Excluir página em branco no Word é um processo simples. Esse problema geralmente acontece devido à quebra de linhas que ficam ocultas no editor de texto, mas podem ser apagadas sem dificuldade. No caso de tabelas ao final da página, o aplicativo adiciona uma nova linha logo após o quadro e ela não pode ser deletada. Entretanto, com um truque simples, é possível deixá-la minúscula para evitar páginas em branco.

No tutorial a seguir, confira como remover folhas em branco do Word no PC, Word Online e Google Docs. O procedimento foi realizado na versão Office 2016 e no aplicativo do Google Docs para celulares Android e iPhone (iOS), mas as dicas também valem para usuários das edições anteriores e superiores do programa da Microsoft.

1 de 11 Como tirar página em branco do Word? Saiba como remover páginas sem conteúdo no editor de textos da Microsoft; procedimento funciona no software, no Word Online e no Google Docs — Foto: Divulgação/Microsoft Como tirar página em branco do Word? Saiba como remover páginas sem conteúdo no editor de textos da Microsoft; procedimento funciona no software, no Word Online e no Google Docs — Foto: Divulgação/Microsoft

Como excluir página em branco no Word pelo PC

Passo 1. Como excluir página no Word? Na aba "Página Inicial", assinale o botão indicado na imagem abaixo para ativar a exibição de formatação oculta no documento;

2 de 11 Como remover página em branco do Word? Primeiro, ative a exibição de caracteres ocultos — Foto: Reprodução/Helito Beggiora Como remover página em branco do Word? Primeiro, ative a exibição de caracteres ocultos — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 2. Observe na folha em branco ao final do documento se existe uma quebra de página ou espaços. Neste caso, basta apagá-lo para que a folha em branco seja removida;

3 de 11 Apague a quebra de página ou espaço da folha para ter como eliminar página em branco no Word — Foto: Reprodução/Helito Beggiora Apague a quebra de página ou espaço da folha para ter como eliminar página em branco no Word — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 3. Em caso de tabela no final da página anterior, o Word adiciona uma linha que não pode ser apagada. Para remover a página em branco, clique sobre ela e defina o tamanho da fonte para "1". A linha, então, será movida para a folha anterior e a página em branco removida.

4 de 11 Como tirar a última página em branco do Word? Diminuir o tamanho da linha após a tabela pode ser uma solução — Foto: Reprodução/Helito Beggiora Como tirar a última página em branco do Word? Diminuir o tamanho da linha após a tabela pode ser uma solução — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Pronto! Agora você sabe como excluir página no Word. Aproveite as dicas para remover possíveis páginas em branco do fim dos seus documentos do Word.

Como excluir página em branco no Word online

O procedimento para apagar página em branco do Word online é bastante parecido com o que é feito no diretamente no programa de edição de texto. A maior diferença está na localização do recurso “Parágrafo”. Veja o passo a passo abaixo:

Passo 1. Ao abrir o documento que deseja tirar a página em branco, vá ao menu superior e selecione a sessão "Início". Em seguida, toque sobre os três pontinhos "..." e ative a opção "Mostrar/Ocultar ¶";

5 de 11 Veja procedimento para apagar página em branco do Word Online — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Veja procedimento para apagar página em branco do Word Online — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 2. Procure pelos símbolos "¶", que identificam os parágrafos vazios, e selecione-os. Depois, pressione o "Delete" no teclado ou o "Backspace";

6 de 11 Marcação de parágrafos vai ajudar a identificar espaços que geram página em branco no Word — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Marcação de parágrafos vai ajudar a identificar espaços que geram página em branco no Word — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 3. Volte ao menu de três pontinhos "..." e desative a opção “Mostrar/Ocultar ¶” para remover as marcações no texto. Pronto! Você vai conseguir tirar a página em branco do documento do Word Online.

Como excluir página em branco no Google Docs pelo PC

Para remover uma página em branco no Google Docs, abra o arquivo e navegue até a parte que deseja excluir. Em seguida, posicione o cursor do mouse no topo da página e arraste ele para baixo, selecionando os espaços da página que quer remover. Depois, toque na tecla "Delete" ou "Backspace" no seu teclado. Após fazer isso, a página selecionada ou a página em branco será excluída.

