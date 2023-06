Como formatar HD externo? Veja passo a passo

Confira, a seguir, o tutorial que o TechTudo preparou com o passo a passo completo do procedimento e aprenda a formatar seu HD externo. Veja também dicas de como escolher o melhor tipo de arquivo para o seu dispositivo.

Ao formatar um HD externo, é possível escolher entre vários sistemas de arquivos, como NTFS, FAT32 e exFAT, que possuem características distintas e se adequam a diferentes cenários de uso. NTFS (New Technology File System) é o sistema de arquivos padrão para o Windows . É robusto, suporta arquivos de grande porte e é o melhor para uso no Windows devido às suas várias características, como suporte para permissões de arquivos, criptografia , compressão e sombreado.

FAT32 (File Allocation Table 32) é um sistema de arquivos mais antigo, mas que ainda é bastante usado devido à sua ampla compatibilidade e pode ser lido por praticamente qualquer sistema operacional moderno. No entanto, possui limitações significativas, como um tamanho máximo de arquivo de 4 GB.

Já o exFAT (Extended File Allocation Table) é um sistema de arquivos mais recente que foi projetado para ser um meio termo entre NTFS e FAT32. Ele é compatível tanto com Windows quanto com macOS e não possui o limite de tamanho de arquivo que o FAT32 tem, tornando-o uma excelente opção para unidades flash e HDs externos.

Agora que já entendemos um pouco sobre os sistemas de arquivos, vamos para o tutorial de como formatar um HD externo. O procedimento foi realizado no Windows 11 .

Passo 2. Abra o Gerenciamento de Disco. Pressione as teclas Windows + X no teclado para abrir o menu do usuário avançado. Em seguida, clique em "Gerenciamento de Disco";