Como conectar AirPods a Android, iPhone e PC (Windows e Mac)

Conectar Airpods no iPhone , Android , Mac e Windows é uma tarefa fácil. Isso porque, apesar de os fones da Apple terem sido desenvolvidos para funcionar em dispositivos com iOS , como os celulares e iPads da marca, eles podem ser usados via Bluetooth em aparelhos de outros sistemas operacionais. No entanto, algumas funcionalidades podem ser limitadas ou perdidas, como a possibilidade de controlar a assistente virtual Siri e descobrir a carga da bateria dos fones e estojo.

Como conectar Airpods: passo a passo ensina a parear dispositivo da Apple via Blutooth com aparelhos de outros sistemas operacionais, como Android e Windows; confira — Foto: TechTudo

O que é e como funciona AirPods?

Os AirPods são fones de ouvido da Apple que oferecem uma experiência de áudio simples e conveniente. Sua conectividade rápida com dispositivos iOS é um destaque, embora também funcionem via Bluetooth com outros aparelhos. Diferentemente de modelos anteriores, os AirPods não tem fios e são carregados por meio de um estojo que também serve como armazenamento.

Além disso, os fones possuem sensores inteligentes que pausam automaticamente a reprodução de música quando são retirados dos ouvidos e retomam quando são colocados novamente. Também possuem controles por toque que permitem pausar, reproduzir e ajustar o volume de áudios, bem como ativar a Siri.

Tutorial para conectar fones de ouvido da Apple funciona nos modelos AirPods 2ª geração, AirPods 3ª geração, AirPods Pro, AirPods Pro 2 e AirPods Max — Foto: Divulgação/Apple

As tecnologias oferecidas pelos AirPods incluem cancelamento ativo de ruído, modo ambiente adaptável, sensor de força, áudio espacial personalizado, pareamento dinâmico, equalização adaptativa, amplificador com alcance dinâmico e até resistência a suor e água. A autonomia do dispositivo varia de 5 a 6 horas com uma única carga, e o estojo de recarga proporciona uma capacidade de reprodução de áudio de até 30 horas, dependendo do modelo e geração.

Ficha técnica de modelos de AirPod AirPods 2ª geração AirPods 3ª geração Airpods Pro 2ª geração - - Cancelamento Ativo de Ruído - - Modo Ambiente Adaptável Dois toques Sensor de força Controle por toque - Áudio Espacial Personalizado com Rastreamento Dinâmico da Cabeça Áudio Espacial Personalizado com Rastreamento Dinâmico da Cabeça - Resistência a suor e água Resistência a suor e água Chip H1 Chip H1 Chip H2 E aí, Siri E aí, Siri E aí, Siri Até 5 horas de áudio com apenas uma recarga Até 6 horas de áudio com apenas uma recarga Até 6 horas de áudio com apenas uma recarga Mais de 24 horas de áudio com o estojo de recarga Até 30 horas de áudio com o estojo de recarga Até 30 horas de áudio com o estojo de recarga Pareamento Dinâmico Pareamento Dinâmico Pareamento Dinâmico Estojo de recarga Lightning Estojo de recarga Lightning Estojo de recarga MagSafe com alto-falante e entrada para cordão - Equalização Adaptativa Cancelamento Ativo de Ruído - Driver de alta amplitude exclusivo Apple Modo Ambiente Adaptável - Amplificador exclusivo com alto alcance dinâmico Equalização Adaptativa - Áudio Espacial Personalizado com Rastreamento Dinâmico da Cabeça Driver de alta amplitude exclusivo Apple - - Amplificador exclusivo com alto alcance dinâmico - - Áudio Espacial Personalizado com Rastreamento Dinâmico da Cabeça - - Sistema de entrada e saída de ar para equalizar a pressão Microfones duplos com filtragem espacial Microfones duplos com filtragem espacial Microfones duplos com filtragem espacial Microfone voltado para dentro Microfone voltado para dentro

Como conectar AirPods a celular iPhone (iOS)

Passo 1. Ative o Bluetooth do seu iPhone em "Ajustes" > "Bluetooth". Em seguida, abra o estojo do AirPod perto do seu celular iPhone (iOS) e aguarde até que uma mensagem do dispositivo seja exibida. Então, toque em "Conectar";