7 de 11 Selecione o conteúdo para remover página em branco no Word Online — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Selecione o conteúdo para remover página em branco no Word Online — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Como excluir página em branco no Word pelo celular

Passo 1. Entre no documento que você deseja remover a página em branco. Em seguida, toque no menu de três pontinhos "..." e certifique-se de que a opção "Layout de impressão" esteja ativada para ver a divisão do documento corretamente;

8 de 11 Como excluir página em branco no Google Docs? Procedimento funciona também na versão de PC do aplicativo — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Como excluir página em branco no Google Docs? Procedimento funciona também na versão de PC do aplicativo — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 2. Agora, procure pela página em branco que deseja remover. Ao encontrá-la, pressione o dedo na tela para habilitar o teclado e espere até que a marca de digitação "|" apareça. Então, para apagar o conteúdo, toque na tecla de apagar. Caso a página tenha muitas linhas em branco, você vai precisar apertar o botão várias vezes;

9 de 11 Os processos para ter como tirar página em branco do Google Docs são simples, envolvendo apenas a tecla "X" no celular — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Os processos para ter como tirar página em branco do Google Docs são simples, envolvendo apenas a tecla "X" no celular — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 3. Outra forma de excluir página no Word no celular é pressionar sobre ela até que apareça o marcador de seleção. Depois, arraste-o para baixo até o fim do documento e aperte no botão de apagar, "X". Pronto!

10 de 11 Descubra como tirar página em branco do Word pelo celular ao selecionar conteúdo e pressionar a tecla de apagar — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Descubra como tirar página em branco do Word pelo celular ao selecionar conteúdo e pressionar a tecla de apagar — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Como excluir página no Word com cabeçalho e rodapé

Primeiro, abra o documento do Microsoft Word que quer editar. Em seguida, vá até o cabeçalho que deseja excluir e dê um toque duplo sobre ele. Ao fazer isso, você vai selecionar o texto dele no modo edição e a barra de ferramentas no topo do programa vai mudar para a aba "Cabeçalho e rodapé". Então, toque em "Cabeçalho" e pressione a opção "Remover cabeçalho", exibida na parte inferior da tela. Por fim, toque na borracha para remover essa parte do documento e veja página em branco sumir.

O procedimento do Rodapé funciona da mesma forma. A única diferença é que, ao invés de tocar em Cabeçalho, você vai dar um toque em "Rodapé". Depois, aperte em "Remover rodapé" e toque na borracha para remover essa parte do documento. Pronto! A página em branco gerada pelo rodapé vai sumir do documento.

11 de 11 Saiba como excluir página em branco no Word com cabeçalho; vá até aba "Cabeçalhos e Rodapés" para fazer a remoção — Foto: Reprodução/Microsoft Word Saiba como excluir página em branco no Word com cabeçalho; vá até aba "Cabeçalhos e Rodapés" para fazer a remoção — Foto: Reprodução/Microsoft Word

Principais dúvidas sobre excluir página em branco no Word

Como eliminar página em branco no final do documento? Vá até o final do documento ao pressionar “Ctrl+End” no teclado e, em seguida, toque em“Backspace”. Se a página em branco for resultado de parágrafos adicionais ou de uma quebra de página manual, essa ação vai removê-la. Outra alternativa é diminuir o tamanho da fonte do último parágrafo para ele caber na página anterior;

Vá até o final do documento ao pressionar “Ctrl+End” no teclado e, em seguida, toque em“Backspace”. Se a página em branco for resultado de parágrafos adicionais ou de uma quebra de página manual, essa ação vai removê-la. Outra alternativa é diminuir o tamanho da fonte do último parágrafo para ele caber na página anterior; O que fazer quando a página em branco aparece na impressão? Se isso acontecer, quando for mexer nos ajustes da impressão, verifique se a opção "Página separadora" está marcada. Se sim, desative;

Se isso acontecer, quando for mexer nos ajustes da impressão, verifique se a opção "Página separadora" está marcada. Se sim, desative; Como excluir uma página no Word que não está em branco? Basta selecionar a parte d o conteúdo que deseja excluir e pressionar a tecla “Delete” ou "Backspace" no teclado;

o conteúdo que deseja excluir e pressionar a tecla “Delete” ou "Backspace" no teclado; Como evitar páginas em branco no Google Docs? Verifique se o seu documento conta com elementos como parágrafos vazios, quebras de página manuais ou quebras de seção. Também se certifique de limpar formatações.

