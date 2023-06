Como denunciar alguém ou um servidor no Discord

Aprenda a como denunciar um usuário ou servidor do Discord — Foto: Reprodução/Discord Support

Quando denunciar no Discord

Normalmente, o Discord aceita denúncias de pessoas ou servidores que violem diretrizes de comunidade ou termos de serviço do aplicativo. O software oferece páginas com textos completos a respeito, que ficam em discord.com/guidelines e discord.com/terms, respectivamente.

Como denunciar alguém no Discord

Escolha a mensagem do Discord para denunciar — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Passo 4. Confirme a denúncia no botão “Enviar relatório”.

Finalize a denúncia no Discord — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Como denunciar um servidor no Discord

Passo 1. Toque nos três pontinhos ao lado do nome do servidor;

Selecione o servidor no Discord — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Finalize o processo no Discord — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Vale lembrar que, nos dois casos, é possível descrever mais detalhes da sua denúncia antes de enviar o relatório. Também é possível fazer a denúncia pelo site do serviço. Nesse caso, o procedimento deve ser feito em um navegador:

Como denunciar no site do Discord

Passo 1. Copie o endereço do servidor ou da mensagem que deseja denunciar;

Copie o endereço de onde quer denunciar no Discord — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Passo 2. Acesse o formulário oficial de denúncia do Discord no link (https://support.discord.com/hc/pt-br/requests/new?ticket_form_id=360000029731);

Formulário de denúncias do Discord — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Passo 3. Preencha todos os dados como seu endereço de e-mail, que tipo de ajuda precisa, assunto e descrição do problema (deixe marcada a opção “Trust & Safety”);

Passo 4. Na descrição do problema, cole o link do servidor ou da mensagem que deseja denunciar. O link deve ser no formato indicado pelo próprio Discord, como está exemplificado abaixo;