Criar jogo no Roblox é uma tarefa fácil de ser feita, já que a plataforma virtual conta com um software específico para isso. Chamado Roblox Studio , o programa permite fazer minigames, mapas e mundos com um sistema de criação que oferece diversas ferramentas, como cenários e texturas. Assim, usuários podem criar jogos do zero ou usar modelos prontos de base para, depois, publicá-los de graça no serviço disponível para PCs, Xbox Series X / S e celulares Android e iPhone ( iOS ).

Apesar de parecer complexo, o menu para produzir os títulos é bastante intuitivo. É por conta disso que o Roblox apresenta um catálogo extenso, com mais de 15 milhões de jogos grátis para jogar e fazer novas amizades online. A seguir, confira como criar um jogo no Roblox, testar e publicar.

Como funciona criar jogo no Roblox

Para fazer jogos no Roblox, é preciso instalar o programa Roblox Studio, disponível somente para PCs (Windows, Mac, ChromeOS e Linux). No software, usuários podem executar diversas funções, como usar ferramentas de construção e script para inserir objetos e montar mapas, minigames e mundos inteiros. Ainda, conseguem usá-lo para publicar a criação diretamente no Roblox, de forma totalmente gratuita.

Em geral, o Roblox Studio é bastante intuitivo, contando com opções bastante simples para montar jogos. Porém, em casos de mecânicas específicas, é necessário ter um certo conhecimento de programação. É por isso, inclusive, que existem cursos online para aprender a criar jogos de Roblox, como os da plataforma Udemi.

De qualquer forma, o procedimento não é impossível. Afinal, foi através desse programa que alguns dos mais famosos jogos de Roblox foram feitos, como Brookhaven, Dungeon Quest, Piggy, Murder Mistery 2, Squid Game, Adopt Me!, Welcome to Bloxburg, Slayers Unleashed, Anime Adventures, Royale High, Meep City e o popular Jailbreak!. Inclusive, vale ressaltar que todos esses tem gêneros diferentes, desde jogos de tiro até animes, o que revela a versatilidade do programa.

Como criar um jogo no Roblox Studio pelo PC

Passo 1. Registre-se na página principal do Roblox (www.roblox.com). Após efetuar o cadastro, você terá acesso ao seu perfil. Lá é possível adicionar amigos, modificar o avatar, receber e enviar mensagens, alterar informações pessoais e também criar um jogo. Mas antes disso, você precisa conhecer as ferramentas disponíveis;

Passo 2. Instale o Roblox Studio. Este programa permite que criar jogos e depois publicar em seu perfil na plataforma. O Roblox Studio te deixa manipular todos os modelos de mapas e objetos presentes no jogo da forma que quiser. Para baixar o programa, acesse o site: "www.roblox.com/create". O sistema vai verificar se o aplicativo já está instalado em sua máquina. Caso não esteja, o site vai oferecer a opção de download;

Passo 3. Ao abrir o programa, você verá o menu inicial de criação, que oferece opções prontas de mapas. A tela inicial exibe todos os mapas pré-montados, mas também dá para selecionar no menu superior um mapa temático (Theme) ou jogável (Gameplay). Também é possível escolher entre as duas primeiras opções de mapas básicos e começar a sua criação do zero. Na aba lateral, à esquerda, ficam os botões para criar um novo mapa, ver os mapas que criou, os modelos modificados recentemente e os trabalhos arquivados;

Passo 4. Agora é a hora de criar o seu primeiro jogo. No exemplo abaixo, utilizamos o modelo em branco chamado "Baseplate". Com ele, é possível criar qualquer cenário do zero. Existem diversas opções de criação. No menu superior, você pode escolher as ferramentas na aba "Home". Elas são mostradas no lado esquerdo da tela, assim como as ferramentas de manipulação de terrenos e objetos;

Passo 5. Você ainda pode usar um recurso facilitador para mapear a base da sua criação de forma simples e rápida com o menu “Generate”. Nele, estão disponíveis terrenos pré-prontos. Assim, a ferramenta preenche de forma automática e aleatória o terreno com as informações apresentadas. Nesta imagem, a opção de planície foi marcada no canto inferior esquerdo, e o programa preencheu todo o espaço de criação com essa opção;

Passo 6. Após escolher o tipo de terreno, utilize a aba "Toolbox" para escolher os elementos do mapa. Os recursos são quase infinitos e você pode utilizar tudo o que estiver disponível, como trocar o tipo de material do objeto, cor e tamanho a qualquer momento. Na aba superior “Model", é possível mover, redimensionar, girar, adicionar partes, alterar o formato da superfície de um objeto, colocar efeitos, entre outros. Esta é a opção para editar os objetos e moldar o cenário da forma que preferir;

Passo 7. Você deve testar as funcionalidades do jogo enquanto está criando. Para isso, vá até a aba “Test” e toque em “Play”. Desta forma você será capaz de andar pelo cenário, ver como o avatar se comporta diante dos objetivos criados, como agem os NPCs e experimentar, na ótica dos players, tudo o que a sua criação tem a oferecer;

Passo 8. É possível tocar em “Stop” a qualquer momento para sair do modo jogador e voltar para o modo edição. Na aba “View”, você escolhe quais opções de menus estarão visíveis. Já a aba "Plugins" oferece um sistema de programação avançado para programadores experientes trabalharem de forma mais livre e criarem seus próprios componentes, que serão implementados no jogo;

Passo 9. Chegou o momento de salvar e publicar o jogo no Roblox. Após concluir as modificações, você poderá tornar a sua criação jogável para o público. Para isso, vá ao menu superior, toque em “File” e selecione a opção “Publish to Roblox” (ou use o atalho Alt+P);

Passo 10. Em “Basic Settings”, selecione “Create a New Place” e escolha o nome, a descrição do mapa, o gênero ao qual pertence e, por fim, coloque como público. Você também pode escolher uma snapshot para usar como a capa do game na opção “Thumbnails”. Em “Access”, dá para selecionar quais dispositivos serão capazes de rodar o game, número máximo de players, modo de preenchimento de vagas, acesso VIP e o preço do passe de jogo, caso queira;

Passo 11. Em "Advanced Settings", você encontrará algumas opções avançadas sobre o chat do jogo, tipos de “gear” (poderes, modos de teletransporte e voo, armas, entre outros) disponíveis e permissões de uso exclusivo ou cópia do jogo. Após configurar tudo, aperte em “Create Place” e pronto, seu jogo de Roblox estará no ar e visível para o público.

