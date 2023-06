Como conseguir serrote no Hay Day? Veja 4 formas de resgatar o item

👉 Quais são os melhores jogos de celular? Opine no Fórum do TechTudo

As caixas misteriosas são pequenos compartimentos vermelhos que existem em Hay Day. Essas recompensas aparecem de forma aleatória pelo mapa e entregam itens variados, sendo o serrote uma das possibilidades. Porém, normalmente os itens são outros, então, não tente se garantir apenas com as caixas, especialmente por conta do desgaste do serrote, que acaba a cada uso. Ainda assim, abra sempre a caixa misteriosa quando ela surgir, caso contrário, ela some rápido.