4 de 17 Como conectar AirPods a iPhone (iOS)? Para começar, deixe o estojo com os fones perto do celular — Foto: Reprodução/Apple Support Como conectar AirPods a iPhone (iOS)? Para começar, deixe o estojo com os fones perto do celular — Foto: Reprodução/Apple Support

Passo 2. Verifique a bateria do seu AirPod e do estojo de carga. Se estiver tudo certo, aperte em "Pronto". Vale lembrar que dependendo do modelo do seu fone de ouvido, pode ser necessário fazer outras configurações, como de ativação da Siri e de preferências do áudio espacial;

5 de 17 Para ter como conectar o AirPods no iPhone, é preciso manter o Bluetooth do smartphone ativado; após a conexão, será possível ver o nível de bateria — Foto: Reprodução/Apple Support Para ter como conectar o AirPods no iPhone, é preciso manter o Bluetooth do smartphone ativado; após a conexão, será possível ver o nível de bateria — Foto: Reprodução/Apple Support

Passo 3. Agora que o AirPod já está configurado no celular, vá até "Ajustes" e toque em "AirPod de [seu nome]";

6 de 17 Acesse "Ajustes" e depois vá até o menu do AirPods para fazer a configuração do dispositivo da forma como preferir — Foto: Reprodução/Apple Support Acesse "Ajustes" e depois vá até o menu do AirPods para fazer a configuração do dispositivo da forma como preferir — Foto: Reprodução/Apple Support

Passo 4. Um menu de configurações diversas do AirPod será exibido. Lá, você pode controlar o equilíbrio, cancelamento de ruído e até os comandos de toque de cada um dos lados do AirPod. Faça as alterações que quiser e pronto! Seu aparelho já poderá ser usado. Inclusive, aproveite e confira 8 dicas para usar o AirPods da melhor forma.

7 de 17 Após fazer o pareamento, você vai ter como configurar Airpods no iPhone e fazer ajustes de equilíbrio, ruído, "Hey, Siri" e muito mais — Foto: Reprodução/Apple Support Após fazer o pareamento, você vai ter como configurar Airpods no iPhone e fazer ajustes de equilíbrio, ruído, "Hey, Siri" e muito mais — Foto: Reprodução/Apple Support

Como conectar AirPods no Mac

Com os AirPods no estojo, abra a tampinha. Então, mantenha o dedo pressionado no botão de configuração da parte de trás do estojo até a luz piscar na cor branca. No Mac, vá até "Apple" > "Ajustes do Sistema" e toque no Bluetooth, localizado na barra lateral. Caso queira facilitar a conexão do AirPods no Mac, você pode usar os ajustes da Central de Controle e adicionar o ícone de Bluetooth ou controle de som na barra de menus; Agora, deixe o cursor do mouse em cima de AirPods na lista de dispositivos e toque em Conectar.

8 de 17 Veja como conectar AirPods no Mac; após a conexão, você poderá controlar e configurar o dispositivo a partir de qualquer aparelho que estiver com o seu iCloud logado — Foto: Reprodução/Apple Support Veja como conectar AirPods no Mac; após a conexão, você poderá controlar e configurar o dispositivo a partir de qualquer aparelho que estiver com o seu iCloud logado — Foto: Reprodução/Apple Support

Como conectar AirPods no celular Android

Passo 1. Acesse as configurações de Bluetooth do Android em "Dispositivos conectados" e toque em "Parear novo dispositivo";

9 de 17 Como conectar AirPods no Android? Veja ação para parear novo dispositivo via Bluetooth — Foto: Reprodução/Helito Beggiora Como conectar AirPods no Android? Veja ação para parear novo dispositivo via Bluetooth — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 2. Com os fones no estojo, abra tampa da caixinha dos AirPods e mantenha o botão traseiro pressionado até uma luz branca começar a piscar. Feito isso, toque em "AirPods" e confirme o pareamento;

10 de 17 Para ter como conectar o AirPods no Android, não se esqueça de manter o botão atrás do estojo pressionado — Foto: Reprodução/Helito Beggiora Para ter como conectar o AirPods no Android, não se esqueça de manter o botão atrás do estojo pressionado — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 3. Após conectar os fones ao celular, os AirPods aparecerão na lista de dispositivos conhecidos. Toque sobre ele para configurar o acesso a chamadas, áudios e compartilhamento de contatos.

