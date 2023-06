Exposição imersiva da Frida Kahlo no Rio: como comprar ingressos online

Entre as ativações imersivas, está uma sala espelhada em que os elementos da obra de Frida se movimentam no chão conforme o visitante caminha sobre eles. Em outro espaço, o público usa a tecnologia para modificar a obra da artista usando lápis de cera. Também há hologramas, interatividade que usa realidade virtual e a criação de retratos por meio do reconhecimento facial dos visitantes. Confira, a seguir, como comprar ingressos para a exposição imersiva de Frida Kahlo no Rio de Janeiro.