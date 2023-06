Como deixar cabeçalho só na primeira página do Word

Deixar o cabeçalho apenas na primeira página do Word é um procedimento simples, mas que gera dúvidas em muitos usuários. Isso porque, por padrão, o editor de textos da Microsoft replica o texto que consta do cabeçalho em todas as páginas restantes do documento. No entanto, com poucos cliques é possível configurar o programa para que o conteúdo desejado apareça apenas na seção da primeira página. No tutorial a seguir, o TechTudo explica, passo a passo, como inserir o cabeçalho somente na primeira página de documentos do Word.