O procedimento, no entanto, desativa apenas a conta do Facebook – o Facebook Messenger continua funcionando. Neste tutorial, aprenda como desativar sua conta do Facebook pelo celular iPhone (iOS) ou Android, ou pelo computador, além de recuperar o acesso, caso queira voltar depois para a rede social.

1 de 11 Como desativar o Facebook pelo celular e pelo PC — Foto: Anna Kellen Bull / TechTudo Como desativar o Facebook pelo celular e pelo PC — Foto: Anna Kellen Bull / TechTudo

Como desativar o Facebook pelo celular Android

Passo 1. No app do Facebook, clique no ícone de três traços, no canto superior direito, e, depois, em "Dados Pessoais". Por fim, vá em "Propriedade e controle de contas";

2 de 11 Vá em "Configurações" > "Dados pessoais" > "Propriedade e controle de contas" — Foto: Reprodução/TechTudo Vá em "Configurações" > "Dados pessoais" > "Propriedade e controle de contas" — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 2. Para finalizar, vá em "Desativação e exclusão" > "Desativar conta" > "Continuar". Pronto! Sua conta foi desativada.

3 de 11 Vá em "Desativação e exclusão" e selecionar "Desativar conta" — Foto: Reprodução/TechTudo Vá em "Desativação e exclusão" e selecionar "Desativar conta" — Foto: Reprodução/TechTudo

Como desativar o Facebook pelo celular iPhone (iOS)

Passo 1. Clique em "Menu", na sua foto de perfil, no canto inferior direito da tela para acessar "Configurações e privacidade". Depois, vá em "Configurações" e em "Ver mais na Central de Contas";

4 de 11 Vá em "Configurações e privacidade" > "Configurações" > "Ver mais na Central de Contas" — Foto: Reprodução/TechTudo Vá em "Configurações e privacidade" > "Configurações" > "Ver mais na Central de Contas" — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 2. Clique em "Dados pessoais" e, em seguida, "Propriedade e controle de contas". Vá em "Desativação ou exclusão" > "Desativar conta" > "Continuar".

5 de 11 Vá em "Dados pessoais" — Foto: Reprodução/TechTudo Vá em "Dados pessoais" — Foto: Reprodução/TechTudo

Pronto! A conta na rede social será desativada e seus amigos não conseguirão mais ver o seu perfil ou enviar mensagens. Caso mude de ideia e queira reativar o seu Facebook, basta fazer login usando seu nome de usuário e senha. Veja mais a seguir.

Como desativar o Facebook pelo PC

Passo 1. Visite a página do Facebook e faça login. Depois, clique no seu avatar, no canto superior direito onde está sua foto, e selecione "Configurações e Privavidade" > "Configurações";

6 de 11 Acesse as configurações do Facebook para silenciar palavras relacionadas ao BBB — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Acesse as configurações do Facebook para silenciar palavras relacionadas ao BBB — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Na lateral esquerda, clique em "Ver mais em Central de Contas";

7 de 11 Acesse a central de contas do Facebook através das configurações — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Acesse a central de contas do Facebook através das configurações — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 3. Na lateral esquerda, selecione "Dados Pessoais". E, na direita, vá em "Propriedade e controle de contas";

8 de 11 Selecione "Dados pessoais" na lateral esquerda — Foto: Reprodução/TechTudo Selecione "Dados pessoais" na lateral esquerda — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 4. Selecione "Desativação ou exclusão";

9 de 11 Selecione "Desativação ou exclusão" — Foto: Reprodução/TechTudo Selecione "Desativação ou exclusão" — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 5. Clique em "Desativar Conta" e, para finalizar, em "Continuar";

10 de 11 Clique em "Desativar Conta" e, depois, em "Continuar" — Foto: Reprodução/TechTudo Clique em "Desativar Conta" e, depois, em "Continuar" — Foto: Reprodução/TechTudo

Como reativar e recuperar sua conta

Para reativar a sua conta, basta fazer login usando o seu nome de usuário e senha normalmente. A sua conta será reativada, e você receberá um e-mail de boas vindas.

11 de 11 Como reativar o Facebook pelo celular — Foto: Reprodução/Helito Beggiora Como reativar o Facebook pelo celular — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Desativar ou excluir a conta do Facebook? Entenda as diferenças

Caso você desative sua conta, será possível reativar seu perfil quando quiser. Na prática, a principal mudança é que as pessoas não poderão ver sua Linha do Tempo ou pesquisar por você.

Por outro lado, se você excluir sua conta, não será possível recuperar seu perfil. O procedimento ocorre alguns dias após a solicitação do usuário. Inclusive, os dados armazenados podem demorar até 90 dias para serem ser excluídos da rede social.

Suas informações não poderão ser acessadas no Facebook durante este período.

