Como fazer convite de aniversário para WhatsApp grátis? Guia completo

Fazer convite de aniversário grátis para enviar pelo WhatsApp é possível de um jeito simples. O mensageiro pode servir como meio rápido para mandar convites de aniversário com ajuda de sites e aplicativos como o Canva . O serviço gratuito, que está disponível para PC e para celulares Android e iPhone ( iOS ), conta com vários modelos prontos e permite filtrar a pesquisa por tipo de evento, facilitando a busca de artes temáticas, como “aniversário de um ano”.

O usuário pode editar textos e formas personalizando fontes, cores e posição de cada elemento do design. Ao final, o convite pode ser enviado para contatos do WhatsApp em formato de imagem. Quer aprender como fazer convite de aniversário virtual grátis para WhatsApp? Veja como usar o Canva no computador ou smartphone para fazer e mandar convites de aniversário pelo WhatsApp.

2 de 19 Aprenda a criar convite no celular para enviar pelo WhatsApp — Foto: Paulo Alves/TechTudo Aprenda a criar convite no celular para enviar pelo WhatsApp — Foto: Paulo Alves/TechTudo

Como abrir duas contas de WhatsApp no notebook ao mesmo tempo? Comente no Fórum do TechTudo

Como fazer convite de aniversário para WhatsApp grátis? Confira o guia completo!

O TechTudo reuniu abaixo quatro dicas para você aprender tudo sobre convite de aniversário virtual para enviar pelo WhatsApp. A seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

Como fazer convite de aniversário para WhatsApp pelo celular Como fazer convite de aniversário para WhatsApp pelo PC ou notebook Dicas para fazer convite de aniversário virtual criativo Ideias de temas de convite de aniversário

3 de 19 Como fazer convite de aniversário para WhatsApp grátis? Confira o guia completo! — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull Como fazer convite de aniversário para WhatsApp grátis? Confira o guia completo! — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull

1. Como fazer convite de aniversário para WhatsApp pelo celular

Para fazer um convite de aniversário para WhatsApp pelo celular, você pode usar o aplicativo Canva, que está disponível para baixar grátis em dispositivos iOS (iPhone) e Android. A seguir, confira os passos para criar o convite virtual pelo smartphone:

4 de 19 Como fazer convite de aniversário para WhatsApp pelo celular — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull Como fazer convite de aniversário para WhatsApp pelo celular — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull

Passo 2. Toque em “Aniversário”, no topo da tela, e selecione uma das opções de convites temáticos e com o design que você preferir. Para ver a lista completa de modelos prontos, basta rolar a tela para baixo;

5 de 19 Como fazer convite de aniversário para WhatsApp pelo celular — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull Como fazer convite de aniversário para WhatsApp pelo celular — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull

Passo 3. Selecione um dos modelos oferecidos pelo Canva. As opções de graça trazem o rótulo “Grátis” no rodapé. Comece a editar tocando em um objeto ou texto do convite;

6 de 19 Como fazer convite de aniversário para WhatsApp: escolha um dos modelos e comece a editar no Canva — Foto: Reprodução/Paulo Alves Como fazer convite de aniversário para WhatsApp: escolha um dos modelos e comece a editar no Canva — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Passo 4. Modelos do Canva costumam vir em inglês, mas é possível alterar o conteúdo livremente. Dê dois toques para marcar palavras e digite seu próprio texto. Use as opções na parte de baixo para alterar fonte, tamanho, cor, alinhamento e outras características das letras;

7 de 19 Como fazer convite de aniversário para WhatsApp: personalize o conteúdo e o visual dos textos no Canva — Foto: Reprodução/Paulo Alves Como fazer convite de aniversário para WhatsApp: personalize o conteúdo e o visual dos textos no Canva — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Passo 5. Toque no botão com símbolo de mais, na parte inferior, para adicionar novos elementos ao design. É possível incluir imagens (incluindo fotos da galeria), ilustrações, mais caixas de texto e novas páginas;

8 de 19 Como fazer convite de aniversário para WhatsApp: adicione novos objetos ao design no Canva — Foto: Reprodução/Paulo Alves Como fazer convite de aniversário para WhatsApp: adicione novos objetos ao design no Canva — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Passo 6. Marque formas e ilustrações adicionadas para obter um menu de opções. Ajuste a barra de transparência e troque as cores do elemento para combinar com o seu design. Toque no “visto” no topo da tela para finalizar;

