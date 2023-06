Como copiar e extrair texto de imagem pelo PC, Android ou iPhone

Copiar e extrair texto de imagem é possível pelo PC – de forma online ou por extensão –, e pelo celular com o uso de apps grátis para Android e iPhone ( iOS ). O recurso é ideal para quem precisa editar conteúdo a partir de uma foto ou documento impresso. O texto copiado pode ser colado em qualquer aplicativo do smartphone ou enviado por WhatsApp , por exemplo. Pelo PC, usuários que desejam copiar textos de imagens podem recorrer à extensão Blackbox, que é grátis para download no Google Chrome .

Já para extrair o texto da imagem no celular é possível usar o app Google Lens, que está disponível para baixar gratuitamente no Android e iPhone. No guia completo a seguir, confira como usar o Google Lens e a extensão Blackbox para copiar o texto de uma imagem no celular ou PC.

1. Como copiar e extrair texto de imagem pelo PC

Para aprender como extrair texto de imagem pelo computador, confira a seguir o tutorial completo usando a extensão Blackbox no Google Chrome .

Com um funcionamento simples, essa extensão permite ao usuário selecionar uma parte da tela e extrair o texto presente em imagens ou vídeos, transferindo-o para a área de transferência do sistema. Isso possibilita a colagem do conteúdo em qualquer lugar, como em redes sociais ou em um bloco de notas.

Passo 1. Com o navegador Chrome aberto, acesse a página da extensão Blackbox na loja do navegador (https://chrome.google.com/webstore/detail/blackbox-code-chat-autoco/mcgbeeipkmelnpldkobichboakdfaeon/related). Clique em "Usar no Chrome";

Passo 2. Em seguida, selecione "Adicionar extensão";

Passo 3. Para facilitar o uso, clique no ícone de "Extensões" (que se assemelha a um quebra-cabeça) no canto superior direito do navegador. Em seguida, clique no ícone de alfinete ao lado da extensão para fixá-la ao lado da barra de endereços;

Passo 4. Quando encontrar a imagem ou vídeo do qual deseja extrair o texto, clique no ícone da extensão no canto superior direito para ativá-la. Um pequeno ícone azul será exibido como confirmação. Utilize o mouse para selecionar a área de "leitura" do plugin na imagem ou vídeo. Se tudo ocorrer como esperado, a ferramenta exibirá a mensagem "Texto copiado!" no canto inferior direito;

Passo 5. Após a extensão copiar o texto, basta colá-lo onde desejar.

Pronto! Agora você está apto a extrair e copiar textos de imagens e vídeos no Google Chrome.

2. Como copiar e extrair texto de imagem pelo iPhone

A seguir, o TechTudo mostra o passo a passo de como copiar texto de imagem usando o app Google Fotos, que tem a função de Google Lens, no iPhone (iOS). Acompanhe:

Passo 1. Baixe o aplicativo Google Fotos no seu celular. Nele, você encontra a função de Google Lens. Para iniciar, escolha uma foto da sua galeria e, em seguida, toque no terceiro ícone na parte inferior da tela, que representa o recurso do Lens, como mostra o print abaixo;

Passo 2. Clique na opção "Texto" e, então, em "Selecionar tudo". Agora, você deve selecionar "Copiar texto" para salvar todo o conteúdo textual da foto;

Passo 3. Por fim, abra o app que você deseja colar o texto para editar ou enviar por mensagem e use o menu de contexto para colar. No caso do WhatsApp, pressione o botão de envio para mandar o texto como uma mensagem.

3. Como copiar e extrair texto de imagem pelo Android

Abaixo, o TechTudo apresenta o guia detalhado de como extrair texto de uma imagem usando o aplicativo Google Fotos, que inclui a funcionalidade do Google Lens, em um dispositivo iPhone (iOS). Siga as instruções:

Faça o download do aplicativo Google Lens em seu dispositivo Android; Utilize a câmera ou a galeria de imagens para prosseguir; Toque na opção "Texto" no menu inferior e, em seguida, selecione o texto que pretende copiar; Em seguida, surgirá a opção "Copiar texto" na parte inferior; execute essa ação e cole-o onde preferir.

Pronto! Aproveite as dicas para copiar texto de uma imagem pelo celular.

4. Outras dicas para extrair texto de imagem

Copiar texto de uma imagem pode ser útil em diversas situações, como digitalizar documentos impressos, converter imagens de texto em arquivos editáveis ou extrair informações importantes de capturas de tela. Abaixo, estão mais algumas dicas para copiar e extrair texto de uma imagem:

OCR (Optical Character Recognition - Reconhecimento Óptico de Caracteres) : utilize um software ou serviço de OCR para extrair o texto da imagem. Existem várias opções disponíveis online e offline. Alguns exemplos populares são o Google OCR, o Adobe Acrobat, o Tesseract OCR e o Abbyy FineReader;

: utilize um software ou serviço de OCR para extrair o texto da imagem. Existem várias opções disponíveis online e offline. Alguns exemplos populares são o Google OCR, o Adobe Acrobat, o Tesseract OCR e o Abbyy FineReader; Ferramentas Online : use ferramentas online dedicadas à extração de texto de imagem. Essas ferramentas geralmente permitem que você faça o upload da imagem e, em seguida, fornecem o texto extraído. Alguns exemplos são o OnlineOCR, o FreeOCR e o OCR.space;

: use ferramentas online dedicadas à extração de texto de imagem. Essas ferramentas geralmente permitem que você faça o upload da imagem e, em seguida, fornecem o texto extraído. Alguns exemplos são o OnlineOCR, o FreeOCR e o OCR.space; Editores de Imagem: se você possui um editor de imagem avançado, como o Adobe Photoshop, é possível usar recursos de seleção de texto para copiar o texto diretamente da imagem. Você pode selecionar o texto desejado, copiá-lo e colá-lo em um editor de texto ou processador de texto;

Aplicativos para dispositivos móveis: existem outros aplicativos disponíveis para celulares e tablets que oferecem recursos de OCR. Alguns exemplos populares incluem o Google Keep, o Microsoft Office Lens e o Adobe Scan. Esses apps permitem que você tire uma foto da imagem e, em seguida, extrai o texto automaticamente;

existem outros aplicativos disponíveis para celulares e tablets que oferecem recursos de OCR. Alguns exemplos populares incluem o Google Keep, o Microsoft Office Lens e o Adobe Scan. Esses apps permitem que você tire uma foto da imagem e, em seguida, extrai o texto automaticamente; Ajuste a qualidade da imagem: se a imagem estiver desfocada, em baixa resolução ou com iluminação inadequada, a extração do texto pode ser mais difícil. Tente melhorar a qualidade da imagem ajustando a iluminação, a nitidez e o contraste.

Lembre-se de que a precisão da extração do texto pode variar dependendo da qualidade da imagem, da fonte utilizada e de outros fatores. Sempre revise o texto extraído para garantir que a precisão seja adequada e faça correções, se necessário.

