Como criar cenários e controlar vários aparelhos da sua casa de uma vez só

É possível controlar diversos aparelhos que você tem em casa de uma só vez, pelo celular. O aplicativo SmartThings, da Samsung, conta com a função "Cenários", que permite dar comandos para vários dispositivos smart com um único toque no smartphone. Com o recurso, o usuário pode, por exemplo, automatizar o funcionamento conjunto de várias lâmpadas inteligentes de um mesmo ambiente. Ou, ainda, ajustar as luzes inteligentes da sua casa, ligar a smart TV e até mesmo o ar-condicionado ao mesmo tempo, com apenas um comando.