Como fazer o Google Chrome ler textos em voz alta

É possível fazer o Google Chrome ler textos em voz alta usando a extensão ‘’Read Aloud: A Text to Speech Voice Reader’’, que permite que diversos conteúdos sejam lidos em português e em outros idiomas com poucos cliques na extensão no navegador. A extensão é gratuita e permite alterações em suas características como a velocidade de leitura, características da voz e volume do áudio conforme as preferências do usuário. Além disso, a extensão permite pular parágrafos e voltar a parágrafos anteriores com poucos cliques. Neste tutorial, o TechTudo ensina como baixar e adicionar a extensão para utilizá-la quando desejar para fazer ler em voz alta Chrome.