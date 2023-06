Como imprimir o CRLV Digital? Confira o guia completo e definitivo

Imprimir o CRLV é uma tarefa simples e rápida. Proprietários de veículos podem imprimir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) em casa, pelo PC ou celular. A autenticidade do documento pode ser verificada por autoridades de trânsito escaneando o QR code com aplicativo Vio . A ferramenta está disponível em diversos estados: Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, além do Distrito Federal. Outros estados devem adotar o sistema nos próximos meses.

No tutorial a seguir, confira como baixar, emitir, acessar e imprimir o CRLV online em 2022, 2023 e anos seguintes, do RJ, de SP e mais estados. O procedimento foi realizado pelo Portal de Serviços do Denatran, no computador. Também é possível emitir o documento pelo app CNH Digital (Carteira Digital de Trânsito) e pelo site do Detran estadual.

1. Como imprimir o CRLV Digital pelo PC

Passo 1. Acesse o site do Portal de Serviços do Denatran (portalservicos.denatran.serpro.gov.br) e clique em "Entrar com gov.br", na barra lateral à esquerda;

Passo 2. Entre com o seu CPF e senha cadastrados no site do Governo Federal para logar ou criar uma nova conta gov.br;

Passo 3. Após fazer o login, caso necessário, autorize o Portal de Serviços do Denatran a acessar os seus dados pessoais;

Passo 4. Agora, clique em "Veículos" e, em seguida, em "Baixar CRLV", no menu lateral esquerdo;

Passo 5. Entre com o RENAVAM, placa e código de segurança do CRV. Clique sobre o ponto de interrogação (?) para ver onde o número está localizado. Vale lembrar que o CRV é diferente do CRLV – ele geralmente encontra-se anexo ao recibo de transferência do veículo;

Passo 6. Em seguida, clique em "CRLVDigital.pdf" para baixar ou abrir o arquivo do documento CRLV digital em formato PDF;

Passo 7. Por fim, clique sobre o ícone da impressora para imprimir. A autenticidade do documento poderá ser verificada usando o QR code no aplicativo Vio.

2. Sites do Detran de cada estado

Também é possível emitir o documento pelo site do Detran de cada estado brasileiro. A seguir, confira a lista com cada um deles.

DETRAN do Acre - www.detran.ac.gov.br

DETRAN de Alagoas - www.detran.al.gov.br/habilitacao

DETRAN do Amapá - www.detran.ap.gov.br/detranap

DETRAN da Bahia - www.detran.ba.gov.br

DETRAN do Ceará - www.detran.ce.gov.br

DETRAN do Distrito Federal - www.detran.df.gov.br

DETRAN do Espirito Santo - www.detran.es.gov.br

DETRAN de Goiás - www.detran.go.gov.br

DETRAN do Maranhão - www.detran.ma.gov.br

DETRAN do Mato Grosso - www.detran.mt.gov.br

DETRAN do Mato Grosso do Sul - www.detran.ms.gov.br

DETRAN de Minas Gerais - www.detran.mg.gov.br

DETRAN do Pará - www.detran.pa.gov.br

DETRAN da Paraíba - www.detran.pb.gov.br

DETRAN do Paraná - www.detran.pr.gov.br

DETRAN de Pernambuco - www.detran.pe.gov.br

DETRAN do Piauí - www.detran.pi.gov.br

DETRAN do Rio de Janeiro - www.detran.rj.gov.br

DETRAN do Rio Grande do Norte - www2.detran.rn.gov.br/externo/consultarveiculo.asp

DETRAN do Rio Grande do Sul - www.detran.rs.gov.br

DETRAN de Rondônia - www.detran.ro.gov.br

DETRAN de Roraima - www.detran.rr.gov.br

DETRAN de Santa Catarina - www.detran.sc.gov.br

DETRAN de São Paulo - www.detran.sp.gov.br

DETRAN de Sergipe - www.detran.se.gov.br

DETRAN de Tocantins - www.detran.to.gov.br

3. Como imprimir o CRLV Digital pelo celular

Baixe e instale o app Carteira Digital de Trânsito em seu dispositivo móvel. Ao abri-lo pela primeira vez, selecione a opção "Entrar com gov.br" e faça login usando seu CPF e senha registrados no site do Governo Federal, ou clique em "Cadastrar" para criar uma conta; Após efetuar o login, na tela inicial do app, selecione a opção "Veículos"; Em seguida, escolha a opção "Baixar CRLV Digital" e, se possuir mais de um veículo, selecione aquele cujo documento deseja baixar; O CRLV Digital será exibido na tela. Toque no botão indicado no canto inferior direito e selecione a opção "Exportar"; Toque novamente em "Exportar" e, por fim, salve o arquivo PDF em um app de sua preferência, como o Google Drive. Após isso, basta abrir o documento e realizar a impressão.

4. O que é o CRLV Digital e para que serve?

O CRLV Digital é o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo no formato eletrônico. Ele possui a mesma validade jurídica do documento impresso e permite que os proprietários de veículos tenham acesso às informações do veículo, como dados do proprietário, licenciamento, pagamento de impostos e eventuais restrições, por meio de um aplicativo específico no smartphone ou por meio do site.

O objetivo do CRLV Digital é oferecer uma alternativa prática e conveniente para os proprietários de veículos, eliminando a necessidade de portar a versão física do documento e facilitando o acesso às informações relacionadas ao veículo.

Com informações de Serpro

