Como fazer live no TikTok e realizar transmissão ao vivo na rede social

Fazer live no TikTok , popular aplicativo para celulares Android e iPhone ( iOS ), é uma tarefa simples. O recurso, que está disponível apenas para contas com mais de mil seguidores, permite ao usuário interagir com amigos e seguidores, além de atrair um novo público. O vídeo da transmissão ao vivo pode ser compartilhado via link e enviado por mensageiros como o WhatsApp ou publicado nas suas redes sociais.

No tutorial a seguir, confira como abrir live no TikTok. O procedimento foi realizado na versão do aplicativo para PC e celular Android, sistema operacional do Google, mas as dicas também valem para usuários do celular da Apple.

Como funcionam as Lives no TikTok

As transmissões ao vivo do TikTok, mais conhecidas como lives, são muito úteis para gerar engajamento e criar um bom relacionamento com seguidores na rede social. Além disso, ela também serve para atingir um público diferente do habitual, dependendo do assunto que abordar e das hashtags que incluir.

No entanto, não são todos os usuários que podem usufruir da ferramenta, já que é preciso atender alguns critérios. Assim, para poder fazer live no Tiktok, precisa ser maior de 16 anos, respeitar as diretrizes da comunidade do TikTok e ter mais de 1000 seguidores.

Os dois primeiros são inegociáveis, e, caso você não os cumpra, não há muito a ser feito. Já o terceiro diz respeito ao número de seguidores, que pode ser facilmente aumentado caso siga algumas dicas. Para ganhar mais seguidores no TikTok, você pode, por exemplo, definir uma identidade e um "nicho" de pessoas para atingir; criar conteúdo de qualidade; interagir com o público ao responder comentários e gravar duetos, usar hashtags que tenham a ver com o assunto dos vídeos publicados e postar com frequência no aplicativo.

Como fazer live no TikTok pelo app

Passo 1. Abra o TikTok no celular Android e iPhone (iOS) e toque em "+", na parte inferior da tela. A câmera do aplicativo será aberta e você deve selecionar a opção "LIVE", no canto inferior direito;

Passo 2. Toque em "Adicionar capa" para inserir uma imagem de capa na sua live. Você pode escolher um arquivo a partir da galeria do seu celular ou tirar uma foto;

Passo 3. Na sequência, toque sobre o campo indicado para adicionar um título à sua live;

Passo 4. Caso queira, toque em "Filtros" para escolher um filtro;

Passo 5. Em "Suave", você pode aplicar efeitos de beleza, como alisar a pele para esconder imperfeições, aumentar o tamanho dos olhos ou afinar o queixo e diminuir as bochechas em "Remodelagem";

Passo 6. Agora, toque em "Compartilhar" para enviar o link da sua live por mensagem para os seus amigos ou publicar nas redes sociais;

Passo 7. Por fim, após fazer todos os ajustes desejados, toque em "Transmitir ao vivo" para iniciar a sua live.

Pronto! Aproveite as dicas e saiba como fazer live no TikTok e interagir com seus amigos e seguidores.

Como fazer live em dupla no TikTok

Além de individualmente, é possível fazer live com até outras três pessoas no TikTok. No entanto, o recurso só está disponível para contas com mais de 5 mil seguidores. Veja como usá-lo seguir:

Passo 1. Entre no aplicativo com sua conta logada e, em seguida, toque no ícone de "+". Depois, seleciona a opção Live/Transmissão ao vivo no menu inferior;

Passo 2. Ao iniciar a live, toque no símbolo de "infinito" exibido no campo inferior do aplicativo. Em celulares Android, ele aparece na direita. Já em iPhone (iOS), na esquerda;

Passo 3. Agora, basta convidar usuários para participar da Live. O TikTok irá mostrar vários amigos que estão transmitindo ao vivo no momento, além de fazer sugestões de outras pessoas. Então, encontre o perfil que quiser chamar e aperte em "Convidar". Em seguida, basta esperar que a pessoa aceite o convite.

Como fazer live no TikTok pelo PC via LIVE Studio

Por meio do LIVE Studio, é possível fazer transmissões ao vivo no TikTok pelo PC. O software, disponibilizado pela própria rede social, só está disponível para computadores com Windows 10 de 64 bits (ou superior), e, para usá-lo, é necessário atender os mesmos critérios da versão de celular.

Se a sua conta cumpre os requisitos, você pode baixá-lo e aproveitar para escolher o formato da transmissão, o tipo de captura, a qualidade de vídeo e até a taxa de transferência de bits em áudio e vídeo da live. Confira abaixo como usar:

Passo 1. Faça login no TikTok e, em seguida, pouse o mouse na sua foto de perfil, localizada no canto superior direito. No menu que for exibido, procure a opção "LIVE Studio" e toque sobre ela. Em seguida, baixe o Live Studio para Windows ("https://www.tiktok.com/studio/download?enter_from=profile") ;

Passo 2. Instale o programa no seu computador e, depois, faça login com a sua conta do TikTok;

Passo 3. Toque em iniciar e pronto! Agora, você pode definir as configurações da live como quiser e iniciá-la pelo PC.