Como testar jogo criado no Roblox

Antes de publicar o jogo, é altamente recomendado que você o teste. Assim, vai ser possível identificar problemas, como bugs de gráfico, texturas acidentadas e objetos mal posicionados, e resolvê-los antes de os jogadores terem uma experiência ruim. Para fazer isso, vá até o menu superior, toque em "TESTE" e, em seguida, "Jogar".

Enquanto estiver testando, procure jogar o game normalmente. Assim, percorra rotas comuns e passeie pelo mapa, reposicione a câmera para testar novos ângulos, tente atravessar áreas pulando, entre outros. Ao fim do seu teste, aperte no botão "Parar", localizado na barra de ferramentas no topo do programa. Ao fazer isso, você vai retornar para a interface do Roblox Studio.

Como editar jogo criado no Roblox

Se identificar problemas durante o teste e precisar resolvê-lo, você pode editar o jogo criado no Roblox mesmo após publicado. Para fazer isso, retorne ao menu de "Gerenciar meus jogos" e pressione no botão "Edit", ao lado do jogo que deseja mexer.

Como fazer um jogo no Roblox pelo celular Android e iPhone (iOS)

Não tem como fazer um jogo no Roblox pelo celular. Isso porque o Roblox Studio só possui suporte para computadores, até por conta de todas as ferramentas e scripts que oferece. Por isso, caso queira fazer um jogo para a plataforma, você deverá baixar o sistema de criação para o seu PC. A boa notícia, no entanto, é que, depois de pronto e publicado, você poderá jogar o jogo no seu celular Android ou iPhone (iOS), caso o configure assim.

Dúvidas sobre criar jogo no Roblox

Preciso saber programar para fazer jogo no Roblox ? Não necessariamente. Para criar jogo no Roblox, você não precisa entender muito de programação. No entanto, quanto mais souber, melhor para mexer com as ferramentas e incluir mecânicas específicas no seu game;

Não necessariamente. Para criar jogo no Roblox, você não precisa entender muito de programação. No entanto, quanto mais souber, melhor para mexer com as ferramentas e incluir mecânicas específicas no seu game; Como fazer seu jogo do Roblox ficar famoso? Não tem fórmula certa para que um jogo de Roblox fique famoso. Porém, existem algumas boas práticas que podem ajudar, como criar um bom ícone para representá-lo (Thumbnail), criar Camisas VIP e Passes de Experiência, divulgar o jogo entre amigos e procurar parcerias para fazerem anúncios dentro do game;

Não tem fórmula certa para que um jogo de Roblox fique famoso. Porém, existem algumas boas práticas que podem ajudar, como criar um bom ícone para representá-lo (Thumbnail), criar Camisas VIP e Passes de Experiência, divulgar o jogo entre amigos e procurar parcerias para fazerem anúncios dentro do game; O que é preciso para criar um jogo no Roblox ? Só é preciso ter um PC com sistema operacional Windows, Mac, Linux ou ChromeOS e muita força de vontade!;

Só é preciso ter um PC com sistema operacional Windows, Mac, Linux ou ChromeOS e muita força de vontade!; Quanto ganha criar um jogo no Roblox ? Não há um valor fixo. Porém, ao criar um jogo de sucesso, os usuários que jogá-lo podem comprar itens, melhorias e moedas dentro dele. Então, uma parte dessas vendas vai para a sua conta em forma de Robux, que pode ser trocado por dinheiro real. Assim, para aumentar a receita do jogo, é importante incluir anúncios, vender itens cosméticos, cobrar pelo acesso e oferecer opções de assinatura (Game Pass);

Não há um valor fixo. Porém, ao criar um jogo de sucesso, os usuários que jogá-lo podem comprar itens, melhorias e moedas dentro dele. Então, uma parte dessas vendas vai para a sua conta em forma de Robux, que pode ser trocado por dinheiro real. Assim, para aumentar a receita do jogo, é importante incluir anúncios, vender itens cosméticos, cobrar pelo acesso e oferecer opções de assinatura (Game Pass); Existe curso para aprender a criar jogo no Roblox ? Sim. Diversos cursos online para aprender a fazer jogos no Roblox estão disponíveis. Porém, existem muitos vídeos no YouTube que ensinam os processos gratuitamente;

Sim. Diversos cursos online para aprender a fazer jogos no Roblox estão disponíveis. Porém, existem muitos vídeos no YouTube que ensinam os processos gratuitamente; Como criar um jogo no Roblox com seu amigo? Na aba "View", existe uma opção chamada "Team Create". Então, toque nela, publique o game e insira o nome de usuário do seu amigo na janela que abrir para convidá-lo a criar;

Na aba "View", existe uma opção chamada "Team Create". Então, toque nela, publique o game e insira o nome de usuário do seu amigo na janela que abrir para convidá-lo a criar; Posso usar um modelo feito por outro usuário? Sim, mas não esqueça de dar os devidos créditos na "Descrição" ao publicar o jogo. Isso é ainda mais importante se for vender o seu mapa no Builder's Club.

