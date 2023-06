Como fazer slides no celular? Saiba usar o Canva para criar apresentações

Fazer slides no celular pode ser uma tarefa fácil com o uso do aplicativo Canva , disponível para aparelhos Android e iPhone ( iOS ). O procedimento é simples e pode ser feito a partir de inúmeros modelos prontos, sugeridos pela própria plataforma. Com o app, os usuários conseguem utilizar ferramentas, como adição de imagens, vídeos e textos, para criar slides bonitos e diferentes dos modelos mais tradicionais oferecidos pelo Microsoft PowerPoint , por exemplo.

O Canva também simplifica a forma de salvar e compartilhar os arquivos que foram personalizados, seja por meio do envio deles direto por endereço de e-mail, ou por link protegido. A seguir, veja como fazer slides no celular utilizando o app! Vale mencionar que o passo a passo é o mesmo no Android e iOS.

Como fazer uma apresentação de slides no Canva pelo celular

Passo 1. Com o Canva aberto, clique na aba “Apresentação”, na tela inicial. O aplicativo fornece uma série de modelos de apresentação pré-prontos, que podem ser editados pelo usuário para adequá-lo ao seu interesse. Ao deslizar a tela para baixo, será possível visualizar todos os modelos existentes, bem como as apresentações divididas por categorias específicas.

Passo 2. Após selecionar o modelo desejado, é possível adicionar imagens nele. Para isso, clique no sinal de “+” presente no canto inferior esquerdo do app. Em seguida, uma nova aba será aberta. Será preciso, então, clicar no ícone “Galeria” para importar uma imagem para o slide;

Passo 3. Escolha a imagem da galeria com um toque no campo “Imagens” e, na sequência, clique em campo “Adicionar à página”. Nesse momento, o usuário pode modificar o tamanho da imagem no slide e a sua posição. A mesma ação serve para o caso de adicionar arquivos de vídeo à apresentação.

Passo 4. Também é possível adicionar textos ao slide escolhido. Para isso, basta clicar novamente no ícone de “+” e selecionar o campo “Texto”. Uma caixa de texto será aberta e o usuário deve fazer a formatação diretamente no slide. Também é possível escolher uma das opções programadas pelo app, no campo “Estilos de texto padrão”. Os usuários também conseguem selecionar fontes personalizadas gratuitas, ou optar por alguma fonte paga da versão Pro, que tem como valor mensal R$34,90/mês ou R$289,90/ano.

Passo 5. O Canva também oferece alguns comandos para slides na parte inferior da interface. Em "Adicionar", o usuário coloca mais um slide. Em "Duplicar", ele cria um novo slide igual ao anterior. "Excluir" retira um dos slides da apresentação. Também é possível mexer nas cores do tema no campo "Cor", alterar a duração do slide em apresentações automátios, adicionar efeitos de animação, mexer nas camadas isoladamente, dentre outras possibilidades.

Passo 6. Ao final da edição, o usuário consegue baixar a apresentação facilmente clicando no ícone de salvamento localizado no canto superior direito do app. Isso pode ser feito clicando em “Baixar”. Também é possível fazer o envio por email através de um link de compartilhamento na opção “Enviar link”. Neste último caso, o usuário pode selecionar quem pode visualizar a apresentação.

