Reverse é um efeito de edição que permite reproduzir um vídeo "de trás para frente". É possível fazer o efeito de forma fácil usando o aplicativo CapCut, disponível grátis para Android e iPhone (iOS). O app conta com um recurso grátis que realiza a reversão das imagens em poucos passos. Vale lembrar que o áudio do vídeo também passa a ser reproduzido invertido. O efeito deixa o clipe engraçado e pode divertir os amigos nas redes sociais. Confira, a seguir, como fazer reverse no CapCut e baixar o arquivo para o celular para compartilhar nas redes sociais.