Como entrar em contato com o iFood pelo chat do aplicativo

Para falar com o iFood , clientes e parceiros podem usar diversos canais de comunicação. Isso porque, além de plataformas online, o iFood permite que o usuário entre em contato com o suporte por meio de um chat dentro do próprio aplicativo para celulares Android e iPhone ( iOS ). O recurso possibilita iniciar uma conversa com um atendente do próprio iFood para uma conversa em tempo real, onde é possível resolver problemas com pedidos, restaurantes ou formas de pagamento de forma concreta, sem precisar falar com os estabelecimentos.

Já se for um vendedor na plataforma, você pode usar aplicativos como o "iFood para Parceiros" para resolver questões de repasse financeiro, loja fechada ou que não aparece no app, avaliações e muito mais. Confira, no tutorial a seguir, como entrar em contato com o iFood.

2 de 10 Como falar com a central do iFood? É possível entrar em contato pelo chat para conversar com atendentes e resolver problemas de pedidos; veja como — Foto: Ana Marques/TechTudo Como falar com a central do iFood? É possível entrar em contato pelo chat para conversar com atendentes e resolver problemas de pedidos; veja como — Foto: Ana Marques/TechTudo

📝 Como cancelar pedido no iFood? Descubra no Fórum do TechTudo

Como falar com o iFood

Ao usar o iFood, é normal surgirem dúvidas, já que a plataforma atua como intermediária entre clientes e estabelecimentos, como restaurantes, lojas e supermercados. Logo, se for um consumidor, é natural querer entrar em contato para fazer mudanças no pedido, como adicionar ou remover itens, além de fazer reclamações sobre o tempo de espera, pedidos incorretos ou até mesmo falta de entrega. Já se for um vendedor, pode ser preciso perguntar sobre entregadores e taxas.

De qualquer maneira, você tem algumas opções para resolver tudo isso. É possível, por exemplo, usar o chat interno do aplicativo, que está na seção "Ajuda", ou entrar em contato por outros canais, como o iFood para Parceiros ("https://blog-parceiros.ifood.com.br/") e o Portal do Entregador ("https://entregador.ifood.com.br/"). Além disso, dá para falar com a empresa através das redes sociais, como Twitter, Instagram e Facebook. Assim, você tem diferentes formas de conseguir assistência e esclarecer dúvidas.

3 de 10 Como falar com o iFood pelo chat? Como falar com o iFood pelo WhatsApp? Confira como funciona o atendimento online da empresa e saiba entrar em contato — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Como falar com o iFood pelo chat? Como falar com o iFood pelo WhatsApp? Confira como funciona o atendimento online da empresa e saiba entrar em contato — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Vale lembrar que a empresa não possui telefones e e-mails de atendimento. Ou seja, se ver endereços eletrônicos, telefones ou WhatsApp para contato vinculados à empresa, saiba que eles não são verdadeiros. Inclusive, os números que mais costumam ser veiculados nesse sentido são (11) 4003-0706, (11) 4003-0200 e (11) 96390-9392, bem como o e-mail suporte@ifood.com.br, que não são oficiais. Essa informação foi confirmada pelo iFood News ("https://news.ifood.com.br/suporte-do-ifood/"), que divulga comunicados oficiais da empresa.

Suportes oferecidos pelo iFood

Suporte ao cliente: A comunicação entre clientes iFood e a empresa é feita pelo chat do aplicativo. Para acioná-lo, vá até a aba "Pedidos" e, em seguida, "Acompanhar". Depois, toque em "Ajuda", selecione a opção que desejar e, no fim, toque em "Chat" ou "Ligar";

A comunicação entre clientes iFood e a empresa é feita pelo chat do aplicativo. Para acioná-lo, vá até a aba "Pedidos" e, em seguida, "Acompanhar". Depois, toque em "Ajuda", selecione a opção que desejar e, no fim, toque em "Chat" ou "Ligar"; Suporte a entregadores: Caso seja um entregador vinculado à plataforma, você precisará utilizar o aplicativo "iFood para Entregadores" para falar com a empresa. No entanto, vale sempre checar a seção de FAQ da plataforma para ver se a sua pergunta está entre as dúvidas frequentes;