Como ver replay de live no TikTok

Caso queira, é possível rever todas as lives feitas no TikTok. Isso porque a rede social armazena os vídeos transmitidos ao vivo por um período de 90 dias, permitindo que o usuário até faça download deles. Veja abaixo como fazer isso:

Passo 1. Após fazer login no TikTok, vá até a aba "Perfil", localizada no menu inferior do app. Em seguida, toque no menu representado por três barrinhas "";

Passo 2. Lá, selecione a opção "Ferramentas do criador". Depois, role até encontrar a aba "Live" e toque na opção "Central de Lives";

Passo 3. Role a página até encontrar "Replays" e toque sobre a opção. Feito isso, você consegue ver todas as transmissões armazenadas na conta nos últimos 90 dias. Caso queira, aperte em "Baixar" para fazer o download do conteúdo. Pronto! Agora você já sabe como rever lives do TikTok.

Como excluir um replay da TikTok LIVE

Se precisar, você pode excluir a replay de uma transmissão ao vivo que ficou guardada na sua conta do TikTok. O caminho para fazer isso é o mesmo para rever as lives, mas, ao encontrar a que quer excluir, basta tocar no ícone de lixeira localizado ao lado do botão "Baixar".

Principais dúvidas sobre lives no TikTok

Tem como fazer Live no TikTok com poucos seguidores? Não. Conforme os termos e condições do TikTok, só é possível fazer transmissões ao vivo se a sua conta tiver mais de 1000 seguidores;

Não. Conforme os termos e condições do TikTok, só é possível fazer transmissões ao vivo se a sua conta tiver mais de 1000 seguidores; Quanto o TikTok paga por Live? Não existe um valor fixo estabelecido nas lives do TikTok. Porém, durante as transmissões, espectadores têm a opção de enviar "presentes" ao criador da Live, que são convertíveis em dinheiro. Além disso, existem outras formas de ganhar dinheiro no TikTok;

Não existe um valor fixo estabelecido nas lives do TikTok. Porém, durante as transmissões, espectadores têm a opção de enviar "presentes" ao criador da Live, que são convertíveis em dinheiro. Além disso, existem outras formas de ganhar dinheiro no TikTok; Quanto alguém ganha fazendo Live no TikTok ? Dá para definir uma meta? Sim. Nas lives do TikTok, você pode definir uma meta de presentes a ser atingida.

Sim. Nas lives do TikTok, você pode definir uma meta de presentes a ser atingida. Quanto vale uma rosa no TikTok ? A rosa é um presente virtual que os usuários podem enviar nas transmissões para mostrar apreço pelo conteúdo, como um "like". As rosas não têm um valor monetário específico, mas podem ser trocadas por moedas virtuais, como os Leões. Cada rosa recebida equivale a 1 moeda virtual.

A rosa é um presente virtual que os usuários podem enviar nas transmissões para mostrar apreço pelo conteúdo, como um "like". As rosas não têm um valor monetário específico, mas podem ser trocadas por moedas virtuais, como os Leões. Cada rosa recebida equivale a 1 moeda virtual. Quanto vale 1 Leão no TikTok ? O Leão é uma moeda virtual do TikTok. Cada um vale cerca de R$ 0,05 e pode ser obtido ao assistir vídeos, interagir com outros usuários, fazer desafios e cumprir missões propostas pela rede social;

O Leão é uma moeda virtual do TikTok. Cada um vale cerca de R$ 0,05 e pode ser obtido ao assistir vídeos, interagir com outros usuários, fazer desafios e cumprir missões propostas pela rede social; Tem como fazer Live com poucos seguidores no TikTok pelo Live Studio? Não. Assim como o aplicativo de celular, é preciso ter mais de 1000 seguidores para usar o software e fazer transmissões no TikTok pelo PC;

Não. Assim como o aplicativo de celular, é preciso ter mais de 1000 seguidores para usar o software e fazer transmissões no TikTok pelo PC; Como assistir Live no TikTok ? Na página inicial do aplicativo, procure pelo símbolo de televisão escrito "LIVE" e role até encontrar uma transmissão do seu agrado. Navegar por hashtags pode ser uma boa forma de encontrar conteúdos específicos;

Na página inicial do aplicativo, procure pelo símbolo de televisão escrito "LIVE" e role até encontrar uma transmissão do seu agrado. Navegar por hashtags pode ser uma boa forma de encontrar conteúdos específicos; Por que o TikTok salva vídeos das Lives? As lives do TikTok ficam salvas para que usuários possam fazer o download delas depois, além de serem úteis para melhorar e desenvolver a moderação de conteúdo. Assim, a plataforma pode identificar e evitar a publicação de vídeos potencialmente prejudiciais para as Diretrizes da Comunidade.

