Como fazer planilha no celular grátis: veja o passo a passo

O Google Planilhas é aplicativo que permite fazer planilha no celular grátis e está disponível para Android e iPhone ( iOS ). A ferramenta permite produzir arquivos como documentos, apresentações e formulários. Além disso, o app também oferece os principais recursos da versão tradicional da plataforma, como a remoção de colunas e linhas, agrupamento de células, mudar a cor do preenchimento, inserir texto ou fórmula, mudar a fonte, dentre outras funcionalidades. Nas próximas linhas, confira o tutorial preparado pelo TechTudo para aprender como usar a plataforma e criar uma planilha do zero.

📝 Como colocar texto em duas colunas no Google Planilhas? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Como fazer planilha no Android e iOS

Passo 1. Ao abrir o aplicativo, é preciso clicar no ícone de “+” e depois em “Novo arquivo do Planilhas” para começar um arquivo novo;

2 de 11 Abertura de um novo documento no Google Planilhas — Foto: Reprodução/Gisele Souza Abertura de um novo documento no Google Planilhas — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 2. Após isso, aperte no quadrado que deseja para inserir as informações ou uma fórmula. Para digitar, insira o texto no campo “Digite um texto ou uma fórmula” e clique no símbolo de confirmação;

3 de 11 Digitação de textos em células do aplicativo Google Planilhas — Foto: Reprodução/Gisele Souza Digitação de textos em células do aplicativo Google Planilhas — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 3. O Google Planilhas oferece funções de personalização do texto. Uma delas é a de mudar o tamanho da fonte, que fica representada por um número na parte inferior esquerda. Outra função é a de deixar o texto em negrito, através da opção “B”;

4 de 11 Mudança no tamanho da fonte e aplicação de texto em negrito no aplicativo Google Planilhas — Foto: Reprodução/Gisele Souza Mudança no tamanho da fonte e aplicação de texto em negrito no aplicativo Google Planilhas — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 4. É possível ainda mudar a cor do texto clicando no “A” com um traço embaixo. Após clicar, escolha a cor. As opções vão desde as básicas até as personalizadas;

5 de 11 Alteração de cor de texto no app Google Planilhas — Foto: Reprodução/Gisele Souza Alteração de cor de texto no app Google Planilhas — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 5. Para mudar a fonte do texto, clique no “A” presente no topo do app após digitar em uma das células. Depois, selecione “Fonte” e altere para a desejada;

6 de 11 Ação de ajustes no tipo de fonte do Google Planilhas — Foto: Reprodução/Gisele Souza Ação de ajustes no tipo de fonte do Google Planilhas — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 6. Para justificar, centralizar ou recuar a informação, basta escolher a opção no campo com tracinhos. Outra opção é a de preencher todo o quadrado do texto. Para isso, basta clicar no balde de tinta e escolher a cor que desejar;

7 de 11 Ações de justificar, centralizar e recuar textos no aplicativo Google Planilhas — Foto: Reprodução/Gisele Souza Ações de justificar, centralizar e recuar textos no aplicativo Google Planilhas — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 7. Já para juntar as células e tornar o espaço único, basta selecionar as desejadas e depois clicando no símbolo de quadrado presente no meio da tela;

8 de 11 Ação de mesclar células no aplicativo Google Planilhas — Foto: Reprodução/Gisele Souza Ação de mesclar células no aplicativo Google Planilhas — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 8. Também é possível adicionar ou remover colunas e linhas. Para isso, basta selecionar o item que deseja excluir, clique nos três pontinhos e, em seguida, em “Ocultar linha”;

9 de 11 Remoção de linhas e colunas no Google Planilhas — Foto: Reprodução/Gisele Souza Remoção de linhas e colunas no Google Planilhas — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 9. Para reverter alguma ação, basta clicar no símbolo de voltar. Já para retomar a ação refeita, basta apertar no símbolo de avançar. Ainda é permitido compartilhá-lo com outras pessoas clicando no símbolo de compartilhamento;

10 de 11 Revertendo ações e compartilhando documentos por email no aplicativo Google Planilhas — Foto: Reprodução/Gisele Souza Revertendo ações e compartilhando documentos por email no aplicativo Google Planilhas — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 10. Uma boa opção para quem usa essa planilha é torná-la disponível até mesmo offline, permitindo alterações e leitura mesmo sem Internet. Para isso, toque nos três pontinhos e, em seguida, arraste a bolinha do campo “Disponível off-line” para o lado. É válido reforçar que offline ou online, o arquivo fica salvo automaticamente no Drive do usuário.

11 de 11 Planilhas podem permanecer acessíveis offline no aplicativo Google Planilhas — Foto: Reprodução/Gisele Souza Planilhas podem permanecer acessíveis offline no aplicativo Google Planilhas — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Com informações de Google

Veja também: 5 funções do Google Maps que você precisa conhecer