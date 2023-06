Como desativar o Avast? Veja como desinstalar de vez ou temporariamente

É possível desativar ou desinstalar o Avast free antivírus do PC facilmente. O software de proteção fornece diferentes formas de desativação temporária — seja do antivírus por completo ou de recursos específicos do mesmo —, ou permanentemente. Existem vários motivos que podem levar ao usuário a interromper o funcionamento o programa.

Apesar disso, é importante ter em mente que sua desativação pode deixar o computador exposto a malwares e deve ser feita apenas mediante a possibilidade de instalação de um novo antivírus ou de forma temporária. Caso queira saber como desativar ou desinstalar o Avast, o TechTudo preparou este passo a passo com dicas para tirar o Avast do PC com Windows. Acompanhe a seguir.

Como desativar o Avast? Confira o guia completo!

O TechTudo reuniu abaixo três dicas muito úteis para quem deseja desativar ou desinstalar o Avast do PC. A seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

Como desativar o Avast temporariamente;

Como desativar um escudo específico do Avast;

Como desinstalar o Avast de vez.

1. Como desativar o Avast temporariamente

Passo 1. Dê um clique na opção "Mostrar ícones ocultos", presente na barra de tarefas, e toque com o botão direito no ícone do Avast. Depois disso, passe o mouse sobre a opção "Controle dos módulos do Avast" e selecione por quanto tempo deseja que o Avast fique desativado;

Passo 2. Em seguida, clique em "Ok, Parar";

Passo 3. Após isso, o Avast fica desativado pelo tempo determinado pelo usuário. Caso queira reativar o antivírus, basta abrir novamente o controle de módulos do Avast e selecionar a opção "Habilitar todos os módulos";

2. Como desativar um escudo específico do Avast

Passo 1. Ao abrir o Avast, acesse o grupo "Proteção" e clique em "Módulos principais";

Passo 2. Clique na caixa de seleção relativa ao módulo que você deseja desativar;

Passo 3. Determine o período pelo qual o módulo deve ficar desativado;

Passo 4. Na janela "Parada de componente", clique em "Ok, Parar";

Passo 5. Em seguida, o módulo será desativado. Para reativá-lo, basta clicar novamente na caixa de seleção;

3. Como desinstalar o Avast de vez

Passo 1. Abra o menu iniciar e clique no ícone de configurações;

Passo 2. Clique em "Aplicativos";

Passo 3. No grupo "Aplicativos e recursos", selecione o Avast e dê um clique em "Desinstalar" e confirme a desinstalação na janela que irá surgir;

Passo 4. O processo abre a tela de configurações do Avast. Para dar continuidade, clique em "Desinstalar";

Passo 5. O programa pergunta a razão da desinstalação. Você pode especificar o motivo e clicar em "Continuar pesquisa" ou, caso prefira, é possível pular a pesquisa por meio da opção "Sair da pesquisa";

Passo 6. Com a desinstalação finalizada, basta reiniciar o computador por meio da opção de mesmo nome. Também é possível adiar a reinicialização pela opção "Reiniciar depois";

Pronto! Agora você sabe como desinstalar o Avast do PC. É importante ficar atento, pois a falta de um antivírus pode fragilizar a segurança do dispositivo – então, é recomendável a instalação de outro antivírus, ou até mesmo do próprio Avast, após um tempo. Confira como baixar, instalar e ativar o Avast no PC.

