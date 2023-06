Como dar zoom no Photoshop

Dar zoom no Adobe Photoshop é um procedimento simples. No editor profissional, popular entre os usuários por suas ferramentas completas, um dos recursos mais utilizados no dia a dia é o zoom, para aproximar (zoom in) ou afastar (zoom out) imagens. Essa função é interessante para fazer um recorte mais preciso e ver de perto detalhes. Também pode ser utilizado para ver por completo uma foto, caso ela seja maior que a tela.

Existem diferentes formas de usar o zoom: por atalhos no teclado, de forma rápida, ou usando os recursos da barra de ferramentas. Os testes foram realizados com as versões CC 2018 e 2023 do Photoshop, disponíveis para PC (Windows e Mac) e celulares Android e iPhone (iOS), mas é semelhante em edições anteriores ou superiores do software. Confira as dicas no passo a passo do tutorial a seguir.

Como dar zoom rapidamente com clique

Passo 1. Com a imagem já aberta no Photoshop, selecione o botão de "Zoom" na barra de ferramentas lateral ou use o atalho "Z" no teclado. Note que será mostrado o ícone de "zoom +" na tela. Basta tocar na área da imagem que deseja aproximar;

Passo 2. Já para afastar a imagem, ou seja, reduzir o tamanho da foto na tela, use a mesma ferramenta de zoom, mas mantenha pressionada a tecla "ALT" no teclado. Note que será mostrado o ícone de "zoom -".

Como dar zoom em uma área específica da foto

É possível marcar uma caixa de seleção no local para dar zoom em uma área específica da foto. Primeiro, selecione o botão de "Zoom" na barra de ferramentas lateral ou use o atalho "Z" no teclado.

Depois, basta posicionar o cursor no local específico da imagem e pressionar o botão direito do mouse para fazer a marcação. Quando delimitar a área de seleção, largue o botão para aplicar o zoom.

Como usar a barra de ferramentas de zoom

Passo 1. Ao apertar no ícone de" zoom" do menu lateral, será mostrada uma barra de ferramentas mais específicas no topo da tela. Por lá é possível selecionar manualmente o "zoom+" e "zoom-" clicando nos respectivos ícones;

Passo 2. Há, ainda, os botões para a organização das janelas durante o zoom. O primeiro redimensiona a janela ao ampliar uma foto. O segundo botão permite dar zoom em todas as janelas abertas ao mesmo tempo no Photoshop. O recurso é prático para quem está trabalhando em imagens semelhantes, por exemplo;

Passo 3. Para ajustar/alinhar o tamanho da imagem rapidamente usando o zoom, há três botões. O de "100%" (1:1) permite voltar para o tamanho original da imagem, sem precisar gastar tempo apertando para fazer zoom in ou zoom out. Há também os botões para "Ajustar a tela" para enquadrar a imagem e "Preencher a tela" para expandir na área do editor;

Passo 4. Por último, é possível acessar a ferramenta de zoom pelo menu de opções na barra superior do editor. Basta pressionar "Visualizar" para encontrar os itens de "mais zoom", "menos zoom", "zoom de 100%", "Ajustar à tela" ou "zoom de 200%".

Como dar zoom com ferramenta "Mão" no Photoshop

Passo 1. Primeiro, abra a imagem que deseja dar zoom no Photoshop. Na sequência, mantenha a tecla "H" pressionada e, então, toque na imagem. Se preferir, você pode tocar direto na opção da "mãozinha" na barra de recursos;

Passo 2. Ao fazer isso, será mostrada a "mãozinha" no lugar do cursor do mouse. Então, aperte com o botão direito do mouse e escolha entre as opções "100%", "200%" e "Tamanho de Impressão". Para dar muito zoom, o recomendado é selecionar "200%".

Passo 3. Quando terminar e quiser voltar ao normal, toque de novo com o botão direito do mouse e aperte em "Ajustar à tela". Pronto!

Como dar zoom no Photoshop com atalhos de teclado e mouse

Selecione o Zoom na barra de tarefas ou toque na tecla "Z" do teclado. Em seguida, pressione Ctrl + "+" para ampliar a imagem, ou "-" para afastar.

para ampliar a imagem, ou para afastar. Aperte na ferramenta de Zoom. Depois, na barra de recursos abaixo da barra de menu, escolha entre as opções "100%" , "Ajustar Tela" e "Preencher tela" e aperte em uma delas.

, e e aperte em uma delas. Coloque o ponteiro do mouse em uma área da imagem e use a barra de rolagem do mouse (Scroll) para dar zoom. Se quiser aproximar, role para cima; já para afastar, role para baixo.

Como dar zoom no Photoshop por tablet, iPad ou mesa digitalizadora

Após abrir uma foto no Photoshop, selecione a ferramenta de zoom. Depois, toque e mexa o dedo indicador de um lado para o outro sob o nível de zoom atual para poder aumentar ou diminuir a imagem. Caso queira, você também pode dar zoom ao tocar em qualquer lugar da tela com os dois dedos, em forma de pinça, e juntá-los. Para afastar, é só repetir o processo e, ao invés de juntar, mover os dedos para longe um do outro.

No fim, quando quiser recentralizar a imagem, basta tocar duas vezes em qualquer ponto da tela para ajustá-la. Vale lembrar que essa redefinição só é funcional ao trabalhar com os recursos "Mover", "Transformar", "Zoom" e "Inserir foto".

Como editar as preferências avançadas do zoom no Photoshop

Se a sua placa de vídeo for compatível, é possível editar as preferências de desempenho de zoom no Photoshop. Para fazer isso, vá até a barra de menus e toque em '"Editar”. Em seguida, vá até "Preferências" e aperte em "Desempenho". Quando a caixa abrir, toque em "Configurações avançadas" e marque a opção "OpenCL", caso ela esteja desmarcada. Pronto!

Vale lembrar que o zoom aplicado à imagem não afeta a resolução pré-definida ou a qualidade da foto. Além disso, nas versões mais recentes do Adobe Photoshop (a partir da CS1), o nível máximo de ampliação é de 3200% da imagem.