9 de 19 Como fazer convite de aniversário para WhatsApp: personalize transparência e cores de elementos do convite no Canva — Foto: Reprodução/Paulo Alves Como fazer convite de aniversário para WhatsApp: personalize transparência e cores de elementos do convite no Canva — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Passo 7. Para compartilhar o convite, toque no botão de envio, na parte superior da tela, e selecione o WhatsApp como canal;

10 de 19 Como fazer convite de aniversário para WhatsApp: compartilhe o convite feito no Canva pelo WhatsApp — Foto: Reprodução/Paulo Alves Como fazer convite de aniversário para WhatsApp: compartilhe o convite feito no Canva pelo WhatsApp — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Passo 8. Por fim, selecione os contatos do WhatsApp e envie o convite normalmente como imagem.

11 de 19 Como fazer convite de aniversário para WhatsApp: envie o convite feito no Canva em formato de imagem para contatos do mensageiro — Foto: Reprodução/Paulo Alves Como fazer convite de aniversário para WhatsApp: envie o convite feito no Canva em formato de imagem para contatos do mensageiro — Foto: Reprodução/Paulo Alves

2. Como fazer convite de aniversário para WhatsApp pelo PC ou notebook

Fazer e editar convite de aniversário para mandar pelo WhatsApp também é possível pelo Canva no navegador do PC ou notebook. Confira o passo a passo a seguir.

Passo 1. Acesse o site do Canva (https://www.canva.com/) e faça login na sua conta. Você pode entrar usando seus dados do Google, Facebook, Apple, Microsoft, e mais;

12 de 19 Como fazer convite de aniversário para WhatsApp pelo PC — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull Como fazer convite de aniversário para WhatsApp pelo PC — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull

Passo 2. Clique na opção "Convite" ou use a barra de pesquisa. Digite "convite de aniversário" e pressione Enter. Isso irá exibir vários modelos para você escolher;

13 de 19 Como fazer convite de aniversário para WhatsApp pelo PC — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull Como fazer convite de aniversário para WhatsApp pelo PC — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull

Passo 3. Caso tenha clicado em "Convite" no passo anterior, agora toque em "Aniversário" nas sugestões de modelo;

14 de 19 Como fazer convite de aniversário para WhatsApp pelo PC — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull Como fazer convite de aniversário para WhatsApp pelo PC — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull

Passo 3. Selecione o modelo que você deseja e clique nele para começar a personalizá-lo. No editor do Canva, você pode personalizar todos os elementos do convite. Altere o texto, as cores, as fontes e adicione imagens de acordo com o tema e o estilo desejados para o aniversário. Para editar o texto, basta clicar no texto existente e digitar o seu próprio conteúdo;

15 de 19 Como fazer convite de aniversário para WhatsApp pelo PC — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull Como fazer convite de aniversário para WhatsApp pelo PC — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull

Passo 4. Se desejar, você pode adicionar imagens ao convite. Clique na opção "Elementos" no menu lateral esquerdo do Canva e procure por imagens relacionadas ao aniversário, como balões, bolos, velas, etc. Arraste e solte as imagens escolhidas no convite e redimensione-as conforme necessário;

16 de 19 Como fazer convite de aniversário para WhatsApp pelo PC — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull Como fazer convite de aniversário para WhatsApp pelo PC — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull

Passo 5. Quando terminar de editar o convite, clique no botão "Baixar" no canto superior direito do editor do Canva. Selecione o formato de arquivo desejado (recomendamos o formato JPEG para compartilhar em redes sociais) e aguarde até que o download seja concluído;

17 de 19 Como fazer convite de aniversário para WhatsApp pelo PC — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull Como fazer convite de aniversário para WhatsApp pelo PC — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull

Pronto! Depois de baixar o convite, você pode compartilhá-lo no WhatsApp. Envie o arquivo de imagem diretamente para os contatos desejados ou crie um grupo no WhatsApp e compartilhe o convite lá.

