Como fazer conta no TikTok

É possível criar uma conta no TikTok de diferentes formas. O aplicativo disponível para Android e iPhone (iOS) permite o registro por meio do número de celular, endereço de e-mail ou até mesmo via vinculação de contas de outras redes sociais, como Facebook e Twitter. Após a criação, o usuário ainda pode editar facilmente as informações do perfil, como nome, nome de usuário e descrição, além de definir configurações de privacidade. A seguir, confira um tutorial com as diferentes maneiras de criar uma conta no TikTok e veja como configurá-la de acordo com suas preferências.