11 de 17 "Como conectar fone AirPods?": saiba como configurar AirPods no Android — Foto: Reprodução/Helito Beggiora "Como conectar fone AirPods?": saiba como configurar AirPods no Android — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Pronto! Aproveite as dicas para usar os seus AirPods em celulares com Android.

Como conectar AirPods no PC (Windows)

Passo 1. Acesse as configurações do Windows e aperte em "Dispositivos";

12 de 17 Como conectar AirPods no PC e notebook: acesse as configurações do seu computador — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Como conectar AirPods no PC e notebook: acesse as configurações do seu computador — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 2. Em seguida, certifique-se de que o Bluetooth está ativado e pressione em "Adicionar Bluetooth ou outro dispositivo";

13 de 17 Para ter como conectar AirPods no Windows, usuários precisam adicionar novos dispositivos via Bluetooth no PC — Foto: Reprodução/Helito Beggiora Para ter como conectar AirPods no Windows, usuários precisam adicionar novos dispositivos via Bluetooth no PC — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 3. Agora, toque em "Bluetooth";

14 de 17 Pareando um dispositivo Bluetooth para saber como conectar AirPods no notebook e PC — Foto: Reprodução/Helito Beggiora Pareando um dispositivo Bluetooth para saber como conectar AirPods no notebook e PC — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 4. Com os fones no estojo, abra tampa da caixinha dos AirPods e mantenha o botão traseiro pressionado até que a luz branca comece a piscar. Feito isso, aperte sobre o nome do fone;

15 de 17 Procedimento para conectar AirPods no PC pode ser feito com qualquer modelo do fone de ouvido, seja o normal, AirPods Pro ou AirPod Max — Foto: Reprodução/Helito Beggiora Procedimento para conectar AirPods no PC pode ser feito com qualquer modelo do fone de ouvido, seja o normal, AirPods Pro ou AirPod Max — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 5. Por fim, pressione "Concluído" para finalizar o processo de pareamento. Este procedimento deve ser realizado apenas uma vez.

16 de 17 Como parear AirPods no PC com Windows? Para terminar o procedimento, toque em "Concluído" — Foto: Reprodução/Helito Beggiora Como parear AirPods no PC com Windows? Para terminar o procedimento, toque em "Concluído" — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Pronto! Aproveite as dicas para usar os seus AirPods no computador.

Como remover AirPods do PC (Windows)

Caso não queira que os fones de ouvido da Apple apareçam como opção de áudio no seu PC Windows, é possível removê-los da lista de pareamento. Para fazer isso, vá até "Configurações" e toque em "Dispositivos". Depois, desça a tela até chegar em "Áudio", aperte nos AirPods e pressione em "Remover dispositivo".

Meu AirPods não conecta, o que fazer?

Vários fatores podem influenciar no pareamento dos AirPods, e, inclusive, impedir a conexão. Por isso, é preciso se certificar de algumas coisas antes de tentar usá-los. Por exemplo, tenha certeza de que o Bluetooth do seu dispositivo está ativo e que o software dele está atualizado para a versão mais recente. Além disso, antes de fazer qualquer ajuste, coloque os dois fones AirPods no estojo de recarga e verifique se ambos estão carregando.

Para mais, verifique se os AirPods estão selecionados como dispositivos de áudio e se estão na saída de áudio correta. Se acontecer de apenas um deles funcionar, o ideal é fazer o emparelhamento novamente.

17 de 17 "O que fazer quando AirPods não conecta?" "Por que meu Airpods não conecta?" Veja possíveis causas e soluções para problema nos fones de ouvido da Apple — Foto: Divulgação/Apple "O que fazer quando AirPods não conecta?" "Por que meu Airpods não conecta?" Veja possíveis causas e soluções para problema nos fones de ouvido da Apple — Foto: Divulgação/Apple

Dúvidas frequentes sobre Airpods da Apple

