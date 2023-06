Fazer um carrossel infinito é um procedimento bastante simples de se reproduzir no Canva. Com a ferramenta, é possível criar artes personalizadas usando elementos que se completam ao deslizar a tela. O editor grátis ainda possibilita ao usuário criar as telas do carrossel com o layout desejado e fazer o download do arquivo na íntegra. Em seguida, outra ferramenta online e gratuita permite separar as telas para que elas sejam publicadas no Instagram separadamente. Confira, a seguir, como fazer carrossel infinito no Canva e como separar as telas para baixar e publicar.