pode ser útil para divulgar portfólios, cardápios, chats e até outras redes sociais; veja passo a passo para saber usar — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

Para que serve um link na bio do TikTok

No TikTok, você pode usar a ferramenta "link na bio" para inserir uma URL clicável em seu perfil da rede social. Essa função é especialmente útil porque o aplicativo geralmente não permite a inclusão de links nos vídeos. Assim, ao vinculá-lo à conta, usuários conseguem ter uma forma valiosa de direcionar o público para outros conteúdos.

Ao adicionar um link na bio do TikTok, dá para redirecionar seguidores para sites pessoais, canais do YouTube, perfil do Instagram, loja online, blog ou qualquer outra página da web que deseje promover. Isso pode ser útil para criadores de conteúdo, artistas, influenciadores e empresas que desejam direcionar o tráfego e aumentar a visibilidade de seus outros canais ou produtos.

2 de 8 Link na bio do TikTok: entenda como funciona a ferramenta para adicionar URL no perfil da rede social — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo Link na bio do TikTok: entenda como funciona a ferramenta para adicionar URL no perfil da rede social — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

É importante lembrar que, para a maioria dos usuários do TikTok, o recurso de adicionar links na bio está disponível apenas para contas verificadas ou contas que atendem a certos critérios específicos estabelecidos pelo TikTok. Entre eles, ter mais de 1000 seguidores na rede social.

Como colocar link na bio do TikTok pelo Android e iPhone (iOS)

Passo 1. Para colocar link na bio do TikTok, abra o aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS) e acesse a aba "Eu", no canto inferior direito da tela, para abrir o seu perfil. Por lá, toque em "Editar Perfil";

3 de 8 Acesse o seu perfil e veja como colocar link no TikTok; recurso é útil para promover sites, lojas e outros negócios — Foto: Reprodução/TechTudo Acesse o seu perfil e veja como colocar link no TikTok; recurso é útil para promover sites, lojas e outros negócios — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 2. Caso o recurso esteja disponível em seu perfil, toque em "Adicionar seu site" e digite ou cole o link desejado;

4 de 8 Link na bio do TikTok está disponível para usuários com mais de mil seguidores na rede social — Foto: Reprodução/TechTudo Link na bio do TikTok está disponível para usuários com mais de mil seguidores na rede social — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 3. Após adicionar o link, toque em "Salvar", no canto superior direito. O seu site será exibido logo logo abaixo da descrição do seu perfil.

5 de 8 Saiba como colocar link na bio do TikTok e atrair fãs e clientes para outros sites — Foto: Reprodução/TechTudo Saiba como colocar link na bio do TikTok e atrair fãs e clientes para outros sites — Foto: Reprodução/TechTudo

Pronto! Aproveite as dicas e saiba como colocar link na bio do TikTok.

Como colocar o link do Instagram no TikTok

Para colocar o link do Instagram na bio do TikTok através da ferramenta específica para isso, seu perfil na rede social deve ser uma "Conta corporativa registrada". Então, vá até "Editar Perfil", role até encontrar "Botões de ação" e toque sobre ela. Em seguida, na aba "Aplicativo", adicione o link do seu perfil do Instagram -- veja neste tutorial do TechTudo como obtê-lo. Vale lembrar que também é possível inserir link do YouTube no mesmo local.

6 de 8 Como colocar um link na bio do TikTok: rede social conta com um campo específico para links de Instagram e YouTube — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Como colocar um link na bio do TikTok: rede social conta com um campo específico para links de Instagram e YouTube — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Como colocar link do WhatsApp na bio do TikTok

Para colocar link do WhatsApp na bio do TikTok, primeiro é necessário criar um link direto para o mensageiro. Caso queira saber como fazer isso, veja este tutorial do TechTudo. Depois, vá até o seu perfil do TikTok, toque em "Editar perfil" e no campo "Site", coloque a URL que você criou do WhatsApp.

7 de 8 Veja como colocar o link do WhatsApp na bio do TikTok; clientes e amigos poderão entrar em contato com mais facilidade dessa forma — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Veja como colocar o link do WhatsApp na bio do TikTok; clientes e amigos poderão entrar em contato com mais facilidade dessa forma — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Como adicionar link no TikTok com vários links

Para colocar uma URL com vários links na bio do TikTok, primeiro é necessário criar o link em um site agregador, como o LinkTree. Caso queira saber como fazer isso, veja este tutorial do TechTudo. Depois, vá até o seu perfil do TikTok, toque em "Editar perfil" e no campo "Site", coloque a URL que reúne vários links seus.

8 de 8 Links agregadores, como os do LinkTree, permitem reunir várias URLS em um mesmo lugar; veja como colocar na bio do TikTok — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Links agregadores, como os do LinkTree, permitem reunir várias URLS em um mesmo lugar; veja como colocar na bio do TikTok — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Com informações de TikTok

