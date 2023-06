Girar uma imagem no Word é um procedimento que pode ser feito de diferentes formas. O usuário pode rotacionar a figura manualmente usando uma alça giratória nativa do editor da Microsoft ou ainda selecionar ângulos de direção específicos — aplicados de forma imediata ao documento. Também há a possibilidade de espelhar o arquivo horizontal ou verticalmente. Confira, a seguir, como girar uma imagem no Word. O procedimento foi realizado no Office 2013, mas os passos podem ser reproduzidos igualmente em versões superiores, no Office 2010 e no Microsoft 365.