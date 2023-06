É possível criar um novo e-mail pelo celular Android ou iPhone ( iOS ) gratuito sem a ajuda do computador. Para isso, basta estar conectado à Internet e fazer o cadastro por meio de aplicativo, como é o caso de serviços famosos como Gmail e Yahoo! , ou por site compatível com smartphones, situação do Outlook (antigo Hotmail ), ofertado pela Microsoft , e do clássico Bol. Nestes casos, o usuário pode sincronizar a conta em um app para receber e enviar mensagens com mais comodidade. O TechTudo ensina como criar um e-mail ( Gmail , Outlook , Yahoo! e Bol) pelo celular. Os procedimentos são similares em smartphones Android ou iPhone ( iOS )

2 de 18 Veja como criar um e-mail pelo celular — Foto: Paulo Alves/TechTudo Veja como criar um e-mail pelo celular — Foto: Paulo Alves/TechTudo

Gmail: como trocar o endereço de e-mail? Comente no Fórum do TechTudo.

Como criar um e-mail pelo celular? Confira o guia e tire suas dúvidas!

O TechTudo traz quatro tutoriais para você criar um e-mail pelo celular. A seguir, confira os assuntos que serão abordados nesta lista.

Como criar e-mail Gmail; Como criar e-mail Yahoo!; Como criar um e-mail Hotmail e Outlook; Como criar um e-mail Bol.

3 de 18 Gmail no celular — Foto: Divulgação/Unsplash Gmail no celular — Foto: Divulgação/Unsplash

1. Como criar e-mail Gmail

Passo 1. Abra o aplicativo do Gmail no celular, toque em “Adicionar um endereço de e-mail” e selecione “Google” na lista de provedores;

4 de 18 Adicione uma conta ao aplicativo do Gmail — Foto: Reprodução/Paulo Alves Adicione uma conta ao aplicativo do Gmail — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Passo 2. Se você já tem outras contas sincronizadas no aplicativo, acesse o menu de cadastro tocando na sua foto no topo da tela e selecionando “Adicionar outra conta”;

5 de 18 É possível adicionar mais de uma conta no mesmo app do Gmail — Foto: Reprodução/Paulo Alves É possível adicionar mais de uma conta no mesmo app do Gmail — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Passo 3. Na tela seguinte, toque em “Criar conta” no rodapé e comece o cadastro preenchendo seu nome e sobrenome. Avance sempre no botão “Próxima”;

6 de 18 Crie uma conta do Google — Foto: Reprodução/Paulo Alves Crie uma conta do Google — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Passo 4. O Google requer um número de celular para enviar um código de confirmação antes de criar a conta. O telefone não precisará, necessariamente, ficar atrelado ao e-mail. Informe o número com código de país e DDD e avance para validar o acesso. Se tudo der certo, o Google exibirá um formulário para informar data de nascimento e gênero;

7 de 18 Valide a conta com um telefone e complete o cadastro — Foto: Reprodução/Paulo Alves Valide a conta com um telefone e complete o cadastro — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Passo 5. Na sequência, você terá opção de atrelar o celular à conta. Se não desejar prosseguir com a ação, toque em “Pular” no rodapé. Depois, leia atentamente os termos de uso do serviço, marque as duas caixas de diálogo e finalize em “Criar conta”.

8 de 18 Leia os termos de uso para criar o e-mail — Foto: Reprodução/Paulo Alves Leia os termos de uso para criar o e-mail — Foto: Reprodução/Paulo Alves

2. Como criar e-mail Yahoo!

Passo 1. Também é possível criar um e-mail do Yahoo! diretamente pelo aplicativo. Após o download, abra o app e toque em "Cadastre-se" para obter uma ficha de registro. Preencha com nome e data de nascimento e crie um endereço e uma senha pessoais. Avance em “Continuar”;

9 de 18 Crie um e-mail do Yahoo pelo celular — Foto: Reprodução/Paulo Alves Crie um e-mail do Yahoo pelo celular — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Passo 2. Assim como o Gmail, o Yahoo! exige um número de celular para receber um código de validação. Informe o telefone com código de país e DDD e aguarde o SMS;

10 de 18 Informe um número de celular para validar o cadastro no Yahoo! — Foto: Reprodução/Paulo Alves Informe um número de celular para validar o cadastro no Yahoo! — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Passo 3. Digite o código recebido por mensagem e toque em “Verificar”. O e-mail é criado logo em seguida. Toque em “Continuar” para começar a usar.

11 de 18 Digite o código recebido por SMS para criar a conta do Yahoo! — Foto: Reprodução/Paulo Alves Digite o código recebido por SMS para criar a conta do Yahoo! — Foto: Reprodução/Paulo Alves

3. Como criar um e-mail Hotmail e Outlook

Passo 1. Acesse a versão web do Outlook (outlook.com) pelo navegador do celular e toque em “Criar conta gratuita”. Depois, crie um endereço pessoal e escolha o sufixo outlook.com, outlook.com.br ou hotmail.com. As funcionalidades são as mesmas;

12 de 18 Crie um e-mail outlook.com, outlook.com.br ou hotmail.com — Foto: Reprodução/Paulo Alves Crie um e-mail outlook.com, outlook.com.br ou hotmail.com — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Passo 2. Crie uma senha de acesso e, se não desejar receber e-mails da Microsoft, desmarque a segunda caixa na parte de baixo. Ao avançar, digite seu nome e sobrenome;

13 de 18 Crie uma senha e informe o seu nome — Foto: Reprodução/Paulo Alves Crie uma senha e informe o seu nome — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Passo 3. Depois, informe o país e a data de nascimento e, ao final, digite os caracteres de validação que aparecem na imagem. Toque em “Próximo” para finalizar;

14 de 18 Informe a data de nascimento e finalize o cadastro digitando o código que aparece na imagem — Foto: Reprodução/Paulo Alves Informe a data de nascimento e finalize o cadastro digitando o código que aparece na imagem — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Passo 4. Para utilizar o e-mail, faça o download do aplicativo do Outlook no celular e adicione a conta recém-criada no campo de login.

15 de 18 Faça login no app do Outlook no celular — Foto: Reprodução/Paulo Alves Faça login no app do Outlook no celular — Foto: Reprodução/Paulo Alves

4. Como criar um e-mail Bol

Passo 1. Acesse o site do Bol (https://conta.uol.com.br/login?t=bol&env=visitante&dest=https://bmail.uol.com.br/login/check_session) e toque em “Cadastre-se”. Depois, marque a opção “Básico” e toque em “Assine já”;

16 de 18 Crie um e-mail grátis do Bol pelo site — Foto: Reprodução/Paulo Alves Crie um e-mail grátis do Bol pelo site — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Passo 2. Selecione a opção “Criar meu e-mail grátis” para acessar o formulário de cadastro;

17 de 18 Crie um cadastro grátis no Bol — Foto: Reprodução/Paulo Alves Crie um cadastro grátis no Bol — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Passo 3. Preencha com endereço, senha, nome completo e telefone. Ao inserir um número de celular, o serviço irá enviar um código de confirmação por SMS. Preencha o campo e finalize em “Criar e-mail”.

18 de 18 Valide o cadastro com um número de celular — Foto: Reprodução/Paulo Alves Valide o cadastro com um número de celular — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Veja também: Conheça as funções inéditas do novo Gmail