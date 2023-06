Como comprar no AliExpress pelo PC e celular e não ser taxado

Ser taxado no AliExpress é algo que todos os consumidores do marketplace querem evitar. Afinal, o site ficou conhecido entre os consumidores brasileiros por oferecer produtos de diversos segmentos com preços atrativos e com a possibilidade de usar cupons de desconto. Assim, ao importar mercadorias da plataforma, nenhum usuário quer ter que se preocupar com gastos extras. No entanto, é possível ter que lidar com as taxações, que são os impostos por importação.

De acordo com a legislação do Brasil, todas as mercadorias que chegam de outro país estão sujeitas à tributação. A taxa da Receita Federal consiste em R$ 15 de despacho postal dos Correios mais 60% do preço total da compra. Por isso, veja como comprar no AliExpress pelo PC e celular com dicas para não ser taxado. As sugestões foram elaboradas com base nas experiências de compras de consumidores que usam o serviço chinês.

📝 AliExpress é confiável para comprar celular? Tire duvidas no Fórum do TechTudo

Como funciona a taxação de produtos da AliExpress?

A taxação de produtos importados é cobrada pela Receita Federal brasileira para mercadorias que chegam do exterior. Caso haja a taxação, ela deve ser paga pelo comprador no momento em que o item chega ao centro de distribuição para que ele seja liberado ao destino final - caso contrário, o item não será entregue. Assim, pessoas físicas podem importar bens de até US$ 3 mil (R$ 15,2 mil), conforme descrito no Regime de Tributação Simplificada.

Em uma remessa postal internacional com valor de até US$ 50 ou o equivalente em outra moeda, há uma isenção do imposto de importação - mas, somente caso o remetente e destinatário sejam pessoas físicas. Caso o valor seja acima disso, e a troca seja feita entre pessoa física e jurídica - o que acontece na AliExpress -, a taxação de produtos importados pode ser feita pelo Governo Federal em até 60% do valor total, independente da tarifa dos bens da encomenda. Também é possível que a taxação do governo inclua ainda o preço do frete e seguro.

Como comprar no AliExpress e não ser taxado

1. Faça compras de até US$ 50

Compras de até US$ 50 feitas e enviadas por pessoas físicas são isentas de taxas alfandegárias. Sendo assim, a dica é adquirir produtos até esse valor, que corresponde a R$ 287, em conversão direta. Caso queiram adquirir vários itens e ultrapassem a cota estabelecida, os consumidores podem dividir as mercadorias em diferentes carrinhos e fazer compras separadamente. Vale lembrar que a regra em questão não se aplica a compras enviadas por pessoas jurídicas para pessoas físicas.

2. Compre produtos pequenos

Outra dica que pode auxiliar a fugir das taxas alfandegárias é comprar produtos de até 2 kg. Isso porque muitas mercadorias pequenas chegam diariamente ao órgão fiscalizador, de forma que os funcionários nem sempre conseguem fiscalizar todas as encomendas de forma detalhada. Ao encomendar mercadorias leves, que vêm em embalagens menores e mais discretas, as chances de taxarem sua encomenda diminuem.

3. Compre de vendedores brasileiros

O AliExpress liberou a venda de produtos no marketplace por lojistas brasileiros em agosto de 2021. Desde então, os consumidores podem encontrar mercadorias com preços competitivos que já estão em território nacional e, portanto, não correm risco de serem taxadas. Vale citar que os vendedores brasileiros têm uma página reservada no site do AliExpress. Para acessá-la, basta clicar no selo "Do Brasil", presente em diversos produtos na plataforma de vendas.

4. Faça pedidos em datas comemorativas

Em datas especiais como Natal e Black Friday, o número de pedidos aumenta. Isso significa que mais produtos chegam ao Brasil ao mesmo tempo, o que pode sobrecarregar o órgão fiscalizador. Como há muitas mercadorias a serem fiscalizadas, mas o número de funcionários não sofre alterações, é provável que nem todos os produtos sejam examinados detalhadamente. Por isso, comprar em datas comerciais populares é uma boa tática para diminuir as chances de tributação da sua encomenda.

5. Compre de vendedores com boa reputação

A nota fiscal fornece informações importantes para o órgão responsável fiscalizar seu produto. Logo, mercadorias que não apresentam o documento podem gerar suspeitas e virar alvo dos fiscalizadores. Por isso, é muito importante comprar com vendedores que possuem boa reputação, ou seja, são bem avaliados pelos usuários. Eles tendem a seguir boas práticas comerciais, incluindo o envio da nota fiscal anexa à mercadoria.

Como comprar no AliExpress pelo PC

Passo 1. Para comprar no Aliexpress pelo PC, acesse o site oficial (pt.aliexpress.com) e toque em “Minha Conta” para fazer login. Em seguida, aperte em "Inscreva-se" para criar uma conta na plataforma;

Passo 2. O usuário pode criar um login na plataforma adicionando e-mail e senha no campo indicado ou optar pelo acesso rápido, ao tocar em um dos ícones de rede social que aparecem na tela. Após preencher as informações, aperte em "Criar a minha conta";

Passo 3. Após realizar o login, aproveite para navegar no marketplace e encontrar o produto que deseja comprar. No menu lateral da página inicial é possível encontrar a seção "Categorias". Você pode tocar em uma delas para visualizar itens do nicho. O AliExpress também possui banners promocionais, localizados na parte central da página inicial. Você também pode apertar sobre ele para conferir as ofertas;

Passo 4. Ainda na página inicial, use a barra de rolagem da tela do computador para ver mais produtos em destaque;

Passo 5. Também é possível buscar por itens na barra de pesquisa, localizada na parte superior da tela. Para isso, digite o produto que deseja encontrar e, depois, toque no ícone de lupa;

