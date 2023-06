Como fazer overclock no processador Intel? Veja passo a passo

Fazer overclock no processador é uma das técnicas mais difundidas para aumentar o desempenho do PC . O método é utilizado para obter uma maior velocidade de processamento, forçando o aumento na quantidade de cálculos que a máquina realiza por segundo, o que pode melhorar a performance do sistema em jogos e outras atividades pesadas. Nos chips Intel , uma das principais fabricantes do segmento, o procedimento pode ser realizado de maneira simplificada por meio do software Intel Extreme Tuning Utility (Intel XTU).

Apesar de ser simples, para realizar o overclock com segurança, sem danificar a máquina, é necessário ter algum conhecimento em hardware e tomar as devidas precauções para não causar danos aos componentes. Confira, no tutorial a seguir, o passo a passo completo sobre como fazer overclock no processador Intel de maneira segura e aumente o desempenho do seu PC ou notebook.

O que é overclock?

A taxa de clock é a velocidade na qual a CPU trabalha para realizar cálculos. Sendo assim, fazer overclock nada mais é do que aumentar este padrão acima das especificações de fábrica. O desempenho é alcançado maximizando cuidadosamente a frequência de sua CPU.

O procedimento permite a execução de tarefas com uso intensivo de recursos com mais rapidez e facilidade, como edição de vídeos, fotos ou jogos. Geralmente, o overclock faz com que seu computador pareça mais rápido.

Overclock em processadores Intel

Nesta matéria, vamos detalhar o passo a passo para realização do overclock por meio do software Intel Extreme Tuning Utility. A Intel indica o programa por reunir ferramentas que permitem que usuários iniciantes ou experientes realizem o procedimento de maneira simplificada e intuitiva.

Na interface do programa, é possível encontrar recursos de benchmark para comparar o desempenho do computador antes e depois do overclock. Além disso, o software disponibiliza testes de estresse para simular cargas de trabalho sustentadas, como renderização de vídeo ou jogos.

O que é preciso fazer antes de realizar overclock no processador Intel?

Antes de mais nada, é preciso saber se o processador e a placa-mãe do seu computador são compatíveis com o procedimento. De acordo com a Intel, os sufixos K e X, nos nomes dos processadores, indicam que os multiplicadores de frequência na unidade não estão bloqueados e, portanto, permitem overclocking.

A fabricante também recomenda que o usuário realize o overclock em CPUs que possuam uma placa-mãe da série Z, como uma Z390, ou da série X, como uma placa-mãe X299, dependendo do seu processador. Confira atentamente os nomes dos componentes do seu computador antes de iniciar o procedimento

Além de processador e placa-mãe compatíveis, é importante que o sistema de resfriamento seja adequado, uma vez que o procedimento vai aumentar a velocidade e a voltagem do computador, o que significa mais calor gerado pela CPU. Esteja certo de que o cooler do seu PC dará conta.

Como fazer o overclock em um processador Intel?

Passo 1. Baixe e instale o Intel XTU, disponível no site da fabricante www.intel.com.br/content/www/br/pt/download/17881/intel-extreme-tuning-utility-intel-xtu.html);

Passo 2. Após instalar o programa, navegue até a guia "Benchmarking" e clique em "Run XTU Benchmark" para medir o desempenho inicial do seu computador;

Passo 3. Com a avaliação inicial em mãos, acesse a aba "Basic Tuning", situada no lado esquerdo, e, em seguida, ajuste o controle deslizante "Performance Core Ratio", aumentando o multiplicador em 1x;

Passo 4. Reinicie o computador e abra o programa novamente. Clique de novo em "Run XTU Benchmark", na aba "Benchmarking", para comparar a pontuação atual com a pontuação pré-overclocking;

Passo 5. Caso queira aumentar ainda mais o desempenho, você pode repetir todo o processo, sempre observando como o sistema se comporta durante a inicialização;

Passo 6. Após realizar overclock algumas vezes, acesse a guia “Stress Test” do Intel XTU e execute o teste por 30 minutos para verificar a estabilidade do sistema a longo prazo.

Se após todos esses procedimentos o seu desempenho estiver acima do usual sem comprometer a estabilidade do sistema, significa que o overclock no processador Intel foi realizado com sucesso.

Resolvendo problemas de estabilidade

Ao testar e repetir o overclock algumas vezes, o seu PC pode inicializar, mas desligar depois de um tempo. Se isso acontecer, é possível que seu computador esteja passando por um problema de superaquecimento. Nesse caso, você pode diminuir as configurações de overclock ou procure maneiras de melhorar a refrigeração do seu PC para resolver o problema.

Com informações de Intel, Avast e Tom's Hardware

