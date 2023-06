Como fazer login e entrar com outra conta no Gmail pelo PC

É possível fazer login e entrar com outra conta no Gmail pelo PC. A função é bastante útil para quem precisa checar ou enviar algum e-mail no computador de um amigo ou parente. É possível também remover o login anterior e salvar mais de uma conta para facilitar o acesso ao serviço de e-mail do Google no dia a dia. Veja como fazer o login com outra conta, mesmo quando o Google deixa o Gmail sempre logado, para evitar o pedido de senha todos os dias. TechTudo ensina também como realizar o procedimento pelo celular Android ou iOS (iPhone).