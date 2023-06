A seguir, confira como formatar o celular de marcas como Motorola, Samsung, Xiaomi, Multilaser, LG e mais, com Android, ou iPhone com iOS. Vale ressaltar que o passo a passo foi realizado em um Moto G7 Play com Android e em um iPhone XR rodando o iOS, mas as dicas também valem para os demais aparelhos com o sistema da Apple e do Google.

Como formatar o celular? Confira tutorial para iPhone e Android

👉 Formatar um celular Android apaga tudo da memória? Confira a resposta no Fórum do TechTudo

Como formatar o celular? Confira o guia completo e definitivo

O TechTudo reuniu abaixo seis dicas que explicam tudo sobre formatação de smartphones. A seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

O que fazer antes de formatar o celular? Como formatar celular Android Como formatar celular da Xiaomi com MIUI? Como formatar iPhone ( iOS) Para que serve formatar o celular? Como saber se preciso formatar o celular?

2 de 10 Como formatar o celular? Confira o guia completo — Foto: Divulgação/Unsplash Como formatar o celular? Confira o guia completo — Foto: Divulgação/Unsplash

1. O que fazer antes de formatar o celular?

Antes de formatar um celular, lembre-se de fazer um backup das suas fotos e demais arquivos que deseja preservar. Existem algumas etapas importantes que você deve considerar para garantir que seus dados sejam protegidos e que você possa restaurar seu dispositivo posteriormente.

Abaixo, confira ações recomendadas antes de voltar seu smartphone para as configurações de fábrica:

Faça backup dos seus dados: antes de formatar, é fundamental fazer backup no celular, de todos os dados importantes, como contatos, fotos, vídeos, mensagens, documentos e outros arquivos que você deseja manter. Você pode fazer isso usando serviços de armazenamento em nuvem, como o Google Drive, iCloud, Dropbox, entre outros, ou conectando seu celular a um PC e transferindo os arquivos manualmente. Confira como fazer backup no celular e como fazer backup no iPhone;

antes de formatar, é fundamental fazer backup no celular, de todos os dados importantes, como contatos, fotos, vídeos, mensagens, documentos e outros arquivos que você deseja manter. Você pode fazer isso usando serviços de armazenamento em nuvem, como o Google Drive, iCloud, Dropbox, entre outros, ou conectando seu celular a um PC e transferindo os arquivos manualmente. Confira como fazer backup no celular e como fazer backup no iPhone; Carregue a bateria: é importante garantir que a bateria esteja suficientemente carregada. A formatação consome uma quantidade considerável de energia e, se a bateria se esgotar durante o processo, existe o risco de corromper o sistema operacional, o que pode afetar negativamente o funcionamento do aparelho;

é importante garantir que a bateria esteja suficientemente carregada. A formatação consome uma quantidade considerável de energia e, se a bateria se esgotar durante o processo, existe o risco de corromper o sistema operacional, o que pode afetar negativamente o funcionamento do aparelho; Sincronize contatos e calendários: se você usa serviços de sincronização, como o Google Contacts e o Google Agenda, certifique-se de que todos os seus contatos e eventos estejam sincronizados com sua conta online. Dessa forma, após a formatação, você poderá restaurar esses dados facilmente;

se você usa serviços de sincronização, como o Google Contacts e o Google Agenda, certifique-se de que todos os seus contatos e eventos estejam sincronizados com sua conta online. Dessa forma, após a formatação, você poderá restaurar esses dados facilmente; Anote suas senhas: certifique-se de ter anotado suas senhas importantes em um lugar seguro antes de formatar o celular. Isso inclui senhas de contas de e-mail, redes sociais, serviços bancários online e qualquer outro aplicativo ou serviço que você use regularmente;

certifique-se de ter anotado suas senhas importantes em um lugar seguro antes de formatar o celular. Isso inclui senhas de contas de e-mail, redes sociais, serviços bancários online e qualquer outro aplicativo ou serviço que você use regularmente; Desative o recurso "Encontre meu dispositivo" (Find My Device) ou Buscar iPhone (antigo Find My iPhone) : se o seu celular tiver um recurso de localização e bloqueio remoto, desative-o antes de formatar. Essa etapa evita problemas caso você precise rastrear seu celular posteriormente;

se o seu celular tiver um recurso de localização e bloqueio remoto, desative-o antes de formatar. Essa etapa evita problemas caso você precise rastrear seu celular posteriormente; Remova cartão SIM e cartão de memória: se o seu aparelho possui um cartão SIM ou um cartão de memória externo, lembre-se de removê-los antes de formatar o dispositivo.

Após concluir essas etapas, você pode prosseguir com a formatação do seu celular.

2. Como formatar celular Android (Motorola, Samsung, Xiaomi, Multilaser, LG, entre outras)

Passo 1. Acesse as configurações do Android e toque em "Sistema", no fim da lista;

3 de 10 Acesse as configurações do sistema — Foto: Reprodução/Helito Beggiora Acesse as configurações do sistema — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 2. Vá na seção "Avançado" e toque em "Opções de restauração" ou "Redefinir opções";

4 de 10 Formatando o celular Android — Foto: Reprodução/Helito Beggiora Formatando o celular Android — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 3. Selecione a opção "Apagar todos os dados (restauração de fábrica)" ou "Limpar todos os dados (redefinição para configuração original)". Agora, toque em "Limpar todos os dados". Confirme a senha e, por fim, clique novamente em "Limpar todos os dados".