3. Dicas para fazer convite de aniversário virtual criativo

Nas linhas abaixo, confira algumas dicas para fazer um convite de aniversário virtual criativo no Canva para enviar aos seus amigos pelo WhatsApp:

Escolha um modelo exclusivo: no Canva, você acha uma grande variedade de modelos de convites. Explore diferentes estilos e layouts para encontrar um que se destaque e seja adequado ao tema do aniversário;

no Canva, você acha uma grande variedade de modelos de convites. Explore diferentes estilos e layouts para encontrar um que se destaque e seja adequado ao tema do aniversário; Use cores vibrantes : as cores podem adicionar vida e personalidade ao seu convite. Escolha uma paleta de cores que combine com o tema da festa e use-a consistentemente no design;

: as cores podem adicionar vida e personalidade ao seu convite. Escolha uma paleta de cores que combine com o tema da festa e use-a consistentemente no design; Adicione elementos visuais relevantes: pense em imagens, ilustrações ou ícones que representem o tema do aniversário. Por exemplo, se for uma festa de praia, adicione imagens de sol, areia e coqueiros. Seja criativo na seleção desses elementos para tornar o convite visualmente interessante;

pense em imagens, ilustrações ou ícones que representem o tema do aniversário. Por exemplo, se for uma festa de praia, adicione imagens de sol, areia e coqueiros. Seja criativo na seleção desses elementos para tornar o convite visualmente interessante; Destaque as informações principais: certifique-se de incluir as informações essenciais, como data, horário, local e uma breve descrição do evento. Use uma fonte legível e destaque essas informações importantes para que sejam facilmente identificáveis;

18 de 19 Dicas para fazer convite de aniversário virtual criativo no Canva — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull Dicas para fazer convite de aniversário virtual criativo no Canva — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull

Experimente diferentes fontes: a escolha da fonte pode ter um grande impacto no visual do convite. O Canva oferece muitas fontes gratuitas. Experimente diferentes estilos de letras para encontrar uma que se alinhe ao tema do aniversário e complemente o design;

a escolha da fonte pode ter um grande impacto no visual do convite. O Canva oferece muitas fontes gratuitas. Experimente diferentes estilos de letras para encontrar uma que se alinhe ao tema do aniversário e complemente o design; Adicione um toque pessoal: personalize o convite com detalhes exclusivos que reflitam a personalidade do aniversariante. Isso pode ser feito adicionando uma foto do aniversariante, incluindo uma citação ou mensagem especial, ou até mesmo inserindo um código QR para um vídeo de convite personalizado;

personalize o convite com detalhes exclusivos que reflitam a personalidade do aniversariante. Isso pode ser feito adicionando uma foto do aniversariante, incluindo uma citação ou mensagem especial, ou até mesmo inserindo um código QR para um vídeo de convite personalizado; Brinque com as formas e layouts: o Canva oferece ferramentas para ajustar formas, layouts e elementos de design. Experimente diferentes combinações para criar uma composição única e atraente. Brincar com sobreposições, cantos arredondados e alinhamentos diferentes pode adicionar um toque de originalidade ao convite;

o Canva oferece ferramentas para ajustar formas, layouts e elementos de design. Experimente diferentes combinações para criar uma composição única e atraente. Brincar com sobreposições, cantos arredondados e alinhamentos diferentes pode adicionar um toque de originalidade ao convite; Não tenha medo de ousar: se você está buscando algo realmente criativo, pense fora da caixa! Misture elementos inesperados, experimente estilos de design incomuns ou crie um convite interativo usando animações e elementos em movimento disponíveis no Canva.

Lembre-se de que o objetivo é criar um convite que represente o tema e o estilo do aniversário, além de ser informativo e atrativo.

4. Ideias de temas de convite de aniversário

Está em dúvida em relação ao tema do aniversário e do convite? O TechTudo preparou algumas ideias de temas de convites de aniversário que você pode usar para enviar pelo WhatsApp:

Princesas da Disney

Super-heróis (Homem-Aranha, Batman, Superman, Mulher-Maravilha, etc.)

Festa na piscina

Circo

Unicórnio

Safari ou Selva

Harry Potter

19 de 19 Homem-Aranha está entre ideias de temas de convite de aniversário — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull Homem-Aranha está entre ideias de temas de convite de aniversário — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull

Festa do pijama

Vingadores

Sereias

Astronautas ou espaço sideral

Festa à fantasia

Carros ou corrida de carros

Futebol

Mundo dos dinossauros

Frozen

Princesa ou Príncipe

Fazenda

Fundo do mar

Minecraft

Esses são apenas alguns exemplos de temas populares para convites de aniversário. Escolha aquele que melhor se adapta aos interesses e preferências do aniversariante e divirta-se personalizando o convite!

Veja também: assista ao vídeo a seguir e saiba tudo sobre o Canva, um aplicativo de edição grátis

Canva: saiba tudo sobre o aplicativo de edição