Caso seja um entregador vinculado à plataforma, você precisará utilizar o aplicativo "iFood para Entregadores" para falar com a empresa. No entanto, vale sempre checar a seção de FAQ da plataforma para ver se a sua pergunta está entre as dúvidas frequentes; Suporte para lojas parceiras: Os parceiros do plano Entrega, que só usam a logística iFood, podem acionar o suporte no Gestor de Pedidos para resolver questões como ajustes em pedidos, problemas de entrega ou cancelamentos. Basta selecionar o pedido desejado, tocar em "Fale com o iFood", inserir o nome e descrever o ocorrido. Já os parceiros com entregadores próprios podem resolver problemas diretamente com o cliente pelo chat iFood. Caso precisem de suporte adicional, a equipe do iFood também está disponível no Gestor de Pedidos. Por fim, parceiros integrados, sem acesso ao Gestor de Pedidos, podem resolver problemas de pedidos em andamento através do Portal do Parceiro, abrindo um chamado e descrevendo o ocorrido. Vale lembrar que o suporte via chat do iFood para problemas de pedidos está disponível de segunda a domingo , das 7h à 1h45 da madrugada.

Como fazer reclamações no iFood? Veja como entrar em contato

Passo 1. Abra o iFood e toque em “Perfil”, no menu inferior. Depois, desça a tela e selecione a opção “Ajuda”;

4 de 10 No iFood, dá para falar com atendente via chat; veja como acessar a ajuda pelo celular e falar com o SAC — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes No iFood, dá para falar com atendente via chat; veja como acessar a ajuda pelo celular e falar com o SAC — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Localize o pedido que deseja reclamar e toque em “Ajuda sobre este pedido”. Depois, selecione o tipo de problema que você teve;

5 de 10 Confira a ação para solicitar ajuda sobre um pedido do iFood SAC; — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Confira a ação para solicitar ajuda sobre um pedido do iFood SAC; — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Escolha o assunto que deseja tratar na conversa entre as opções da lista. Depois, aperte em "Enviar mensagem para o iFood", informe o motivo do contato e escreva um relato do problema;

6 de 10 Falar com iFood pelo chat: é possível criar um texto explicando o problema — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Falar com iFood pelo chat: é possível criar um texto explicando o problema — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. A mensagem será enviada e um chat será aberto imediatamente.

7 de 10 Chat do iFood permite conversar com atendente em tempo real — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Chat do iFood permite conversar com atendente em tempo real — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Como falar com o iFood pelo Portal do Parceiro

Passo 1. Entre no site do Portal do Parceiro iFood ("https://portal.ifood.com.br/login") e faça login com as suas credenciais;

8 de 10 Veja como entrar em contato com a Central do iFood pelo site Portal do Parceiro — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Veja como entrar em contato com a Central do iFood pelo site Portal do Parceiro — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 2. Acesse a aba "Chamados e ajuda" e, depois, vá em "Atendimento";

9 de 10 Como entrar em contato com iFood entregador: dependendo do problema, você precisará abrir um chamado pelo portal — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Como entrar em contato com iFood entregador: dependendo do problema, você precisará abrir um chamado pelo portal — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 3. Agora, pesquise pelo tema referente à sua dúvida e escolha o motivo. Depois, preencha as informações que forem necessária e finalize ao tocar em "Solicitar atendimento". Pronto!

10 de 10 Como falar com suporte iFood entregador? Confira como estabelecer contato com a plataforma — Foto: Reprodução/iFood Como falar com suporte iFood entregador? Confira como estabelecer contato com a plataforma — Foto: Reprodução/iFood

Após fazer uma solicitação, você pode acompanhá-la no Portal do Parceiro e adicionar comentários ou informações adicionais, se necessário. Se não estiver satisfeito com a resposta recebida, dá para reabrir a solicitação no Portal. O prazo médio de resposta do iFood é de 72 horas, mas casos mais complexos podem levar mais de tempo, especialmente se relacionados a questões financeiras.

Veja também: Como cadastrar um código de desconto no iFood