5 de 10 Formatando o celular Android — Foto: Reprodução/Helito Beggiora Formatando o celular Android — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Pronto! Você acabou de formatar seu celular Samsung, Motorola, ou LG, ou qualquer outro modelo que tenha Android.

É importante ressaltar que a formatação do celular é uma ação irreversível e apagará todos os dados armazenados no dispositivo. Portanto, é crucial fazer backup de todas as informações importantes antes de prosseguir com o processo.

3. Como formatar celular da Xiaomi com MIUI?

Existem duas maneiras de formatar um celular Xiaomi: por meio das configurações do sistema ou usando os botões laterais. O primeiro método é simples e rápido, enquanto o segundo é usado quando o sistema não pode ser acessado, como no caso de esquecimento da senha de desbloqueio.

A seguir, acompanhe o passo a passo de como formatar um celular Xiaomi com o sistema MIUI. Lembre-se de fazer backup de seus dados antes de começar o procedimento.

Pelas configurações do sistema:

Acesse as "Configurações" no seu celular Xiaomi; Toque na opção "Sobre o telefone"; Procure a opção "Redefinir dados" e toque nela; Na parte inferior da tela, você verá a opção "Apagar todos os dados". Toque nela; Será solicitado que você insira a senha de desbloqueio do celular; Uma janela de aviso será exibida, informando que todos os dados serão deletados. Toque em "Avançar" ou "Confirmar" para confirmar a formatação do celular.

Usando os botões laterais:

Desligue o smartphone; Pressione e segure o botão de volume + e o botão de energia simultaneamente por alguns segundos; Um menu será exibido na tela do aparelho. Use o botão de volume - para descer até encontrar a opção "Wipe Data" e pressione o botão de energia para selecioná-la; Selecione a opção "Yes, Delete All User Data" e confirme sua escolha; Aguarde até que o processo seja concluído. Não tente reiniciar o aparelho durante esse período, pois pode levar alguns minutos; Quando o processo terminar, selecione "Reset System Now" e pressione o botão de energia; A partir desse momento, o sistema do celular será formatado completamente.

Vale ressaltar que os nomes exatos dos menus e opções podem variar dependendo da versão da MIUI e do modelo específico do seu celular Xiaomi. É sempre recomendável consultar o manual do usuário ou o suporte da Xiaomi, se necessário, para obter instruções mais precisas com base no seu modelo de dispositivo.

4. Como formatar iPhone ( iOS)

No tutorial abaixo, aprenda como formatar seu iPhone com o sistema operacional iOS.

Passo 1. Abra o app "Ajustes" e toque em "Geral";

6 de 10 Acesse as configurações gerais do iPhone — Foto: Reprodução/Helito Beggiora Acesse as configurações gerais do iPhone — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 2. Deslize a tela até o fim e toque em "Transferir ou Redefinir o iPhone". Em seguida, toque em "Apagar Conteúdo e Ajustes";

7 de 10 Como formatar o iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Anna Kellen Como formatar o iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Anna Kellen

Passo 3. Caso o backup do iCloud esteja desatualizado, o iPhone irá exibir um alerta. Toque em "Fazer Backup e Apagar" para atualizar os dados ou "Apagar Agora" para restaurar o aparelho sem atualizar o backup. Em seguida, digite a senha de desbloqueio;

8 de 10 Formatando o iPhone — Foto: Reprodução/Helito Beggiora Formatando o iPhone — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 4. Toque em "Apagar iPhone" para confirmar. Por fim, digite a senha da conta iCloud para desativar a ferramenta Buscar iPhone e restaurar o aparelho.

9 de 10 Formatando o iPhone — Foto: Reprodução/Helito Beggiora Formatando o iPhone — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

5. Para que serve formatar o celular?

Formatar um celular significa restaurar as configurações de fábrica do dispositivo, o que implica apagar todos os dados, apps e personalizações que foram adicionados desde a sua compra. Essa ação tem várias finalidades e benefícios, incluindo:

Solução de problemas: se o seu celular está apresentando lentidão, travamentos frequentes, erros no sistema operacional ou outros problemas de desempenho, formatar o dispositivo pode ajudar a resolver essas questões. Ao realizar uma formatação, você remove possíveis arquivos corrompidos, cache acumulado e outros elementos que podem estar prejudicando o funcionamento adequado do aparelho;

se o seu celular está apresentando lentidão, travamentos frequentes, erros no sistema operacional ou outros problemas de desempenho, formatar o dispositivo pode ajudar a resolver essas questões. Ao realizar uma formatação, você remove possíveis arquivos corrompidos, cache acumulado e outros elementos que podem estar prejudicando o funcionamento adequado do aparelho; Limpeza de dados pessoais: ao formatar o celular, todos os dados pessoais, incluindo fotos, vídeos, mensagens, contatos e outros arquivos armazenados no dispositivo, são apagados. Isso é útil caso você queira vender, doar ou descartar o telefone, pois garante que suas informações confidenciais não fiquem acessíveis a outras pessoas;

ao formatar o celular, todos os dados pessoais, incluindo fotos, vídeos, mensagens, contatos e outros arquivos armazenados no dispositivo, são apagados. Isso é útil caso você queira vender, doar ou descartar o telefone, pois garante que suas informações confidenciais não fiquem acessíveis a outras pessoas; Privacidade e segurança: formatar o aparelho ajuda a proteger sua privacidade e segurança. Ao apagar todos os dados e configurações pessoais, você evita que informações sensíveis caiam em mãos erradas. Isso é particularmente importante se você perdeu o dispositivo ou se ele foi roubado;

formatar o aparelho ajuda a proteger sua privacidade e segurança. Ao apagar todos os dados e configurações pessoais, você evita que informações sensíveis caiam em mãos erradas. Isso é particularmente importante se você perdeu o dispositivo ou se ele foi roubado; Atualização do sistema operacional: em alguns casos, formatar o telefone pode ser necessário para realizar uma atualização de sistema operacional. Ao formatar o dispositivo, você remove a versão antiga do sistema e prepara o terreno para instalar a versão mais recente do sistema operacional, que pode trazer melhorias de desempenho, recursos adicionais e correções de segurança;

em alguns casos, formatar o telefone pode ser necessário para realizar uma atualização de sistema operacional. Ao formatar o dispositivo, você remove a versão antiga do sistema e prepara o terreno para instalar a versão mais recente do sistema operacional, que pode trazer melhorias de desempenho, recursos adicionais e correções de segurança; Limpeza geral: formatando o celular, você realiza uma limpeza geral no dispositivo, removendo todos os aplicativos e configurações que possam estar ocupando espaço desnecessário. Isso pode resultar em um desempenho mais rápido e uma experiência mais fluida ao usar o smartphone.

10 de 10 Para que serve formatar o celular? — Foto: Divulgação/Pixabay Para que serve formatar o celular? — Foto: Divulgação/Pixabay

6. Como saber se preciso formatar o celular?

Existem várias situações em que pode ser necessário considerar a formatação do celular. Confira, a seguir, alguns sinais comuns de que pode ser necessário formatar o dispositivo:

Desempenho lento: se o celular está ficando significativamente mais lento do que o habitual, demorando para abrir aplicativos, apresentando travamentos frequentes ou congelamentos, a formatação pode ser uma solução para melhorar o desempenho geral;

se o celular está ficando significativamente mais lento do que o habitual, demorando para abrir aplicativos, apresentando travamentos frequentes ou congelamentos, a formatação pode ser uma solução para melhorar o desempenho geral; Falhas no sistema operacional: se o sistema operacional está apresentando erros frequentes, reinicializações inesperadas ou comportamento instável, a formatação pode ajudar a corrigir problemas relacionados ao software;

se o sistema operacional está apresentando erros frequentes, reinicializações inesperadas ou comportamento instável, a formatação pode ajudar a corrigir problemas relacionados ao software; Infecção por malware: se o celular foi infectado por malware, como vírus, trojans ou adwares persistentes, mesmo após a execução de antivírus e remoção de aplicativos suspeitos, a formatação pode ser uma medida eficaz para eliminar completamente o malware;

se o celular foi infectado por malware, como vírus, trojans ou adwares persistentes, mesmo após a execução de antivírus e remoção de aplicativos suspeitos, a formatação pode ser uma medida eficaz para eliminar completamente o malware; Espaço de armazenamento insuficiente: se o telefone está constantemente com pouco espaço de armazenamento e você já tentou desinstalar aplicativos ou limpar arquivos desnecessários sem obter resultados significativos, a formatação pode liberar espaço considerável e melhorar o desempenho;

se o telefone está constantemente com pouco espaço de armazenamento e você já tentou desinstalar aplicativos ou limpar arquivos desnecessários sem obter resultados significativos, a formatação pode liberar espaço considerável e melhorar o desempenho; Problemas de configuração e personalização: se você fez várias alterações nas configurações do celular, experimentou várias customizações e agora está enfrentando dificuldades para retornar às configurações originais ou o celular não está se comportando conforme o esperado, a formatação pode ser uma solução para reverter as alterações e começar do zero;

se você fez várias alterações nas configurações do celular, experimentou várias customizações e agora está enfrentando dificuldades para retornar às configurações originais ou o celular não está se comportando conforme o esperado, a formatação pode ser uma solução para reverter as alterações e começar do zero; Venda ou doação do celular: antes de vender, doar ou descartar o celular, é altamente recomendável formatá-lo para garantir que todos os dados pessoais sejam apagados e que o novo proprietário não tenha acesso às suas informações.

📽 Assista ao vídeo a seguir e saiba como restaurar as configurações de fábrica do iPhone