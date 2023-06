Fazer backup do Outlook é um procedimento simples. O gerenciador de e-mails da Microsoft permite que o usuário agrupe suas mensagens em um arquivo e faça o download para o computador, armazenando conversas importantes ou documentos de trabalho. É possível escolher as pastas que serão salvas no backup, selecionar subpastas e até criar uma senha para proteger o documento de invasores ou pessoas indesejadas. Confira, no tutorial a seguir, como fazer backup do Outlook. O passo a passo foi realizado no Outlook 2013, mas é o mesmo em versões posteriores.