Passo 6. O site ainda permite filtrar os resultados e encontrar itens de acordo com a faixa de preço desejada, categoria e local de envio. Para configurar a busca, pressione nos locais indicados;

Passo 7. No menu lateral, você pode filtrar ainda mais a busca, selecionando a marca do produto que procura e suas funções;

Passo 8. Ao encontrar um item de seu interesse, toque nele para ver mais informações sobre o produto;

Passo 9. Na página do produto, não esqueça de verificar a quantidade do item. Para prosseguir com a compra, aperte em "Adicione ao carrinho"

Passo 10. Em seguida, vá em "Ver o carrinho de compras";

Passo 11. No carrinho, selecione o produto que deseja comprar tocando no quadrado indicado com a seta vermelha abaixo;

Passo 12. Agora, vá em "Comprar";

Passo 13. Nesta etapa, o usuário deve adicionar as informações de envio. Para isso, toque em "Adicionar novo endereço";

Passo 14. Depois, no campo indicado, preencha informações como nome, telefone e endereço. Para prosseguir, pressione em "Salvar e Continuar";

Passo 15. Em "Métodos de Pagamento", aperte em "selecione o método de pagamento"

Passo 16. Agora, escolha uma forma de pagamento. No exemplo, optamos por "Adicionar cartão";

Passo 17. Preencha os dados do seu cartão, como número, código de segurança, nome do titular, validade e CPF. Em seguida, toque em "Confirmar";

Passo 18. Caso tenho algum cupom de desconto, é o momento de adicionar o código no local indicado. Aperte em "Utilizar" para validar o cupom. Para concluir a compra no site AliExpress, toque em "Fazer o pedido". É possível acompanhar a situação da mercadoria no e-mail cadastrado.

Como comprar no AliExpress pelo celular Android e iPhone (iOS)

Passo 1. Abra o app do AliExpress e localize o produto que deseja comprar. Use a barra de buscas, na parte superior da tela, ou aperte em "Todas as categorias" para navegar entre os departamentos da loja. Em seguida, vá em "Compre Agora";

Passo 2. Em alguns casos, pode ser necessário selecionar a cor ou tamanho do produto. Você também pode alterar o local de envio, a quantidade e o tipo de frete. Pressione "Continuar" e faça login. Caso não tenha cadastro, vá em "Registrar" para criar uma conta grátis;

Passo 3. Na página de pagamento, toque em "Escolha o Método de Pagamento" e defina se você quer pagar com um cartão de crédito ou boleto bancário;

Passo 4. Por fim, toque em "Fazer pedido" para confirmar a sua compra. Para os pagamentos via boleto, digite o seu CPF e vá em "Pagar Agora". O código de pagamento será exibido na tela e enviado para o seu e-mail;

Passo 5. Após fazer a solicitação, o cliente pode acompanhar o andamento na aba "Minha conta". No Android, é necessário acessar o menu do aplicativo, no canto superior esquerdo da tela. Por lá, toque em "Exibir Lista Completa", à direita de "Meus pedidos".

Pronto. Aproveite as dicas para fazer compras de produtos baratos no AliExpress e não ser taxado.

Como pedir o reembolso no AliExpress

O pedido de reembolso no AliExpress pode ser feito tanto pelo aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS) quanto pelo site do marketplace. Ao entrar nele, vá até a página "Meus pedidos" e encontro o que deseja solicitar reembolso. Em seguida, toque sobre "Ver detalhes" para conferir mais dados a respeito do pedido, como rastreio e período de proteção de compra. Então, aperte em "Abrir Disputa".

Ao fazer isso, você será levado a uma nova página, na qual precisará explicar o que aconteceu e dar mais informações sobre os problemas da sua compra, como a taxação. Ao fim, toque no botão de confirmação. Agora, é só esperar que o pedido de solicitação de reembolso seja aprovado. Caso ele seja aceito, em alguns dias você receberá o seu dinheiro de volta através do meio de pagamento que utilizou para efetuar a compra.

Dúvidas frequentes sobre ser taxado no AliExpress

Como não ser taxado no AliExpress ? Apesar de não ser garantido, uma boa dica é fazer compras de até US$ 50 e adquirir produtos com até 2 kg. Outra boa solução para driblar a taxação é dividir as compras em mais de um carrinho;

Apesar de não ser garantido, uma boa dica é fazer compras de até US$ 50 e adquirir produtos com até 2 kg. Outra boa solução para driblar a taxação é dividir as compras em mais de um carrinho; Como saber se fui taxado no AliExpress ? Para descobrir se a sua encomenda foi tributada, basta pegar o código de rastreamento do objeto e inserí-lo no site ou aplicativo dos Correios. Lá, na aba "Minhas importações", você será informado se foi taxado ou não, e, se sim, qual o valor a ser pago para liberação do produto;

Para descobrir se a sua encomenda foi tributada, basta pegar o código de rastreamento do objeto e inserí-lo no site ou aplicativo dos Correios. Lá, na aba "Minhas importações", você será informado se foi taxado ou não, e, se sim, qual o valor a ser pago para liberação do produto; O que fazer se for taxado no AliExpress ? Você deverá pagar o boleto emitido pelos Correios e aguardar até ele ser validado. Depois, sua encomenda será liberada automaticamente e só será necessário esperar que ela chegue;

Você deverá pagar o boleto emitido pelos Correios e aguardar até ele ser validado. Depois, sua encomenda será liberada automaticamente e só será necessário esperar que ela chegue; Posso perder minha mercadoria importada se não pagar? Sim. Se optar por não pagar pela taxa de importação, o produto será devolvido ao país de origem ou será declarado como perdido por abandono.

Com informações de Agência Brasil

